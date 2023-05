Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Liz Truss fera pression sur Rishi Sunak pour désigner la Chine comme une « menace » pour la sécurité nationale lors d’un discours à Taïwan qui pourrait contrarier Pékin et potentiellement compliquer l’approche prudente du gouvernement envers la Chine.

L’ancienne Premier ministre, qui tente de relancer sa carrière après avoir passé seulement 49 jours à Downing Street, mettra au défi son successeur de suivre le langage qu’il a utilisé lors de la course à la direction du Parti conservateur de l’été dernier, lorsqu’il a qualifié la Chine de « plus grande menace ». face à la Bretagne.

M. Sunak a également promis de fermer les 30 instituts Confucius de Pékin au Royaume-Uni, qui promeuvent la culture chinoise auprès des étudiants.

Dans son discours de mercredi, Mme Truss devrait déclarer : « L’été dernier, l’actuel Premier ministre britannique a décrit la Chine comme « la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne » et a déclaré que les Instituts Confucius devraient être fermés.

« Il avait raison, et nous devons voir ces politiques promulguées de toute urgence. L’examen intégré du Royaume-Uni doit être modifié pour indiquer clairement que la Chine est une menace.

« Les Instituts Confucius doivent être fermés immédiatement. Au lieu de cela, le service pourrait être fourni par des organisations avec le soutien de ressortissants de Hong Kong et de ressortissants taïwanais qui sont venus gratuitement au Royaume-Uni.

En tant que Premier ministre, Mme Truss devait faire évoluer la Grande-Bretagne vers une position plus belliciste à l’égard de Pékin et déclarer la Chine sous le régime du Parti communiste une « menace » pour la sécurité nationale.

Mais son court passage à Downing Street, marqué par son mini-budget désastreux, a fait que ses projets de politique étrangère n’ont pas eu le temps de se concrétiser.

M. Sunak a choisi de ne pas aller aussi loin, mettant à jour l’Examen intégré de la sécurité, de la défense, du développement et de la politique étrangère du Royaume-Uni en mars pour décrire la Chine comme représentant un « défi systémique et déterminant pour l’époque ».

Sous pression: Truss demandera à Sunak de durcir « de toute urgence » la position du Royaume-Uni envers la Chine (AFP/Getty)

Mme Truss sera la première ancienne Premier ministre britannique à se rendre à Taïwan depuis que Margaret Thatcher a fait le voyage dans les années 1990.

Sa visite a suscité la controverse, les hauts conservateurs avertissant qu’elle risquait de saper M. Sunak sur la scène mondiale et de « compliquer » la position du gouvernement sur la Chine.

Elle a également été critiquée par Alicia Kearns, la présidente conservatrice du comité restreint des affaires étrangères, qui a attaqué la visite prévue comme « la pire forme de diplomatie Instagram ».

Mme Truss a riposté, qualifiant la Chine de « plus grande menace à laquelle nous sommes confrontés pour le monde libre » et accusant les pays occidentaux de ne pas être assez durs.

Cette visite intervient à un moment sensible pour les relations entre l’Occident et un Pékin de plus en plus affirmé.

La Chine considère Taïwan comme une province séparatiste qui finira par passer sous son contrôle et n’a pas exclu le recours à la force pour parvenir à la « réunification ».

Mais Taïwan a son propre gouvernement et se considère indépendant de la République populaire de Chine.

Les relations se sont fortement détériorées après la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île en août de l’année dernière, et on craint que le voyage de Mme Truss n’aggrave encore les choses.

Mme Kearns a également suggéré que Mme Truss souhaitait simplement visiter le pays pour renforcer son profil.

Mme Truss devrait exhorter l’Occident à ne pas travailler avec la Chine, avertissant que les régimes totalitaires « ne disent pas la vérité ». Elle devrait également comparer les tensions entre la Chine et Taiwan avec l’invasion russe de l’Ukraine.

L’ancien Premier ministre doit s’adresser au groupe de réflexion de la Prospect Foundation à Taipei mercredi matin.