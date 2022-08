Truss accusé d’avoir contourné l’examen du budget

Sir Keir Starmer s’est joint aux hauts conservateurs pour critiquer Liz Truss, leader du leadership conservateur, à propos des informations selon lesquelles elle contournera un chien de garde indépendant des dépenses lorsqu’elle dévoilera son budget d’urgence.

Un haut député conservateur a averti que le prochain Premier ministre “volerait à l’aveuglette” si elle écartait l’Office de la responsabilité budgétaire (OBR) le mois prochain.

Créé par l’ancien mentor de Mme Truss, George Osborne, l’OBR produit chaque année deux prévisions sur l’économie britannique, programmées pour coïncider avec le budget et la déclaration d’automne.

Sir Keir, qui a déclaré qu’il aurait dû y avoir un budget d’urgence “il y a des mois”, a déclaré: “L’OBR est là pour s’assurer que l’argent est dépensé judicieusement et correctement. Alors bien sûr, vous avez besoin de l’OBR en place pour cela.

“C’est pourquoi il y a eu une telle réaction à la proposition de Liz Truss qu’elle va simplement mettre cela de côté.”

Mel Stride, président du Commons Treasury Committee et partisan de Rishi Sunak, a déclaré à LBC: «C’est un peu comme voler à l’aveugle.

“Cela signifie que vous faites toutes ces choses dramatiques sur les impôts, etc., mais vous ne savez pas réellement quel sera l’impact sur les finances publiques, selon le prévisionniste indépendant. Et je pense que c’est une situation assez grave si cela se produisait.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’examen de l’OBR serait bureaucratique en temps de crise, M. Stride a répondu: “Non. Nous demandons la transparence et l’assurance que tout ce qui remporte ce concours est abordable et non imprudent.”

Lord Griffiths, le pair conservateur qui était le chef de la politique de Margaret Thatcher, a déclaré: “Les perspectives dévastatrices de la Banque d’Angleterre pour l’économie contrastent avec l’optimisme de Liz – pour elle, empêcher maintenant l’OBR de faire une analyse appropriée des faits semblerait indiquer une perte totale de confiance dans la politique qu’elle préconise.

Samedi, l’ancien ministre conservateur Michael Gove a affirmé que les plans de Mme Truss pour les réductions d’impôts pendant une crise économique étaient des “vacances loin de la réalité”.

Cette décision placerait les “options sur actions des dirigeants du FTSE 100” avant les plus pauvres du pays, a-t-il déclaré dans le Times.

Mme Truss affirme que les réductions d’impôts contribueront à stimuler l’économie, aidant le Royaume-Uni à sortir plus rapidement de la crise.

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, un proche allié de Mme Truss pressentie pour être sa première chancelière, a déclaré qu’il y aurait plus d’aide à venir cet hiver alors que les factures d’énergie montent en flèche.