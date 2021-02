Trump veut revenir sur Facebook et Instagram et fait appel de la suspension devant le conseil de surveillance de Facebook

Le Facebook Oversight Board, qui décidera si la suspension indéfinie de Donald Trump doit être levée, a reçu un appel au nom de l’ancien président plaidant pour la restauration de ses comptes Facebook et Instagram.

« Nous pouvons confirmer qu’une déclaration d’utilisateur a été reçue dans l’affaire devant le Conseil de surveillance concernant les comptes Facebook et Instagram du président Trump », a déclaré un porte-parole du Conseil de surveillance dans un communiqué.

Le porte-parole a refusé d’autres commentaires.

Le Conseil de surveillance a reçu environ 9000 commentaires du public sur la question très controversée de savoir s’il faut autoriser Trump à accéder à ses comptes Facebook et Instagram.

Facebook a annoncé en janvier qu’il avait demandé au Conseil de surveillance de revoir sa décision de suspendre Trump le 7 janvier, le jour après qu’un groupe de partisans du président a pris d’assaut le Capitole.

Les comptes de Trump sur Facebook et Instagram restent suspendus dans l’attente de la décision du comité de surveillance.

L’appel de Trump a été rapporté pour la première fois par Channel 4 News au Royaume-Uni.

L’interdiction de Trump est le cas le plus important à ce jour pour le Conseil de surveillance, avec des implications politiques de grande portée pour la nation.

Le conseil de surveillance de Facebook a été lancé l’année dernière pour examiner les appels les plus difficiles de l’entreprise. Il est censé fonctionner comme une entité indépendante mais bénéficie d’un soutien financier et technique de Facebook.

Le Conseil de surveillance a 90 jours pour prendre une décision, mais une décision est attendue plus rapidement. Sa décision est contraignante et ne peut être annulée par le PDG Mark Zuckerberg ou tout autre dirigeant de Facebook.

Zuckerberg et d’autres sont de plus en plus mal à l’aise avec la plate-forme qui exerce le pouvoir de faire taire les dirigeants mondiaux et de remodeler la conversation en ligne du pays.

«Notre décision de suspendre l’accès du président Trump d’alors a été prise dans des circonstances extraordinaires: un président américain fomentant activement une insurrection violente destinée à contrecarrer la transition pacifique du pouvoir; cinq personnes tuées; les législateurs fuyant le siège de la démocratie », a écrit Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook, le mois dernier. «Cela ne s’est jamais produit auparavant – et nous espérons que cela ne se reproduira plus jamais. C’était une série d’événements sans précédent qui ont appelé à une action sans précédent.

YouTube et d’autres sociétés de médias sociaux ont également suspendu indéfiniment les comptes de Trump. Snapchat et Twitter ont définitivement interdit Trump.

«Nous avons été confrontés à une situation extraordinaire et intenable, nous obligeant à concentrer toutes nos actions sur la sécurité publique», a déclaré le PDG de Twitter, Jack Dorsey, à propos de cette décision. «Les préjudices hors ligne résultant de discours en ligne sont manifestement réels, et ce qui motive notre politique et notre application avant tout.»

La décision de bloquer l’accès de Trump aux principales plateformes de médias sociaux après l’émeute du Capitole a été saluée par les critiques de Trump et a reçu le soutien de la plupart des Américains, selon le sondage Harris. Les partisans de Trump et les défenseurs de la liberté d’expression ont averti que cela créait un dangereux précédent.

Affirmant que la suspension avait suscité « un intérêt mondial intense », le Conseil de surveillance a accepté le cas et s’est engagé à mener « une évaluation approfondie et indépendante de la décision de la société ».