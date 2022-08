Trump’s Truth Social interdit de Google Play Store en raison de problèmes de modération de contenu

Truth Social, le concurrent potentiel de Twitter créé par Trump Media and Technology Group, reste indisponible sur le Google Play Store.

Selon un rapport d’AxiosGoogle a déclaré que l’application ne disposait pas de systèmes efficaces pour modérer le contenu généré par les utilisateurs, ce qui viole les conditions d’utilisation du magasin.

“Le 19 août, nous avons informé Truth Social de plusieurs violations des politiques standard dans leur soumission d’application actuelle et avons réitéré que le fait d’avoir des systèmes efficaces pour modérer le contenu généré par l’utilisateur est une condition de nos conditions d’utilisation pour que toute application soit mise en ligne sur Google Play. “, a déclaré la société technologique, qui appartient à Alphabet, à Axios dans un communiqué.

Google n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

La restriction signifie que les utilisateurs d’Android, qui représentent 44 % des utilisateurs de smartphones aux États-Unis, ne peuvent pas télécharger l’application. Google ne laissera pas l’application être mise en ligne tant que les problèmes de contenu ne seront pas résolus. Truth Social a reconnu les préoccupations de Google et a déclaré qu’il travaillerait à résoudre ces problèmes, selon Axios.

Le PDG de Trump Media and Technology Group, Devin Nunes, a raconté une histoire différente. L’ancien législateur, qui était l’un des alliés les plus fidèles de l’ancien président Donald Trump au Congrès, a déclaré que la décision appartenait à Google et ne dépendait pas des politiques de Truth Social.

“Quand allons-nous être disponibles sur Android ? Eh bien, écoutez, cela dépend du Google Play Store. Nous attendons qu’ils nous approuvent, je ne sais pas ce qui prend si longtemps”, a déclaré Nunes sur le podcast “Just the News Not Noise”. “Ce serait bien s’ils nous approuvaient.”

Trump Media and Technology Group a rendu l’application disponible en précommande sur Android début août. Il est disponible sur l’App Store d’Apple. YouTube de Google a suspendu la chaîne de Trump.

La restriction est l’un des nombreux obstacles rencontrés par l’application de l’ancien président. Truth Social a été créé comme une alternative “libre d’expression” à Twitter, après que Trump a été banni de la plate-forme pour ses tweets liés à l’émeute du Capitole du 6 janvier. Des centaines de partisans du président ont pris d’assaut le bâtiment ce jour-là pour tenter d’empêcher le Congrès de confirmer la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020.

Trump, qui comptait environ 88 millions d’abonnés sur Twitter, compte environ 4 millions d’abonnés sur Truth Social, où il continue de faire de fausses déclarations sur l’élection. Il fait face à une enquête criminelle sur des dossiers gouvernementaux secrets qu’il a emportés avec lui à son domicile de Mar-a-Lago en Floride et envisage une autre candidature à la Maison Blanche.

Trump Media devait entrer en bourse par le biais d’une fusion avec Digital World Acquisition Corporation, une société d’acquisition à vocation spéciale. La date limite est le 8 septembre, bien que le DWAC demande un délai pouvant aller jusqu’à un an. DWAC a averti les actionnaires qu’une baisse de popularité de l’ancien président pourrait nuire à l’application et que, sans délai, la société d’acquisition pourrait devoir se liquider.

DWAC a prévu une assemblée des actionnaires pour le 6 septembre, deux jours avant la date limite actuelle de fusion. Les actions de la société, qui ont atteint 97 dollars en mars, ont baissé d’environ 50 % à 25 dollars jusqu’à présent cette année.