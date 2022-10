Truss appelle à un front uni contre la Russie lors de la première réunion du nouveau groupe paneuropéen

Liz Truss devrait rencontrer Emmanuel Macron alors qu’elle exhorte les dirigeants continentaux à s’unir contre l’agression russe lorsqu’elle s’adressera au sommet inaugural d’un nouveau groupement paneuropéen jeudi.

Les sourcils se sont levés lorsque le Premier ministre a déclaré qu’elle assisterait à la réunion de la Communauté politique européenne, considérée comme l’idée originale du président français.

En tant que ministre des Affaires étrangères, elle était sceptique quant à l’événement, mais elle devrait l’utiliser pour expliquer comment le Royaume-Uni a continué à jouer un rôle de premier plan en Europe après le Brexit, comme en témoigne la réponse à l’Ukraine.

L’événement réunira les 27 dirigeants de l’UE et 17 dirigeants extérieurs au club, dont le Royaume-Uni et la Norvège.

Il démarrera en même temps que de nouvelles tentatives pour sortir de l’impasse sur l’Irlande du Nord avec le redémarrage de Bruxelles pour la première fois depuis février. Mme Truss profitera du sommet pour avertir que l’Europe est confrontée à “sa plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale”.

Elle devrait encourager les pays à aller plus loin et plus vite pour mettre fin à la dépendance à l’égard de l’énergie russe et “inaugurer une nouvelle ère de résilience et d’indépendance”. Outre l’énergie, la migration est considérée comme une priorité.

Elle rencontrera également les dirigeants de la France et des Pays-Bas dans le but d’obtenir des progrès sur les opérations conjointes visant à démanteler les gangs criminels profitant de l’immigration clandestine.

La réunion sera la deuxième depuis qu’elle a déclaré que le jury était “découvert” pour savoir si M. Macron était un ami ou un ennemi du Royaume-Uni lors de la course à la direction des conservateurs. Ils ont également eu des entretiens lors d’un sommet de l’ONU à New York le mois dernier.

Elle profitera également du sommet pour appeler les dirigeants à s’engager à maintenir les interconnexions pétrolières et gazières ouvertes cet hiver. Les officiels s’attendent à ce qu’elle tienne des pourparlers sur des projets communs pour développer de nouveaux éoliens nucléaires et offshore.

Elle dira à la séance plénière d’ouverture du sommet : « L’Europe est confrontée à sa plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Et nous y avons fait face avec unité et détermination.

“Nous devons continuer à rester fermes, pour faire en sorte que l’Ukraine gagne cette guerre, mais aussi pour faire face aux défis stratégiques qu’elle a exposés.”