Trump’s Truth Social a informé le FBI d’un homme tué lors d’une tentative d’arrestation pour menaces de Biden

La société de médias sociaux appartenant à l’ancien président Donald Trump en mars a informé le FBI à propos des menaces faite par un homme de l’Utah qui a été abattu mercredi par des agents du FBI alors qu’ils tentaient de l’arrêter pour avoir menacé de tuer le président Joe Biden, a rapporté NBC News.

Vérité sociale a notifié le FBI après que Craig Deleeuw Robertson a publié sur le site une menace de tuer le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg Jr., selon un haut responsable de l’application des lois qui s’est entretenu avec NBC.

Bragg poursuit Trump pour avoir prétendument falsifié des documents commerciaux liés à un paiement silencieux de 2016 à porno star Stormy Daniels.

Robertson, 75 ans, était armé lorsque des agents du FBI l’ont confronté à son domicile de Provo mercredi matin. Il avait pointé son arme sur des agents et n’avait pas répondu à leurs ordres avant que des agents ne lui tirent dessus, a déclaré un haut responsable à NBC.

Des agents étaient là pour l’arrêter sur une plainte pénale fédérale l’accusant d’avoir proféré des menaces de mort contre Biden, Bragg et des agents du FBI.

Robertson a été tué quelques heures avant l’arrivée de Biden dans l’Utah pour une visite.

Dans un article sur les réseaux sociaux dimanche, Robertson avait écrit : « J’ai entendu dire que Biden venait dans l’Utah. » Il a ajouté qu’il était en train de dépoussiérer son « M24 Sniper Rifle ».

Robertson a été décrit par le FBI dans cette plainte comme un homme blanc « d’environ 70 à 75 ans » qui était surveillé « portant un costume sombre (plus tard observé comme ayant une épinglette de fusil de style AR-15 attachée), une chemise blanche, un cravate rouge et un chapeau multicolore (éventuellement camouflage) portant le mot « TRUMP » sur le devant. »

Sa mort fait l’objet d’une enquête de la Division de l’inspection du FBI.

La plainte indique que le 19 mars, un agent du FBI a reçu une notification du Centre national des opérations contre les menaces du FBI concernant une menace de tuer Bragg. Le sommet du centre des opérations provenait d’une entreprise de médias sociaux, selon la plainte.

La menace a été proférée par l’utilisateur de Truth Social @winston4eagles, selon la plainte, qui n’a pas identifié le site par son nom.

Plus tard dans la journée, deux agents du FBI se sont rendus au domicile de Robertson, où ils l’ont vu monter dans une voiture et se rendre à une église, où il a passé plusieurs heures, selon la plainte.

Lorsque les agents l’ont suivi jusqu’à son domicile et l’ont interrogé sur le commentaire qu’il avait fait sur Truth Social, Robertson leur a dit : « J’ai dit que c’était un rêve… Nous en avons fini ici ! Ne revenez pas sans mandat « , selon la plainte.

Au cours d’une enquête ultérieure, le FBI a appris que Robertson, qui possédait de nombreuses armes à feu, avait proféré de « multiples menaces » contre des représentants du gouvernement, parmi lesquels le vice-président Kamala Harris, le procureur général des États-Unis Merrick Garland et le procureur général de New York Letitia James. Le procureur général de New York poursuit Trump et sa société immobilière pour fraude présumée généralisée.

Trump Media & Technology Group a lancé Truth Social fin 2021, des mois après que Trump a été banni de Twitter le 8 janvier 2021.

Twitter, maintenant connu sous le nom de X, craignait qu’il n’incite à de nouvelles violences dans la foulée de l’émeute du Capitole par une foule de ses deux jours plus tôt.