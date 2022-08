Trump voulait construire un mausolée familial sur son terrain de golf avec des “obélisques imposants”.

Ivana Trump et Donald Trump lors d’un défilé de mode Betsey Johnson à New York en 1997, cinq ans après leur divorce.

En 2007, Trump a déposé des plans pour construire un mausolée avec quatre obélisques sur son terrain de golf dans le New Jersey.

La ville a qualifié les plans d ‘”écrasants et criards”, alors il a abandonné l’idée.

Le parcours est utilisé comme lieu de sépulture familial : l’ex-femme de Trump y a été enterrée ce mois-ci.

Bien que les projets de l’ancien président Donald Trump en 2007 de construire un mausolée avec quatre obélisques sur son terrain de golf dans le New Jersey aient été rejetés par les responsables de la ville qui ont qualifié le projet de “criard”, il a finalement réussi à utiliser sa propriété du Trump National Golf Club comme tombe familiale.

Il y a plus de 15 ans, Trump a commencé à planifier un cimetière familial sur la propriété de Bedminster, New Jersey. La taille et la conception du projet ont changé au fil des ans, mais ce mois-ci, son ex-femme Ivana est devenu la première personne connue à être enterrée sur la propriété.

À l’origine, les plans de Trump pour le mausolée – où il serait finalement enterré – comprenaient une structure en pierre de style classique de 6 mètres de haut à construire au Trump National Golf Club, qui comprend deux parcours, site d’informations locales NJ.com a rapporté en 2012.

Le mausolée aurait inclus “quatre obélisques imposants entourant son extérieur et un petit autel et six voûtes à l’intérieur”, selon NJ.com. Mais, après avoir rencontré l’opposition des responsables de la ville qui ont qualifié la conception de « écrasante et criarde », Trump a lancé l’idée de repenser la structure en « mausolée/chapelle ». Le Washington Post a rapporté.

Les plans du mausolée à grande échelle ont finalement été abandonnés et Trump a proposé plusieurs autres réaménagements de cimetière, y compris une partie de 284 parcelles du terrain de golf avec des lieux de sépulture disponibles à l’achat. Aucun cimetière de ce type n’a encore été construit, mais la présence de cimetières sur la propriété du terrain de golf pourrait offrir des allégements fiscaux à l’entreprise.

Ivana Trump a été inhumée sur la propriété au début du mois dans un tombe modeste dans une zone herbeuse derrière le premier trou de l’un des parcours, “pas trop loin du club-house principal”, Le New York Post a rapporté. Elle décédé suite à une chute dans sa maison de l’Upper East Side le 14 juillet.

Le Trump National Golf Club de Bedminster accueille actuellement le tournoi de golf LIV, qui a récemment fait face à la controverse pour avoir été financé par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.