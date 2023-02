Trump vise le jury du prix Pulitzer — RT World News

L’ancien président américain Donald Trump s’en est pris au conseil d’administration du prix Pulitzer, après qu’un examen des relations entre son bureau et la presse a été publié par la Columbia Journalism Review (CJR). Il avait précédemment déposé une plainte contre le corps.

Dans un article sur son réseau Truth Social lundi, Trump a fustigé le Washington Post et le New York Times pour leur couverture gagnante du Pulitzer de “le canular Russie, Russie, Russie.” Il a appelé la pièce CJR “dévastateur, irréfutable”, et a affirmé que son procès contre le conseil « remettre les pendules à l’heure ».

Trump a poursuivi le conseil d’administration en décembre dernier devant un tribunal du comté d’Okeechobee, en Floride, alléguant que cela avait nui à sa réputation en refusant plus tôt dans l’année de révoquer le prix de l’actualité nationale 2018. Le prix a été décerné au Post et au Times pour leur couverture de la campagne Trump et de sa prétendue collusion avec la Russie.

Le mois dernier, un juge de district américain a cité la plainte en justice, entre autres, déposée au nom de Trump, qui, selon la décision, constituait une “modèle d’abus des tribunaux” avec des poursuites frivoles contre des opposants politiques. Le tribunal a condamné Trump et son avocat à payer une amende de près d’un million de dollars.

EN SAVOIR PLUS:

Musk se moque du groupe de réflexion de gauche sur les revendications du Russiagate

L’examen du CJR a été publié fin janvier et est décrit comme “un retour sur ce que la presse a bien compris et ce qui s’est mal passé” sur la présidence de Trump. Il a noté que “peu d’organisations de presse ont sérieusement pris en compte ce qui s’est passé” pendant ce temps, et que cet échec “façonnera presque certainement la couverture de ce qui nous attend.”

La relation était “une guerre non déclarée entre des médias enracinés et un nouveau type de présidence perturbatrice”, selon le rapport. Trump et “ses acolytes dans les médias conservateurs ont alimenté la tempête politique qui a suivi, mais les points chauds les plus chauds ont émergé du travail du journalisme grand public”, Ça disait. De nombreux reportages sur le Russiagate “s’est avéré être considérablement défectueux ou basé sur des informations non corroborées ou démystifiées.”