Truss «anti-réveil» cherche à faire appel à la «base sectaire» du parti conservateur, selon les militants des droits des femmes

Liz Truss a été accusée de chercher à faire appel à une section “sectaire” de la base du Parti conservateur en se positionnant comme “anti-woke”.

Les militants pour l’égalité ont dénoncé les “jeux de guerre culturelle” de la chef de file et ont déclaré qu’ils craignaient qu’elle ne poursuive sa “rhétorique de division” si elle était élue au n ° 10.

Cela survient alors que la ministre des Affaires étrangères a provoqué la colère avec une attaque « incendiaire » contre la culture « éveillée » de la fonction publique qui, selon elle, « s’égare dans l’antisémitisme ».

Ses remarques, qui ont été condamnées par un syndicat comme une «politique de sifflet de chien», étaient la dernière escarmouche d’une guerre culturelle qui a imprégné la bataille de Mme Truss avec Rishi Sunak pour devenir Premier ministre.

Le Dr Shola Mos-Shogbamimu, une éminente militante des droits des femmes, a déclaré L’indépendant: « Elle nourrit leur base d’idolâtres sectaires politiquement analphabètes.

«Pour Liz Truss, être anti-réveillé, c’est être anti-moi, car je suis fièrement et sans vergogne réveillé par l’injustice raciale et sociale et l’inégalité systémique.

“Le PM de ce pays doit être le PM du réveillé et de l’anti-réveil, le PM des pauvres et des riches, le PM des hommes, des femmes et des non-binaires, mais nous avons le PM d’un côté – le anti-réveil.

Dr Mos-Shogbamimu, dont le livre de 2021 C’est pourquoi je résiste a enquêté sur les racines du racisme systémique, a déclaré qu’il serait positif d’avoir une femme Premier ministre, mais qu’il ne suffisait pas d’avoir des femmes mieux représentées en politique.

« Que représente Liz Truss ? » demanda l’auteur. « Qui représente-t-elle ? Je ne la vois pas comme représentant la substance ou l’égalité pour les femmes de divers horizons. Elle poursuivra une rhétorique de division qui ne s’attaque pas à l’injustice et à l’inégalité systémiques en cours dans notre pays. »

Liz Truss a affirmé que la fonction publique était «réveillée» et «antisémite» (EPA)

Elle a ajouté: «Elle ne devrait pas seulement parler au Parti conservateur, mais à l’électorat au sens large. Elle perpétue l’héritage de Boris Johnson. Elle est plus la même.

“Elle refuse de réprimander publiquement Johnson pour les mauvais choix qu’il a faits et pour son incompétence en tant que Premier ministre. Les 12 dernières années sous le Parti conservateur ont été horribles. C’est le parti qui nous a donné l’austérité et le Brexit.

Mme Truss, qui est également ministre des Femmes et de l’Égalité, s’est précédemment décrite comme “la féministe des Destiny’s Child”.

Le Dr Mos-Shogbamimu a déclaré que l’étranger ne la représentait pas comme une femme noire et avait clairement une “idée très différente de ce qu’est et fait une féministe”.

Dans un discours controversé en décembre 2020, Mme Truss a annoncé son intention d’éloigner la politique d’égalité du Royaume-Uni des questions «à la mode» sur la race, la sexualité et le genre et a tourné en dérision la «signalisation de la vertu», le «féminisme du bus rose» et la soi-disant «campagne» .

La députée du sud-ouest de Norfolk a également dénoncé ce qu’elle prétendait être la domination de “la politique identitaire, les groupes de pression bruyants et l’idée d’expérience vécue” alors qu’elle appelait à s’éloigner des quotas, des objectifs, de la formation sur les préjugés inconscients et des déclarations sur la diversité, qu’elle a rejetés comme “outils de la gauche”.

Mandu Reid, chef du Parti de l’égalité des femmes, a déclaré L’indépendant: “Truss a montré à quel point elle aime jouer à des jeux de guerre culturelle, alors que la situation économique des femmes devient chaque jour plus grave.

“Si elle était assez courageuse pour déclencher des élections générales, elle découvrirait bientôt ce que les femmes pensent de cette politique sans substance.”

M. Sunak a également été accusé d’avoir poussé la rhétorique de la guerre culturelle dans une tentative désespérée de relancer sa campagne à la direction en déclin. Le mois dernier, l’ancienne chancelière s’est engagée à revoir la loi sur l’égalité pour mettre fin aux “absurdités éveillées” qu’elle a permises “d’imprégner la vie publique”.

Bien qu’il ait précédemment insisté sur le fait qu’il n’avait “aucun intérêt à mener une soi-disant guerre culturelle”, le député de Richmond dans le North Yorkshire a promis de s’attaquer aux “agitateurs de gauche” et de “mettre fin au lavage de cerveau, au vandalisme et aux accusations”.

Rishi Sunak a attaqué les “agitateurs de gauche” (Getty Images)

Le Dr Hannah Barham-Brown, chef adjointe du Parti de l’égalité des femmes, a déclaré qu’elle était pessimiste quant à la perspective de l’un ou l’autre des candidats au poste de Premier ministre.

« Le peu de bilan qu’elles ont chacune sur les droits des femmes est pour le moins médiocre. Sunak s’est abstenu de tous les votes majeurs pour faire avancer le droit à l’avortement, Truss s’est abstenu sur presque tous », a-t-elle ajouté.

«Et ils évitent tous les deux les questions sur ce qui devrait se passer lorsque des députés sont accusés de harcèlement ou d’abus, alors que la mauvaise gestion de cela est ce qui a déclenché une élection à la direction en premier lieu. Le mois dernier, Truss a subi des pressions lorsque le ministère des Affaires étrangères a honteusement retiré les engagements en matière de droits reproductifs d’une déclaration officielle sur l’égalité des sexes.

Mme Truss, qui, selon certains, se serait coiffée de la Première ministre conservatrice Margaret Thatcher, serait la troisième femme Premier ministre du Royaume-Uni si elle battait M. Sunak.

Claire Reindorp, directrice générale de Young Women’s Trust, qui aide les femmes à bas salaire, a déclaré L’indépendant elle voulait voir “un engagement de notre futur premier ministre à reconnaître et à lutter contre la grave inégalité financière à laquelle les jeunes femmes” sont confrontées.

« En moyenne, une jeune femme gagne 22 % de moins qu’un jeune homme, ce qui les expose à toute une vie d’inégalités », a-t-elle ajouté.

« Liz Truss a parlé d’équité, de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail et de travail flexible. Nous devons maintenant voir ces mots se transformer en plans concrets pour fournir des droits légaux à un travail flexible, à des services de garde d’enfants abordables et flexibles et à une protection renforcée contre la discrimination.

Andrea Simon, directrice de End Violence Against Women Coalition, a déclaré que l’une des principales priorités du prochain PM doit également être de lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles.

“Cela signifie investir dans un travail de prévention spécialisé à long terme, y compris des campagnes publiques soutenues visant à modifier les attitudes qui conduisent et sous-tendent les comportements néfastes, et mener un travail de prévention holistique dans les écoles et les établissements d’enseignement”, a-t-elle ajouté.

“Actuellement, nous savons que le gouvernement a investi moins de 10 % du budget qu’il a estimé nécessaire pour proposer de nouveaux programmes sur les relations et le sexe. Ce n’est tout simplement pas assez bon.

«Nous avons besoin que le gouvernement mette en place de toute urgence des investissements adéquats pour inverser la décimation des services spécialisés de première ligne pour les victimes et les survivants de la violence masculine, en mettant particulièrement l’accent sur les services spécialisés dirigés par et pour les femmes noires et minoritaires, qui ont été à la fin nette des coupes budgétaires.

L’indépendant a contacté l’équipe de Mme Truss pour obtenir des commentaires mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.