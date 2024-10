Trumpisme, post-Trump : le débat entre vice-présidents offre des éclairs sur l’avenir potentiel des États-Unis

La politique américaine, au-delà de Donald Trump. Pendant près de 90 minutes, les téléspectateurs ont pu en avoir un aperçu lors du débat vice-présidentiel de mardi.

Et il ne s’agit pas seulement des plaisanteries gracieuses et des tapes sur les bras après le débat entre le républicain JD Vance et le démocrate Tim Walz, dont les échanges distingués étaient comme un retour à une époque révolue.

Ni dans la calibre des mensonges : les candidats ont certainement livré des étirements de nez, quoique plus modestes en quantité et en qualité que dans la politique américaine récente.

Les Américains ont eu un avant-goût du Trumpisme, sans Trump. Son plus jeune colistier, Vance, a épousé les mêmes politiques anti-commerce, anti-migration et pro-relocalisation qui prévalaient au sein du parti, même si flottant le type de pension alimentaire familiale qui pourrait mortifier la génération passée Républicains.

Mais il l’a fait sans le pot-pourri de plaisanteries et de dénigrements de Trump ; Vance argumentait avec la fluidité que l’on pourrait attendre d’un ancien rédacteur en chef de la Yale Law Review qui citait des philosophes religieux dans son essai de 6 700 mots sur la conversion au catholicisme.

De manière récurrente mardi, un candidat complimentait à moitié ce que l’autre disait, puis contestait l’autre moitié.

Pour prendre un exemple vers la fin, Walz a déclaré : « J’ai apprécié le débat de ce soir et je pense qu’il y avait beaucoup de points communs ici. » Ce à quoi Vance a répondu : « Moi aussi, mec. »

Le premier consensus des experts commentant en ligne était que Vance avait passé la meilleure nuit. Walz a trébuché un peu plus tôt, s’est rétabli, mais a quand même eu plus de hoquet que son rival, notamment en grimaçant : « Je suis devenu ami avec les tireurs de l’école. »

Vance élude la question fondamentale : qui a gagné les élections de 2020 ?

Pourtant, la réalité demeure : la politique américaine n’a pas évolué depuis Donald Trump. Il est toujours fermement ancré à son épicentre.

Un rappel de cela est venu vers la fin du débat, lorsque la tentative de vol des élections de 2020 a été évoquée, et Vance a reçu un rappel peu flatteur de la raison pour laquelle il était là.

Le dernier vice-président de Trump ne l’a pas laissé annuler les élections, refusant les pressions de Trump et défiant les exigences d’une foule en colère qui réclamait sa pendaison le 6 janvier 2021.

« C’est pourquoi Mike Pence n’est pas sur cette scène », a déclaré Walz.

Et puis la colistière de Kamala Harris a fait allusion à celle de Vance déclaration qu’il n’aurait pas certifié les élections de 2020 et posé une question que Trump déteste.

« A-t-il perdu les élections de 2020 ? » demanda Walz. « Tim, je suis concentré sur l’avenir », a répondu Vance. Ce à quoi Walz a répondu : « C’est une non-réponse accablante. »

Vance a tenté de présenter les refus d’élection de Trump comme un simple processus en cours, soulignant qu’en fin de compte, le 20 janvier 2021, Joe Biden est devenu président de toute façon.

Vance a fait allusion à une réaction différente cette fois-ci ; il a promis de serrer la main, après le débat, puis de nouveau après l’élection, et de soutenir le succès de ses adversaires s’ils gagnaient.

Cela parut brièvement normal.

Vance vu souriant après le débat. La réaction de la plupart des experts a été qu’il avait passé une meilleure nuit, avec un accouchement plus fluide. (Brendan McDermid/Reuters)

L’embellissement biographique de Walz

Les candidats ont dansé autour des parties politiquement problématiques de leur bilan. En matière de soins de santé, Vance a tenté de créditer Trump d’avoir préservé le système Obamacare – un système que Trump a tenté de manière célèbre et agressive d’abolir, mais qui a été abandonné. il manque un vote au Sénat .

Concernant l’avortement, il a répété la dernière position de Trump : c’est aux États de décider, et toute interdiction étatique devrait inclure des exceptions pour le viol, l’inceste et les crises sanitaires. Vance a mentionné une amie dans une relation abusive qui avait avorté et a dit d’elle : « Je t’aime ».

Non déclaré ? celui de Vance poste ponctuel que l’avortement devrait être illégal dans tout le pays. Comment une administration républicaine aborderait-elle des questions détaillées – comme l’expédition interétatique de pilules abortives ? Cela n’a pas été évoqué.

Vance accuse les démocrates d’externaliser les emplois aux États-Unis, mais d’investir dans des installations manufacturières nationales est en train d’exploser ; S’il y a un point commun entre les parties, ces derniers temps, c’est qu’un certain protectionnisme commercial est une bonne chose.

La migration a donné lieu à un autre échange houleux. Walz a accusé son rival de mettre en danger les migrants haïtiens à Springfield, Ohio, en mentant à leur sujet, attisant les menaces de mort.

Le gouverneur républicain de l’État qui habite dans la région a même critiqué la rhétorique. Vance a répondu que la poussée migratoire nécessite une attention particulière, car elle met à rude épreuve les communautés américaines, des services sociaux au logement ; les postes frontaliers ont a chuté de manière significative ces derniers mois.

Les propres traces écrites de mensonges de Walz lui furent renvoyées.

Dans son cas, cela allait au-delà des habituelles querelles politiques ; cela impliquait des révisions de fragments de sa propre histoire personnelle.

Walz a gonflé les détails de son expérience en Chine : Il a affirmé à plusieurs reprises, à tort, avoir été à Hong Kong lors du soulèvement étudiant chinois de 1989.

Walz a également gonflé le grade militaire avec lequel il a pris sa retraite et, au milieu d’un tollé politique concernant l’accès à la FIV, il a affirmé à tort que sa famille avait utilisé ce traitement .

Pressé par les modérateurs de l’incohérence de 1989, Walz a changé de sujet pour discuter de son humble éducation et de ses voyages en Asie qui ont élargi ses horizons.

« Je parlerai beaucoup. Je me laisserai prendre par la rhétorique », a-t-il déclaré. Les modérateurs l’ont de nouveau pressé et il a avoué : « Je suis arrivé cet été-là et je me suis mal exprimé. »

Les débats entre vice-présidents changent rarement les élections

À une autre époque, ce genre d’embellissements biographiques aurait pu constituer l’histoire électorale de l’année. Pas cette année.

La bonne nouvelle pour les démocrates, ce soir-là, c’est qu’un débat vice-présidentiel n’a pas tendance à changer une élection.

La bonne nouvelle pour les républicains – en particulier ceux qui aiment la politique de Trump, mais pas lui : ils ont pu vivre brièvement dans un univers parallèle.

Alors que les candidats n’étaient pas d’accord sur le contrôle des armes à feu, Vance a réagi à une histoire racontée par Walz, selon laquelle son fils aurait été témoin d’une fusillade alors qu’il jouait au volley-ball.

« Je ne savais pas », a déclaré Vance. « Je suis désolé pour ça. Christ, aie pitié. C’est horrible. »

Il n’est pas clair si le trumpisme survivra à Trump ou s’il aura le même impact électoral auprès des électeurs ; mais nous avons vu à quoi cela pourrait ressembler.