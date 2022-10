Truss dit aux rebelles conservateurs “qu’il n’y a pas d’autre choix que de changer”

Liz Truss a averti les rebelles conservateurs en l’exhortant à abandonner son programme controversé de réduction des impôts qu’elle ne changerait pas de cap, leur disant que “le statu quo n’est pas une option”.

Le Premier ministre a rejeté les appels au limogeage du chancelier Kwasi Kwarteng après le chaos causé par son mini-budget, insistant sur le fait qu’il faisait un “excellent travail” malgré les turbulences sur les marchés financiers causées par son mini-budget.

Elle est arrivée à Birmingham pour le début de la conférence annuelle du Parti conservateur alors qu’un autre sondage d’opinion montrait que les travaillistes avaient une grande avance sur les conservateurs.

L’enquête d’Opinium place les travaillistes à 46%, 19 points d’avance sur les conservateurs à 27%. Sur la question de l’économie, il a constaté qu’une avance d’un point pour les conservateurs il y a une semaine était devenue un avantage de 19 points pour les travaillistes.

Cela fait suite à une semaine tumultueuse qui a vu la livre s’effondrer à un niveau record par rapport au dollar et la Banque d’Angleterre est intervenue pour empêcher l’effondrement du secteur des retraites à la suite du paquet de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées de M. Kwarteng.

Avec certains députés conservateurs spéculant qu’elle pourrait ne pas durer jusqu’à la fin de l’année, Sir Keir Starmer a cherché à saisir le mécontentement dans les rangs conservateurs, exhortant les rebelles à travailler avec les travaillistes pour faire échouer les plans fiscaux du gouvernement aux Communes.

Écrire dans Le télégraphe quotidien, le dirigeant travailliste a déclaré qu’il était “inacceptable” que ni le pays ni le Parlement n’aient eu leur mot à dire sur les mesures malgré le chaos semé sur les marchés financiers.





Nous ne pouvons pas continuer sur la trajectoire actuelle de déclin maîtrisé… Nous devons prendre une nouvelle direction Liz Truss

« L’économie n’est pas une expérience de laboratoire pour les scientifiques les plus fous du Parti conservateur. Les hypothèques, les pensions et les finances familiales ne sont pas des jetons de casino pour un gouvernement intoxiqué par les dogmes », a-t-il déclaré.

«Il y a beaucoup de députés conservateurs décents qui le savent. Mon message pour eux est que le Parti travailliste travaillera avec n’importe qui pour s’assurer qu’un semblant de santé mentale économique est restauré.

Mais dans une interview avec Le télégraphe du dimanche, la première ministre a déclaré qu’elle s’en tenait à ses armes et que les réductions d’impôt étaient essentielles pour relancer l’économie.

« Le changement est toujours quelque chose que les gens pourraient trouver inquiétant. Mais ce que je dis fondamentalement, c’est que nous devons changer et que le statu quo n’est pas une option », a-t-elle déclaré.

“Nous ne pouvons pas continuer sur la trajectoire actuelle de déclin maîtrisé… Nous devons prendre une nouvelle direction.”

M. Kwarteng a admis avoir été surpris par la réaction des marchés financiers à son mini-budget.

M. Kwarteng a admis que son budget avait été élaboré à “très grande vitesse” (Reuters)

Il a dit Le courrier du dimanche qu’il avait été monté à “très grande vitesse” en raison de la nécessité d’accompagner les gens dans leurs factures d’énergie, mais qu’il était “convaincu à 100%” que c’était le bon plan.

“Il est très difficile d’anticiper réellement la réaction des marchés à quoi que ce soit et si les politiciens étaient vraiment bons pour lire les marchés, je pense qu’ils seraient probablement des commerçants du marché”, a-t-il déclaré.

“Je pense que ce que nous voyons maintenant est plus de stabilité et j’espère que nous pourrons en tirer parti.”

Mme Truss a révélé que la première des réformes du côté de l’offre du gouvernement, destinées à soutenir le plan de croissance, étendra les exemptions pour les petites entreprises des entreprises comptant jusqu’à 250 employés à celles qui en comptent jusqu’à 500.

Elle a déclaré que le changement libérerait 40 000 entreprises supplémentaires de la bureaucratie et leur faciliterait “la poursuite de leurs activités”.

Le télégraphe a déclaré qu’elle travaillait également à la création de nouvelles “agences de garde d’enfants” dans le cadre d’un système à la française pour réduire le coût de la garde des enfants.

Son intervention est intervenue au milieu de rapports de lettres envoyées au président du comité conservateur d’arrière-ban de 1922, Sir Graham Brady, de la part de députés conservateurs appelant à un vote de défiance à son égard.

Alors qu’en vertu des règles actuelles, elle est protégée d’un défi à la direction pendant un an à compter de son élection, l’exécutif de 1922 a le pouvoir de modifier ces règles si la demande de concours devenait écrasante.

M. Kwarteng a déclaré qu’il était difficile de prédire comment les marchés réagiraient à quoi que ce soit (via Reuters)

Pendant ce temps, un certain nombre de personnalités de haut rang – dont le rival vaincu de Mme Truss, Rishi Sunak, et les anciens ministres du cabinet Priti Patel, Sajid Javid et David Davis – resteraient à l’écart de la conférence.

Le député du sud du Suffolk, James Cartlidge, est devenu le dernier député d’arrière-ban à critiquer les plans du chancelier, affirmant que même si des changements étaient nécessaires, réduire les prestations tout en réduisant les impôts pour les plus hauts revenus dans une crise du coût de la vie était “inacceptable”.

«Cela ne signifie pas que, après avoir perdu le soutien du marché pour les mesures fiscales non financées proposées, nous essayons de gagner à nouveau ce soutien avec des réductions sur le dos et non roulées des avantages lorsque le coût de la nourriture et des produits de base monte en flèche. , tout en gardant une baisse d’impôt pour les plus riches », a-t-il tweeté.

Cependant, l’ancien secrétaire aux Affaires étrangères Jeremy Hunt, qui a soutenu Rishi Sunak pour la direction, a déclaré que Mme Truss devrait avoir une chance équitable pour que son plan fonctionne.

«Ce fut évidemment une semaine très bancale. Mais il faut laisser les choses se calmer. Et je pense que ce sera le moment de porter des jugements », a-t-il déclaré Nouvelles GB.