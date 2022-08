Truss blâme les « infiltrés » alors qu’elle est chahutée lors des rafles conservatrices

La candidate à la direction des conservateurs, Liz Truss, a promis aujourd’hui de prendre des mesures contre les “militants militants” après que son discours lors d’une campagne électorale ait été interrompu par des chahuteurs.

Cinq manifestants écologistes se sont joints à une action du groupe Green New Deal Rising lors de l’événement à Eastbourne, se levant un par un du public pour dire haut et fort au futur Premier ministre : « Liz Truss, tu devrais avoir honte de toi ».

Une diffusion en direct des rafles sur le site Web du Parti conservateur a été brièvement interrompue lorsque les manifestants ont été retirés de la salle.

Alors que le public scandait « Dehors ! Dehors !”, la ministre des Affaires étrangères a interrompu son discours en disant : “Je pense que nous avons des infiltrés et j’attendrai qu’ils soient expulsés.”

Et lorsqu’elle a repris son discours, Mme Truss a été applaudie par les militants conservateurs en annonçant qu’en tant que Premier ministre, elle “ne permettrait jamais, au grand jamais, que notre démocratie soit perturbée par des manifestations injustes”.

Mais la manifestante Fatima Ibrahim – la première à se lever et à affronter le ministre des Affaires étrangères – a déclaré que le groupe avait perturbé l’événement parce que les promesses faites par Mme Truss et son rival Rishi Sunak pendant la campagne à la direction aggraveraient le problème du changement climatique, plutôt que le résoudre.

Mme Ibrahim a déclaré : « C’est un moment critique pour notre pays. Notre prochain premier ministre devrait répondre à ce que veut la majorité, c’est-à-dire de bons salaires, des emplois sûrs et un climat sûr.

“Mais Liz Truss et Rishi Sunak obstruent les ondes avec des politiques qui vont aggraver les choses, pas les améliorer.

« Les factures d’énergie devraient s’élever à plus de 3 000 £ par an et rien de ce qu’ils ont annoncé ne permettra de remettre cet argent dans les poches des gens. Nous avons interrompu les hustings ce soir pour envoyer un message clair que nous sommes la majorité et que nous nous levons.

S’exprimant après le retrait des chahuteurs, la favorite de la course pour remplacer Boris Johnson a été applaudie en disant: “Puis-je simplement dire quelques mots sur les militants qui tentent de perturber notre pays et qui tentent de perturber notre processus démocratique et essayer de perturber nos services essentiels.

Liz Truss s’adresse à une course à la direction conservatrice à Eastbourne ( )

«Je légiférerais immédiatement pour m’assurer que nous tenons tête aux syndicats militants qui empêchent les navetteurs ordinaires d’entrer au travail. Et je légiférerais pour protéger nos services essentiels.

«Je veillerai à ce que les militants militants tels que Extinction Rebellion ne soient pas en mesure de perturber les gens ordinaires qui travaillent dur et font ce qu’il faut et se mettent au travail.

“Et je ne permettrai jamais, au grand jamais, que notre démocratie soit perturbée par des manifestations injustes.”

Plus tard, un autre manifestant a interrompu une séance de questions-réponses avec des membres conservateurs, adressant une tirade verte à Mme Truss.

La candidate à la direction a écouté quelques instants avant de se rendre compte qu’elle était à nouveau ciblée par la manifestation, disant aux militants : “Je prends juste comme un compliment que je sois si populaire avec Extinction Rebellion.”

Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle était partisane de la liberté d’expression.

Mais elle a déclaré: «Ce que je pense qui ne va pas, c’est lorsque les militants d’Extinction Rebellion se collent aux trains et perturbent les navetteurs qui vaquent à leurs occupations.

«Je suis d’accord avec les manifestations pacifiques, mais la situation que nous avions sur la place du Parlement, avec tout un tas de personnes campant dans des tentes pendant des semaines et des semaines, n’est pas la même qu’une manifestation pacifique.

Liz Truss pose devant le plus grand drapeau de l’Union du pays, sur l’île de Wight (campagne Liz4Leader)

« Je crois en la liberté de faire ce que vous voulez à condition de ne pas nuire aux autres. C’est le concept fondamental pour moi.

«Mais je pense que nous sommes arrivés à un stade dans notre société où il y a une activité délibérément perturbatrice qui ne consiste pas seulement en une manifestation pacifique, mais en essayant de perturber la démocratie, en essayant de perturber la vie quotidienne des gens. Je pense que c’est un problème.

“Il y a un équilibre à trouver, mais la liberté d’une personne ne doit pas signifier que d’autres souffrent de misère.”

Mme Ibrahim a déclaré: «Liz Truss est en tête dans les sondages et est susceptible de devenir le prochain Premier ministre, mais elle n’a rien de crédible à dire en réponse à la crise du coût de la vie et à la crise climatique.

“Le Royaume-Uni vient de connaître des vagues de chaleur record et les géants de l’énergie engrangent des milliards de bénéfices tandis que chaque jour les gens sont poussés plus loin dans la pauvreté alors que les prix montent en flèche et que les salaires stagnent.

“En tant que jeunes qui ont peur pour notre avenir, nous avons désespérément besoin d’un Green New Deal et d’un leadership politique pour faire face à ce moment de crise plutôt qu’à ce spectacle parallèle.”