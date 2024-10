Trump visite Asheville, endommagé par la tempête, et déclare que « toute l’Amérique partage votre chagrin »

L’ancien président Donald Trump s’est rendu à Ashville pour la première fois depuis la tempête tropicale Hélène.

Trump a pris la parole lors d’une conférence de presse à Ashville le lundi 21 octobre à midi. Ses remarques ont duré environ 30 minutes et ont couvert l’ampleur de la dévastation dans l’ouest de la Caroline du Nord, l’économie, Starlink et les chiffres des votes anticipés.

L’ancien président a également répété allégations sans fondement que la FEMA n’a pas d’argent pour soutenir l’ouest de la Caroline du Nord car elle dépense tout son argent pour les « migrants illégaux ».

« La FEMA a fait un très mauvais travail », a déclaré Trump lundi.

La FEMA a fourni plus de 36 millions de dollars d’aide à 37 000 candidats approuvés dans le comté de Buncombe, a déclaré vendredi la représentante de la FEMA, MaryAnn Tierney. Ce financement a permis de réparer des maisons, de répondre aux besoins essentiels et de poursuivre le rétablissement.

Trump a également commenté les « chiffres records » de participation au vote anticipé en Caroline du Nord. PBS a rapporté que 353 166 personnes ont voté jeudi, contre 348 599 le premier jour d’octobre 2020.

Après la conférence de presse, l’ancien président poursuit sa campagne électorale avec un rassemblement à Greenville, en Caroline du Nord, et une réunion à Concord, en Caroline du Nord. Les deux visites sont prévues pour le 21 octobre.

Son rassemblement aura lieu à 15 heures, selon le site Internet de la campagne.