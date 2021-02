Trump «  veut que nous le rendions SAUVAGE  »: six autres associés de Oath Keepers inculpés dans une affaire de complot d’émeutes au Capitole

Six autres accusés ont été ajoutés à une affaire de complot fédéral vendredi, accusant les associés du groupe para-militaire Oath Keepers d’avoir coordonné leurs rôles présumés dans l’attaque meurtrière contre le Capitole le mois dernier.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que l’un des nouveaux suspects, Kelly Meggs, un homme de 52 ans de Floride, aurait fait référence à l’ancien président Donald Trump directement dans une campagne Facebook pour attirer plus de recrues à la manifestation du 6 janvier à Washington qui a ensuite laissé cinq personnes. mort, dont un policier du Capitole.

« Trump a dit que ça va être sauvage !!!!!!! Ça va être sauvage !!!!!!! Il veut que nous le rendions SAUVAGE, c’est ce qu’il dit », aurait écrit Meggs quelques semaines avant le siège du Capitole. « Il nous a tous appelés au Capitole et veut que nous le prenions sauvage !!! SirOuiSir !!! Messieurs, nous nous dirigeons vers DC emballer vos s — !! »

Trump a été acquitté d’avoir incité à l’émeute dans sa deuxième affaire de destitution devant le Sénat samedi. Cependant, l’ancien président fait toujours l’objet d’enquêtes pénales et de poursuites civiles.

Meggs a été inculpé avec sa femme, Connie Meggs, 59 ans; Laura Steele, 52 ans, de Caroline du Nord; Graydon Young, 54 ans, de Floride; Bennie Parker, 70 ans, de l’Ohio; et sa femme, Sandra Parker, 60 ans.

Les accusations représentent une extension d’une affaire de complot existante accusant trois membres d’Oath Keeper, y compris l’organisateur de Virginie Thomas Caldwell en relation avec les émeutes.

Plus à venir?:Après les accusations de Oath Keepers, le gouvernement fédéral pourrait-il accuser les attaquants du Capitole de conspirer pour renverser le gouvernement américain?

Les procureurs fédéraux ont détaillé comment Caldwell et les autres présumés avaient planifié leurs rôles dans l’attaque des semaines à l’avance, puis coordonnés par radio alors qu’ils se déplaçaient dans le Capitole en formation de groupe, portant des casques, des gilets renforcés et des insignes de style militaire.

Dans un message du réveillon du Nouvel An sur Facebook, Caldwell a alerté le groupe que la manifestation contre l’élection de Biden « commence pour de vrai les 5 et 6 janvier … »

« Laissez-les essayer de certifier des crudités sur la colline du Capitole avec un million ou plus de patriotes dans les rues », aurait-il déclaré. « Cette bouilloire est prête à bouillir … »

Le jour de l’attaque, les procureurs ont accusé huit membres du groupe « de se préparer au combat avant de se rendre au Capitole en s’équipant d’appareils de communication et en portant des gilets, des casques et des lunettes renforcés ».

Les Oath Keepers sont connus pour recruter des militaires, des forces de l’ordre et des premiers intervenants actuels et anciens.

Les accusations de complot font partie des infractions les plus graves alléguées dans l’enquête de grande envergure sur les émeutes impliquant un groupe diversifié de partisans de Trump – des membres de groupes d’extrême droite et antigouvernementaux et d’autres dont le chemin vers le Capitole a commencé dans des communautés à travers le pays.

Parmi les personnes inculpées dans l’émeute figurent des policiers actuels et anciens, un étudiant en mode, des grands-parents, un capitaine de bateau de pêche, d’anciens athlètes et des élus.

Les autres groupes avec lesquels les défendeurs ont été associés comprennent:

QAnon, un mouvement de conspiration Internet autrefois marginal qui est récemment devenu une force puissante dans la politique conservatrice traditionnelle.

Proud Boys, un groupe misogyne, anti-immigré et antisémite lié au suprémacisme blanc.

Three Percenters, un mouvement de milice anti-gouvernemental.

«Super Happy Fun America», un groupe lié aux nationalistes blancs, connu pour avoir organisé un défilé de la «fierté pure» au centre-ville de Boston en 2019

LA HAINE EN AMÉRIQUE:Les groupes haineux en 2020 ont diminué par rapport au niveau record de 2018, rapporte le SPLC