Trunk or Treat à l’UMC de Plano le 30 octobre – Shaw Local

Les enfants sont invités à participer à Trunk or Treat parrainé par l’église catholique St. Mary’s et l’église méthodiste unie de Plano.

Cet événement aura lieu de 13 h à 15 h le dimanche 30 octobre au stationnement de Plano UMC, 219 N. Hale St., Plano. Les enfants iront de coffre de voiture en coffre de voiture en ramassant des friandises de fantômes amicaux, de bonnes sorcières et de citrouilles. Les enfants et ceux qui distribuent des friandises peuvent être déguisés. Il y aura des jeux, des rafraîchissements, un photomaton, un concours de coffres et plus encore.

Les participants sont encouragés à apporter des conserves ou des produits en papier pour le garde-manger communautaire du comté de Kendall.

Il n’est pas trop tard pour prévoir une malle pour la malle ou se régaler. Décorez-le à la mode d’Halloween et offrez des bonbons ou des jouets fantaisie aux enfants. Arrivez au parking de l’Église Méthodiste Unie avant 12h30 le 30 octobre.

Pour plus d’informations, appelez le bureau de l’église Plano UMC au 630-552-3700 ou Linda au 630-552-3828.