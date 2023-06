Trump veut la destitution d’un juge de New York dans l’affaire de l’argent secret à Manhattan

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Quelques heures après avoir été inculpé par 34 tribunaux de falsification de documents commerciaux à New York, Donald Trump s’est retiré dans son complexe de Mar-a-Lago pour fustiger le juge « Trump-hating » qui présidait son affaire devant le tribunal pénal de Manhattan.

Maintenant, les avocats de l’ancien président et favori pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024 font pression sur le juge Juan Merchan pour qu’il se récuse de l’affaire, soulignant le travail de conseil politique de sa fille et les dons de campagne modestes.

Un dossier judiciaire rendu public le 2 juin – quelques jours après la comparution virtuelle de M. Trump devant le tribunal pour une audience visant à se conformer à une ordonnance du tribunal interdisant son partage de preuves dans l’affaire – a également contesté le rôle de M. Merchan dans une affaire impliquant un ancien directeur financier de l’organisation Trump condamné. Allen Weisselberg, qui a plaidé coupable à 15 infractions fiscales dans ce que les procureurs ont appelé un stratagème de fraude de plusieurs années.

En avril, M. Trump a été inculpé au pénal pour avoir remboursé son avocat de l’époque, Michael Cohen, dans le cadre d’un prétendu stratagème d’argent secret visant à empêcher la publication d’histoires potentiellement préjudiciables sur M. Trump et ses affaires présumées.

M. Trump a plaidé non coupable.

Les avocats de M. Trump ont fait valoir que le travail de conseil politique de la fille du juge pouvait être considéré comme un conflit d’intérêts réel ou perçu pour le juge, et que son rôle potentiel dans l’affaire pourrait « entraîner un avantage financier » pour sa fille qui « en tirera profit ». de décisions négatives ou d’une condamnation » contre M. Trump.

Les avocats de M. Trump souhaitent également que M. Merchan « consigne au dossier les informations pertinentes concernant ce qui semble être certaines contributions politiques ». M. Merchan semble avoir fait don de 15 dollars à la campagne du président Joe Biden et de 20 dollars à deux groupes de défense en 2020, selon les dossiers de financement de la campagne fédérale.

L’ancien président demande également que l’affaire quitte le tribunal de district de Manhattan et se rende au tribunal fédéral – une audience sur cette demande est prévue le 27 juin.

Un croquis de la salle d’audience du 23 mai montre Donald Trump et l’avocat Todd Blanche comparaissant virtuellement devant le tribunal pénal de Manhattan pour une audience avec le juge Juan Merchan (Reuters)

M. Trump, M. Cohen et l’ancien propriétaire du Demandeur national David Pecker aurait travaillé de concert pour « identifier, acheter et enterrer des informations négatives à son sujet et améliorer ses perspectives électorales » avant l’élection présidentielle de 2016, selon les procureurs.

Les paiements présumés ont été utilisés pour dissimuler des scandales sexuels dans le cadre d’un « complot visant à porter atteinte à l’intégrité des élections de 2016 », selon les procureurs.

Quelques heures après sa première comparution devant un tribunal pénal le 4 avril, et après que le juge l’ait mis en garde contre toute remarque incendiaire ou attaque personnelle, M. Trump est immédiatement retourné à son complexe de Mar-a-Lago en Floride, où il a continué à faire juste ce.

« J’ai un juge qui déteste Trump, avec une femme et une famille qui détestent Trump », a-t-il déclaré ce soir-là.

Il a qualifié le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, de « procureur local défaillant » et de « criminel » qui devrait démissionner.

Les procureurs ont fait valoir qu’une ordonnance de protection était nécessaire pour empêcher M. Trump – qui s’en est pris à plusieurs reprises au juge et aux procureurs – de diffuser des informations sur l’affaire avant qu’un jury ne soit sélectionné et qu’un procès ne commence.

Le mois dernier, l’ancien président a fait sa première comparution devant le tribunal depuis son inculpation pour entendre les termes de l’ordonnance.

M. Trump, qui continue de s’appuyer sur sa chaire d’intimidation en ligne avec un public d’adeptes obéissants pour diffuser des menaces et des insultes voilées à l’encontre de ses ennemis présumés, n’a pas le droit de diffuser de « documents couverts » sur les plateformes de médias sociaux « y compris, mais sans s’y limiter, à Truth Social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat ou YouTube, sans l’approbation préalable du tribunal », selon une ordonnance de protection émise le mois dernier.

Un procès doit commencer le 25 mars 2024, quelques jours après le début du vote lors des primaires présidentielles.