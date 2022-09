Truss du Royaume-Uni défend les réductions du taux d’imposition “élevé depuis 70 ans” et s’engage à “encourager la croissance”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Premier ministre britannique Liz Truss a défendu sa politique de réduction des impôts et d’aide à la croissance de l’économie stagnante du pays dans une récente interview.

“Le Royaume-Uni a l’un des niveaux d’endettement les plus bas du G7. Mais nous avons l’un des niveaux d’imposition les plus élevés. Actuellement, nous avons un sommet de 70 ans dans nos taux d’imposition. Et ce que je suis déterminé à faire en tant que premier ministre, et ce que la chancelière est déterminée à faire, c’est de s’assurer que nous incitons les entreprises à investir”, a déclaré Truss à Jake Tapper de CNN dans une interview préenregistrée publiée dimanche sur “State of the Union”.

Truss, qui est devenu Premier ministre le 6 septembre, a inauguré le retour de la politique d’économie de l’offre de l’ancienne Première ministre Margaret Thatcher, réduisant les impôts dans le but de stimuler la production. Les coupes comprennent l’arrêt du plan d’augmentation du taux d’imposition des sociétés et la levée du plafond des primes pour les dirigeants de banque.

“Et nous aidons également les gens ordinaires à payer leurs impôts. Et c’est pourquoi je ne pense pas qu’il soit juste d’avoir une assurance nationale plus élevée et un impôt sur les sociétés plus élevé, car cela nous empêchera d’attirer les investissements dont nous avons besoin au Royaume-Uni. sera plus difficile de générer ces nouveaux emplois.”

“Et je veux que l’économie américaine réussisse également. Je veux que l’économie européenne réussisse également. Je veux que les démocraties éprises de liberté réussissent”, a-t-elle poursuivi.

Les critiques l’ont critiquée pour cette décision, qualifiant les coupes de “pour les riches” pendant une récession imminente. Truss a rejeté à plusieurs reprises les critiques, affirmant qu’elle inaugurait “une décennie de dynamisme”.

“La croissance signifie que les familles ont plus d’argent dans leurs poches, que plus de personnes peuvent occuper des emplois bien rémunérés et que davantage d’entreprises peuvent investir dans leur avenir. Cela fournit plus d’argent pour financer nos services publics, comme les écoles, le NHS et la police”, a déclaré le Royaume-Uni. a écrit le Premier ministre dans un essai publié dimanche par The Mail.

“Nous ne nous excuserons pas dans cette poursuite … tout ce que nous ferons sera testé pour déterminer si cela aide notre économie à croître ou la freine”, a-t-elle ajouté.