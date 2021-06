Trump White House a poussé le ministère de la Justice sur les allégations de fraude électorale

WASHINGTON – La Maison-Blanche de Trump a commencé à faire pression en privé sur le sous-procureur général de l’époque, Jeff Rosen, pour qu’il examine les allégations de fraude électorale juste avant qu’il ne soit sur le point d’occuper le poste de chef par intérim du ministère de la Justice en décembre – et même après le procureur général de l’époque, William Barr avait reconnu publiquement que l’agence n’avait trouvé aucune preuve de fraude généralisée qui aurait changé les résultats de l’élection.

Une mine d’e-mails publiés mardi par le House Oversight and Reform Committee montre une campagne de pression persistante dans les jours qui ont précédé le 6 janvier, lorsque les partisans de l’ancien président Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis pour empêcher le Congrès de compter les votes du Collège électoral certifiés par l’État. Les e-mails montrent également comment de hauts responsables du ministère de la Justice, peu convaincus du bien-fondé des allégations de fraude électorale, ont résisté aux appels de la Maison Blanche pour enquêter sur les allégations.

Dans un e-mail du 1er janvier, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a envoyé à Rosen un lien vers une vidéo YouTube sur une théorie démystifiée selon laquelle les votes auraient été transférés de Trump à Joe Biden à l’ambassade des États-Unis à Rome. Rosen a transmis l’e-mail au sous-procureur général par intérim de l’époque, Richard Donoghue, qui l’a qualifié de « pure folie ».

L’e-mail est l’un des nombreux cas dans lesquels Meadows a exhorté le ministère de la Justice à examiner les allégations de fraude électorale.

Moins d’une heure plus tard, Meadows a demandé à Rosen de demander à un responsable du ministère de la Justice d’examiner les anomalies de signature dans le comté de Fulton, en Géorgie. Ce responsable est le procureur général adjoint de l’époque, Jeff Clark, qui est favorable aux efforts de Trump pour annuler les résultats des élections et que le président a par la suite envisagé de nommer en remplacement de Rosen après que Rosen a refusé de poursuivre les allégations de fraude électorale.

« Pouvez-vous le croire? Je ne vais pas répondre au message ci-dessous », a déclaré Rosen en transmettant l’e-mail de Meadows à Donoghue.

« Au moins, c’est mieux que le précédent, mais ça ne dit pas grand-chose », a répondu Donoghue.

Rosen a également déclaré qu’on lui avait demandé de faire travailler le FBI avec un associé de Rudy Giuliani, l’avocat personnel de l’ancien président qui était à l’avant-garde des fausses allégations de fraude électorale.

« J’ai catégoriquement refusé, j’ai dit que je n’accorderais aucun traitement spécial à Giuliani ou à aucun de ses » témoins « , et j’ai réaffirmé une fois de plus que je ne parlerai de rien de tout cela à Giuliani », a déclaré Rosen dans un e-mail à Donoghue. .

Dans un autre e-mail, Meadows a demandé à Rosen d’examiner les allégations d’irrégularités de vote avec les machines Dominion au Nouveau-Mexique.

Une tentative de « corrompre » le ministère de la Justice

Les courriels ont été publiés avant une deuxième audience du comité de surveillance de la Chambre sur l’assaut meurtrier contre le Capitole. Lors de la première audience en mai, Rosen a défendu la réponse du ministère de la Justice à l’attaque, affirmant que 500 agents et officiers avaient été envoyés au Capitole pour aider la police.

« Ces documents montrent que le président Trump a tenté de corrompre le principal organisme chargé de l’application des lois de notre pays dans une tentative effrontée de renverser une élection qu’il a perdue », a déclaré la représentante Carolyn Maloney, présidente du comité et démocrate de New York, dans un communiqué.

Les responsables de la Maison Blanche ont commencé à exhorter Rosen à examiner les allégations de fraude électorale le 14 décembre 2020, le jour même où Trump a annoncé la démission de Barr. Barr, que Trump a salué comme « un homme d’une crédibilité et d’un courage incroyables », est tombé en disgrâce du président après avoir refusé de soutenir les allégations de fraude électorale généralisée.

Un e-mail d’un assistant de la Maison Blanche contenait des points de discussion décrivant les irrégularités dans le comté d’Antrim, dans le Michigan, que Trump a largement remportées. Les points de discussion alléguaient une « dissimulation de crimes électoraux » dans l’État, où les résultats ne devraient pas être certifiés pour Biden.

Les documents montrent également que Trump a demandé à ses alliés de persuader les responsables du ministère de la Justice de déposer une plainte auprès de la Cour suprême des États-Unis visant à invalider les résultats dans six États du champ de bataille que Biden a gagnés.

Dans plusieurs courriels fin décembre, Kurt Olsen, un avocat privé qui a représenté le Texas dans un procès similaire (et qui a échoué), a déclaré que Trump lui avait dit de rencontrer Rosen pour parler d’une action similaire du ministère de la Justice.

« Le président des États-Unis a vu cette plainte, et il m’a demandé hier soir d’informer AG Rosen en personne aujourd’hui pour discuter de cette action », a écrit Olsen au chef de cabinet de Rosen, faisant référence à un projet de procès de 54 pages contre le président. voulait que l’agence dépose.

« C’est une affaire urgente », a déclaré Olsen dans un autre e-mail adressé au solliciteur général par intérim de l’époque, Jeff Wall.

Le chef de cabinet de Rosen a ensuite demandé à Olsen de fournir un précédent à la Cour suprême pour l’implication du ministère de la Justice dans une affaire électorale. Le ministère de la Justice n’a jamais porté plainte.

Les e-mails confirment également les informations des médias selon lesquelles Trump aurait envisagé de licencier Rosen lors d’une réunion à la Maison Blanche et de le remplacer par Clark. Le New York Times, qui a d’abord rendu compte de la réunion, l’a comparée à un épisode de « The Apprentice », l’émission de téléréalité que Trump a animée avant de se présenter à la présidence. Trump n’a finalement pas licencié Rosen.

Après la réunion, Patrick Hovakimian, un ancien responsable du ministère de la Justice, a déclaré : « Je n’ai qu’une visibilité limitée à ce sujet, mais il semble que Rosen et la cause de la justice ont gagné. »

« Incroyable », a répondu John Demers, qui a démissionné lundi de son poste de chef de la Division de la sécurité nationale.