Truss a 10 jours pour sauver son poste de premier ministre, déclare l’ancien ministre

Liz Truss n’a que 10 jours pour sauver son poste de premier ministre, a suggéré l’ancien ministre Grant Shapps.

Suite au revirement humiliant du Premier ministre sur le taux d’imposition de 45p, Shapps a déclaré qu’elle disposait “d’un délai limité pour renverser la situation”, à commencer par son discours crucial à la conférence des conservateurs mercredi et le retour des députés mutins au parlement. la semaine.

Bien que les conservateurs aient remplacé leur chef il y a moins d’un mois, M. Shapps a déclaré que les députés craignant de perdre leurs sièges aux élections générales pourraient penser qu’ils “pourraient aussi bien lancer les dés” dans l’espoir d’un meilleur résultat.

M. Shapps espérait jouer un rôle dans le gouvernement de Mme Truss, mais le nouveau Premier ministre lui a dit que, bien qu’elle le reconnaisse comme un ministre efficace, il n’y avait pas de place pour lui car il était un partisan éminent de son rival Rishi Sunak.

Il a rejoint Michael Gove dimanche pour faire exploser le plan de Mme Truss visant à réduire les impôts des plus riches de la société, qualifiant la politique de ” politiquement tin-eared “.

S’adressant au Agents de presse podcast à la conférence de Birmingham, il a déclaré qu’il serait “ridicule” de suggérer que Mme Truss ne faisait pas face à une “période critique” dans son mandat de premier ministre, mais a déclaré qu’il n’était pas impossible qu’elle survive.

“Je pense qu’il est évident de dire qu’il y a une période de temps limitée pour changer les choses après un début agité et difficile”, a-t-il déclaré à l’intervieweur Jon Sopel.

« Je pense que ces prochains jours, par définition, sont évidemment le moment clé. Les 10 prochains jours, bien sûr, sont une période critique, cela va sans dire.

“Cela ne signifie pas que c’est le moment de la fin, d’une manière ou d’une autre, cela ne signifie pas que le temps s’arrêtera après 10 jours.

“Mais je pense que c’est vraiment important, si elle veut changer les choses, c’est le moment de le faire.”

Il n’a pas contesté la suggestion de Sopel selon laquelle il donnait effectivement 10 jours à Mme Truss pour sauver son poste de premier ministre.

“Je pense que si vous êtes honnête, les 10 prochains jours sont une période critique”, a-t-il répondu. «Elle a un discours de conférence à faire après quelques jours très difficiles, elle a réuni les députés pour la première fois depuis que les choses sont devenues agitées.

« Je veux dire, ce serait ridicule de dire quoi que ce soit d’autre.

« Mais est-ce possible ? Oui, c’est possible, et je l’encourage à le faire.

M. Shapps a déclaré que la question de la survie de Mme Truss serait déterminée par le fait que les députés conservateurs estimaient qu’elle leur coûterait leurs sièges aux élections prévues en 2024.

“La question s’adresse aux députés conservateurs, s’ils pensent de toute façon ‘Eh bien, je vais être absent aux prochaines élections’, alors ils pourraient aussi bien lancer les dés pour ainsi dire et élire un nouveau chef”, il a dit.

– L’intégralité de l’interview de M. Shapps est disponible sur Les agences de presse podcast sur Global Player à partir de 17h mardi.