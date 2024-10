Trump vise la Pennsylvanie et Harris prévoit de se diriger vers l’ouest alors que l’ouragan ravage sa campagne

WASHINGTON– WASHINGTON (AP) — Donald Trump organise des rassemblements mercredi dans la Pennsylvanie charnière tandis que le vice-président Kamala Harris se prépare pour une autre visite en Occident – ​​alors même que L’ouragan Milton menace la Floride et menace d’éclipser campagne présidentielle.

Trump, l’ancien président et actuel candidat républicain, a prévu des événements à Scranton, lieu de naissance du président Joe Biden – et à Reading, où il devrait parler de l’économie et de l’immigration dans une ville aux deux tiers hispanique.

L’ouragan a amené Trump à reporter mardi soir un événement virtuel axé sur les soins de santé et à reporter une mairie d’Univision à Miami.

Harris prévoit sa propre mairie Univision jeudi à Las Vegas avant de retourner en Arizona dans ce qui sera sa deuxième visite aux deux États en moins que deux semaines. Avant de s’envoler pour le Nevada, elle assistera virtuellement à un briefing sur la tempête et la réponse fédérale que Biden recevra mercredi à la Maison Blanche.

Biden déjà reporté un voyage prévu cette semaine en Allemagne et en Angolaen disant : « Je ne pense tout simplement pas pouvoir quitter le pays en ce moment. »

Milton approche quelques jours seulement après Ouragan Hélène a tué plus de 220 personnes dans six États du Sud-Est et laissé derrière elle une série de destructions que les autorités fédérales, étatiques et locales tentent d’atténuer alors même qu’elles se préparent désormais à la prochaine tempête.

Harris a passé mardi à New York enregistrer des interviews sur « The View » sur ABC, avec la personnalité de la radio Howard Stern et sur « The Late Show with Stephen Colbert ». Au cours de son entretien sur « The View » et plus tard au cours de son enregistrement avec Colbert, Harris n’a pas mentionné les principaux points sur lesquels sa future administration serait sensiblement différente de celle de Biden.

« Rien ne me vient à l’esprit », a déclaré Harris sur « The View ».

Trump a réagi sur sa plateforme de médias sociaux, en publiant que Harris avait déclaré « qu’elle n’aurait rien fait de différent » que Biden, qu’il a qualifié de « PIRE PRÉSIDENT DE L’HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS ».

Harris avait ses propres mots tranchants pour son adversaire. Réagir aux rapports dans Bob Woodward Dans son nouveau livre, « War », Trump, alors qu’il était président, a secrètement envoyé des kits de test COVID-19 au président russe Vladimir Poutine en 2020, alors qu’ils étaient difficiles à trouver aux États-Unis, elle a dit avec incursion : « Vous vous souvenez à quoi ressemblait cette époque ?

« Vous vous souvenez du nombre de personnes qui n’avaient pas passé de tests et essayaient de les obtenir ? », a demandé Harris lors de l’enregistrement avec Colbert. « Tu te souviens à quel point il était rare d’en avoir? »

Elle a dit à propos de Trump : « Et cet homme donne des kits de test COVID à Vladimir Poutine. Pensez à ce que cela signifie », avant d’ajouter : « Il pense que Vladimir Poutine est son ami. Et le peuple américain ? Ils devraient être vos premiers amis.

Trump a nié cette information. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que les États-Unis avaient envoyé des kits de test. qu’il a qualifié de « testeurs », mais a nié que l’échange ait eu lieu en secret.

« Il n’y a eu aucune expédition secrète. La pandémie commençait à ce moment-là », a déclaré Peskov dans un message mercredi. « De nombreux pays échangeaient du matériel. Nous avons envoyé des respirateurs. Les testeurs venaient d’Amérique. »