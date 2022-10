Truss du Royaume-Uni refuse d’exclure les coupes sociales pour financer le plan économique

Le Premier ministre britannique Liz Truss regarde le chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng (non représenté) prononcer un discours le deuxième jour de la conférence annuelle du Parti conservateur le 3 octobre 2022 à Birmingham, en Angleterre.

Les plans du gouvernement britannique pour réduire la dette pourraient inclure des restrictions sur les augmentations des prestations sociales.

La Première ministre britannique Liz Truss cherche à sortir l’économie d’une décennie de croissance stagnante.

Elle a récemment dû revenir sur un plan controversé visant à réduire le taux d’impôt sur le revenu le plus élevé du pays.

Le Premier ministre britannique Liz Truss a refusé d’exclure la réduction des prestations par moins que la flambée de l’inflation pour aider à financer son plan de croissance de réduction d’impôts dans ce qui est susceptible de déclencher la prochaine rébellion politique contre ses plans économiques.

Truss et son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, se précipitent pour expliquer comment ils paieront plus de 40 milliards de livres (46 milliards de dollars) de réductions d’impôts annoncées le mois dernier, provoquant des turbulences sur les marchés financiers car ils n’ont pas précisé comment ils les paieraient.

Déjà, le gouvernement a été contraint de revenir sur son plan visant à supprimer le taux d’impôt sur le revenu le plus élevé pour apaiser les législateurs du Parti conservateur qui y voyaient un cadeau aux riches pendant une crise du coût de la vie.

Tard lundi, Kwarteng a également accepté d’avancer la publication du plan plus complet du gouvernement pour réduire la dette, parallèlement aux prévisions de croissance économique et des finances publiques. Truss a indiqué que le plan pourrait inclure des restrictions sur les augmentations des prestations sociales.

LIRE | Truss, affaibli par la Grande-Bretagne, doit lutter pour sa crédibilité

Lorsqu’on lui a demandé si les prestations augmenteraient en fonction de l’inflation, qui s’élevait à 9,9 % en août, Truss a déclaré à la BBC : “Nous allons devoir prendre des décisions sur la manière dont nous réduirons la dette en proportion du PIB à moyen terme. “

Dit-elle:

Nous devons examiner ces questions dans le cadre de la ronde. Nous devons être financièrement responsables.

Truss – élu Premier ministre par les membres du parti mais pas par le grand public – cherche à sortir l’économie d’une décennie de croissance stagnante avec un plan de style des années 1980 pour réduire les impôts et la réglementation, en grande partie financé par de vastes emprunts publics.

Mais elle le fait à l’un des moments les plus difficiles pour l’économie, le gouvernement devant dépenser des dizaines de milliards de livres pour subventionner les factures d’énergie et les consommateurs freinant leurs dépenses avant ce qui devrait être un hiver difficile.

Prendre peur

Les investisseurs ont pris peur du plan du gouvernement, martelant la valeur des actifs britanniques à un point tel que la Banque d’Angleterre a dû intervenir pour soutenir les marchés.

Damian Green, ancien ministre principal du gouvernement de Theresa May et membre de la faction centriste du Parti conservateur, a indiqué qu’il s’opposerait à tout effort visant à augmenter le bien-être en fonction des revenus moyens au lieu de l’inflation.

Interrogé par la BBC si le gouvernement pourrait gagner un vote parlementaire en mouvement, il a répondu: “Probablement pas. Je pense qu’il y aura beaucoup de mes collègues qui penseront que lorsque vous visez des réductions de dépenses, les paiements de prestations ne sont pas la solution. pour le faire.”

Penny Mordaunt, leader de la Chambre des communes, a également déclaré qu’il était logique de maintenir les prestations sociales en ligne avec l’inflation. “C’est ce pour quoi j’ai voté auparavant, tout comme beaucoup de mes collègues”, a-t-elle déclaré à Times Radio.

Les marchés se sont stabilisés depuis l’action de la BoE la semaine dernière. Les investisseurs ont également été rassurés par les décisions du gouvernement de ne pas supprimer le taux d’imposition maximal et d’avancer la date de publication de son prochain plan budgétaire au 23 novembre.

Les coûts d’emprunt du gouvernement britannique ont de nouveau chuté en début de séance mardi, mais restent plus élevés qu’avant l’annonce du mini-budget de Kwarteng le 23 septembre pour les échéances non couvertes par le plan d’urgence de la BoE pour acheter des gilts à plus longue échéance.

Mel Stride, chef du Comité du Trésor au Parlement, a salué la décision d’avancer l’annonce de détails budgétaires plus complets. Il a déclaré que cela aiderait s’ils étaient publiés avant la prochaine annonce des taux de la BoE le 3 novembre.