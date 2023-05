Trump veut que les Ukrainiens et les Russes « arrêtent de mourir »

L’ancien président a également fait valoir que les livraisons d’armes américaines à Kiev ont laissé le Pentagone à court de munitions.

L’ancien président américain Donald Trump a refusé de dire s’il favorisait une partie particulière dans le conflit russo-ukrainien, déclarant qu’il préférerait se concentrer sur la fin totale de l’effusion de sang. S’exprimant mercredi pour une mairie de CNN dans le New Hampshire, Trump a également insisté sur le fait que Washington donnait trop de munitions à Kiev.

Interrogé par Kaitlan Collins de CNN s’il veut « L’Ukraine pour gagner cette guerre », Trump, qui fait campagne pour un second mandat, a répondu : « Je ne pense pas en termes de victoire et de défaite. »

« Je pense qu’en termes de règlement, nous arrêtons de tuer tous ces gens et de détruire ce pays », dit l’ancien président.

Pressé par Collins à ce sujet, Trump a ajouté : « Ils meurent, Russes et Ukrainiens. Je veux qu’ils arrêtent de mourir.

Il a critiqué le montant de l’aide militaire fournie à Kiev par le Pentagone. « Nous n’avons pas de munitions pour nous [and yet] nous donnons tellement », il a dit. Trump a également déclaré qu’il voulait que l’Europe « Mettre plus d’argent » pour l’Ukraine et « égaliser » son aide financière par rapport à l’aide apportée par Washington.

Trump a insisté sur le fait qu’il « réglé cette guerre en un jour » s’il était président, promettant de rencontrer les présidents Vladimir Poutine de Russie et Vladimir Zelensky d’Ukraine s’il est élu en 2024.