Truss accusé d’avoir “trompé à plusieurs reprises” le public sur les factures d’énergie

Liz Truss a été accusée d’avoir “trompé à plusieurs reprises” le public en affirmant que personne ne paierait des factures d’énergie supérieures à 2 500 £.

Au cours de sa tournée matinale, le Premier ministre a déclaré à BBC Radio Kent que le gouvernement était intervenu pour s’assurer que “personne ne paie des factures de carburant de plus de 2 500 £”.

Elle a ensuite répété l’affirmation à BBC Radio Leeds, déclarant au programme: «Les mesures que nous avons prises sur les factures d’énergie signifieront que Leeds et d’autres personnes dans le West Yorkshire ne seront pas confrontées à des factures d’énergie de 6 000 £, ce qui était ce qui était prévisions, ils vont être, grâce à la garantie des prix de l’énergie, le maximum sera de 2 500 £ ».

Elle a également fait la même déclaration sur BBC Radio Nottingham.

Cependant, Martin Lewis, fondateur de MoneySavingExpert.com, a averti les gens que le plafond ne s’applique qu’au montant que les sociétés énergétiques peuvent facturer aux clients par unité de gaz et d’électricité. Le chiffre de 2 500 £ fait référence au montant maximum qu’un ménage “typique” paiera, en fonction de la consommation d’énergie moyenne.

Ainsi, certains ménages paieront plus et d’autres paieront moins selon leur type de propriété et la quantité d’énergie qu’ils utilisent.

Cherchant à dissiper la «confusion», M. Lewis a écrit sur Twitter: «IL N’Y A PAS DE PLAFOND DE 2 500 £ SUR LES FACTURES D’ÉNERGIE.

«Au lieu de cela, la nouvelle garantie du 1er octobre, comme les anciens plafonds, limite les frais quotidiens et les taux unitaires. Alors utilisez plus, payez plus. 2 500 £, c’est exactement ce que quelqu’un avec une utilisation moyenne paierait.

L’expert a suggéré que la “mauvaise communication” du Premier ministre pourrait mettre en danger les personnes vulnérables.

Il a déclaré: «La raison pour laquelle il est si important de NE PAS communiquer qu’il existe un plafond de 2 500 £. Est-ce que certaines personnes, peut-être des personnes âgées vulnérables, risquent de penser qu’elles peuvent garder le chauffage au maximum tout l’hiver et qu’elles ne paieront pas plus qu’un certain montant. »

Le site Web de vérification des faits Full Fact a exhorté le Premier ministre à “corriger publiquement son erreur” (Daniel Leal/AFP via Getty Images)

Le site Web de vérification des faits Full Fact, qui a écrit à Mme Truss après avoir fait une affirmation similaire à CNN lundi, a accusé le Premier ministre d’avoir “trompé à plusieurs reprises” les auditeurs.

Will Moy, directeur général de Full Fact, a déclaré: « Hier seulement, nous avons écrit au Premier ministre pour nous être trompés.

« Les plans énergétiques du gouvernement affecteront chaque foyer en Grande-Bretagne cet hiver. Et pourtant, Liz Truss a induit les auditeurs en erreur à plusieurs reprises ce matin.

“Elle doit maintenant corriger publiquement son erreur pour s’assurer que les gens ne sont pas induits en erreur sur leurs prix de l’énergie et ne seront pas confrontés à des factures d’énergie inattendues et inabordables cet hiver.”

Les ménages ont été invités à prendre leurs relevés de compteurs d’énergie – et à essayer de les soumettre – avant la hausse des prix à partir du 1er octobre.

Cela empêchera les entreprises d’estimer la consommation et de facturer l’énergie utilisée avant le 1er octobre, mais au taux le plus élevé.