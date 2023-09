Truss admet qu’elle est allée « trop vite » et compare son mini-budget à l’abattage d’un cochon

L’EX-Première ministre Liz Truss a admis aujourd’hui qu’elle était allée trop vite avec son mini-budget qui faisait exploser la livre sterling, en comparant la manne de réduction d’impôts à « l’abattage d’un cochon ».

Dans son premier grand discours sur cet événement voué à l’échec depuis qu’elle a quitté le No10, Mme Truss a concédé : « Je n’ai pas seulement essayé d’engraisser le cochon le jour du marché.

Liz Truss a prononcé son premier grand discours sur son mini-budget catastrophique à l’Institute for Government de Londres Crédit : PA

« J’ai essayé d’élever le cochon, de l’engraisser et de l’abattre le jour du marché.

« Je l’avoue. »

Mais c’est « l’establishment politique et économique » que l’ancien Premier ministre a finalement imputé à l’échec catastrophique du mini-budget de l’année dernière.

Elle a insisté sur le fait que les membres de la « coalition anti-croissance » intégrée au sein de la fonction publique, des institutions financières et du parti conservateur ont réagi de manière excessive au programme de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts, provoquant à son tour une nervosité et un effondrement du marché.

Et elle a fait valoir qu’elle s’était sentie obligée de commettre une série de revirements « contre-productifs » par rapport à ses projets fiscaux.

Mme Truss a déclaré : « Il y a certainement eu des pressions sur moi et sur le gouvernement pour revenir sur nos décisions en matière de taxes – et je pense que ce renversement était contre-productif.

« Je pense qu’augmenter l’impôt sur les sociétés à 25 % n’était pas une bonne décision, mais j’ai été contraint de le faire sous peine d’effondrement du marché. »

L’ex-Premier ministre a déclaré que son mini-budget voué à l’échec n’aurait fait qu’une « différence marginale » dans le déficit national.

Et elle a soutenu que la BBC n’avait pas réussi à communiquer les politiques et les objectifs de sa vision économique, ce qui avait entraîné une intensification des retombées du mini-budget.

Mme Truss a déclaré : « Les réductions d’impôts que nous introduisions n’étaient pas des réductions d’impôts majeures, elles n’auraient en fait fait qu’une différence assez marginale dans le niveau du déficit.

« Il s’agissait de montrer une nouvelle direction pour la Grande-Bretagne. »

L’ex-Premier ministre a fait valoir qu’au cours de son mandat de 49 jours au No10, la « bureaucratie institutionnelle » a empêché les ministres de transformer la Grande-Bretagne en un État à forte croissance et à faibles impôts.

Mme Truss a déclaré : « De nombreuses personnes dans la fonction publique sont brillantes dans ce qu’elles font. Je pense que le problème est un problème de système plutôt qu’un problème de personnes.

« Mais en tant que politicien, essayant de réaliser ce pour quoi je pensais que les gens avaient voté, il y avait beaucoup de bureaucratie institutionnelle sur mon chemin.

« Et même pendant la campagne électorale à la direction, et peut-être que cela ne m’a pas rendu populaire auprès de l’OBR et de la Banque d’Angleterre, j’ai souligné qu’il existait une orthodoxie en Grande-Bretagne en matière de politique économique et j’ai essayé de remettre en question cette orthodoxie.

« Et franchement, je n’ai pas trouvé un niveau de soutien massif de la part de ces institutions. »