Trump voit un moyen de mettre fin à la “persécution” contre lui

L’ancien président américain a affirmé que les attaques s’arrêteraient s’il annonçait qu’il ne se présenterait plus aux élections.

Donald Trump s’est insurgé contre le comité du Congrès enquêtant sur l’émeute du Capitole américain, arguant que l’enquête est un “canular” et affirmant que les attaques politiques contre lui prendraient fin s’il promettait de ne plus se présenter aux élections.

« Si je renonçais à mes croyances, et si j’acceptais de garder le silence, et si je restais à la maison et me la coulais douce, si j’annonçais que je n’allais plus me présenter aux élections politiques, la persécution de Donald Trump cesserait immédiatement, ” a déclaré l’ancien président vendredi soir lors d’un rassemblement en Arizona. “Tu sais que c’est vrai? Ils passeraient à la victime suivante.

Trump n’a pas tardé à ajouter qu’il ne se retirerait pas de la politique, en disant : « Ce n’est pas ce que je fais. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que j’aime ce pays, et je t’aime. Je le fais pour toi, et c’est mon honneur de le faire.

Le président Donald J. Trump prend la parole lors du rassemblement Save America à Prescott Valley, Arizona : “…Parce que j’aime ce pays.” pic.twitter.com/tpwNQdveJG — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) 23 juillet 2022

Trump a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il se présenterait à nouveau à la présidence en 2024. Certains de ses détracteurs ont fait valoir qu’il devrait être poursuivi au pénal pour “inciter” l’émeute du Capitole de janvier 2021, et il fait l’objet d’enquêtes par des procureurs à New York et en Géorgie. Le magazine Rolling Stone a affirmé dans un article la semaine dernière que Trump avait dit à des confidents qu’il souhaitait remporter un autre mandat de président pour échapper à ses problèmes juridiques.

Trump a suggéré le contraire vendredi, disant à ses partisans que ses ennemis essayaient de le détruire pour le garder hors du bureau. “Où est-ce que ça s’arrête ?” Il a demandé. « Où cela finit-il ? N’oubliez jamais : tout ce que cet établissement corrompu me fait est de préserver son pouvoir et son contrôle sur le peuple américain, pour quelque raison que ce soit. Ils veulent me faire du mal sous quelque forme que ce soit pour que je ne puisse plus vous représenter.

Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute est à l’avant-garde de ces efforts, a fait valoir Trump. Il a nié les affirmations faites par des témoins lors d’audiences télévisées publiques du comité, y compris les allégations de l’ancien assistant de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson selon lesquelles il aurait jeté de la nourriture contre un mur à une occasion et s’était jeté sur un agent des services secrets qui avait refusé de l’emmener au Capitole.

“Ils me font jeter de la nourriture” a déclaré Trump. « Je ne jette pas de nourriture à la Maison Blanche. Je ne jette pas de nourriture n’importe où. Je mange la nourriture.

Trump a organisé le rassemblement de vendredi au nord de Phoenix pour soutenir les candidats politiques de l’Arizona qu’il a soutenus, y compris l’espoir au poste de gouverneur Kari Lake et le candidat au Sénat américain Blake Masters. Plus tôt dans la journée, l’ancien vice-président Mike Pence a fait campagne pour la rivale de Lake, Karrin Taylor Robinson, lors de l’élection primaire républicaine au poste de gouverneur.

La primaire du 2 août marquera le dernier test de l’influence durable de Trump sur les électeurs républicains. Lui et Pence, son colistier de 2016, pourraient se retrouver à se battre lors des primaires présidentielles républicaines de 2024.