WASHINGTON (AP) – Sans se laisser décourager par les révocations et les remontrances des juges, la campagne du président Donald Trump s’est poursuivie avec ses efforts sans précédent pour annuler les résultats de l’élection du 3 novembre dimanche, affirmant qu’elle avait déposé une nouvelle requête auprès de la Cour suprême.

La pétition vise à renverser un trio d’affaires de la Cour suprême de Pennsylvanie concernant les bulletins de vote par correspondance et demande au tribunal de rejeter la volonté des électeurs et de permettre à l’Assemblée générale de Pennsylvanie de choisir sa propre liste d’électeurs.

Bien que la perspective de voir la plus haute cour du pays rejeter les résultats d’une élection démocratique fondée sur des accusations non fondées de fraude électorale soit extrêmement improbable, cela ne changerait pas le résultat. Le président élu Joe Biden serait toujours le vainqueur même sans la Pennsylvanie en raison de sa large marge de victoire au Collège électoral.

« La pétition demande tous les recours appropriés, y compris l’annulation de la nomination des électeurs engagés envers Joseph Biden et permettant à l’Assemblée générale de Pennsylvanie de sélectionner leurs remplaçants », a déclaré l’avocat de Trump Rudy Giuliani dans un communiqué.

Il demande à la cour d’agir rapidement afin qu’elle puisse statuer avant la réunion du Congrès le 6 janvier pour comptabiliser le vote du collège électoral, qui a confirmé de manière décisive la victoire de Biden avec 306 voix électorales contre 232 pour Trump. , même en privé, jusqu’au 8 janvier, deux jours après le décompte des votes par le Congrès.

Le mois dernier, la Pennsylvanie a certifié Biden comme le gagnant des 20 votes du collège électoral de l’État après trois semaines de dépouillement et une série de contestations judiciaires infructueuses.

La campagne de Trump et ses alliés ont maintenant intenté environ 50 poursuites pour fraude électorale généralisée. Presque tous ont été licenciés ou abandonnés parce qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de leurs allégations.

Trump a perdu devant les juges des deux partis politiques, y compris certains qu’il a nommés. Et certaines de ses réprimandes les plus fortes sont venues de républicains conservateurs. La Cour suprême a également refusé de se saisir de deux affaires – des décisions que Trump a méprisées.

La nouvelle affaire est au moins la quatrième impliquant la Pennsylvanie que la campagne de Trump ou ses alliés républicains ont portée devant la Cour suprême dans le but d’annuler la victoire de Biden dans l’État ou au moins d’annuler les décisions de justice impliquant un vote par correspondance. De nombreuses autres affaires ont été déposées devant les tribunaux d’État et fédéraux. Environ 10 000 bulletins de vote postaux qui sont arrivés après la clôture des bureaux de vote, mais avant une date limite ordonnée par le tribunal de l’État, restent dans les limbes, en attendant la décision de la plus haute juridiction sur leur comptage.

Le dépôt de la campagne Trump dimanche semble viser trois décisions de la Cour suprême de l’État à majorité démocrate de Pennsylvanie.

En novembre, la plus haute cour de l’État a confirmé la décision d’un juge de Philadelphie selon laquelle la loi de l’État exigeait uniquement que les responsables électoraux permettent aux observateurs partisans de voir les bulletins de vote par la poste en cours de traitement, et non de se tenir suffisamment près des travailleurs électoraux pour voir l’écriture sur des enveloppes individuelles.

Il a également statué que plus de 8300 bulletins de vote par correspondance à Philadelphie qui avaient été contestés par la campagne Trump en raison d’erreurs techniques mineures – telles que le fait qu’un électeur n’a pas écrit son nom, son adresse ou sa date sur l’enveloppe extérieure – devraient être comptés. En octobre, le tribunal a statué à l’unanimité qu’il était interdit aux comtés de rejeter les bulletins de vote par la poste simplement parce que la signature d’un électeur ne ressemblait pas à la signature sur le formulaire d’inscription des électeurs.

Le Parti républicain de Pennsylvanie a une pétition en attente sur la date limite du scrutin postal de l’État dans laquelle le parti déclare spécifiquement dans son appel qu’il reconnaît que la question n’affectera pas le résultat des élections de 2020.

Levy a rapporté de Harrisburg, Pennsylvanie. L’écrivain Associated Press Mark Sherman à Washington a contribué à ce rapport.