Trump veut-il vraiment que son vice-président ait le dernier mot lors du débat de cette élection ?

Donald Trump souhaite-t-il vraiment que son colistier, JD Vance, ait le dernier mot lors du débat de cet automne ? Ou bien Trump veut-il s’octroyer cette opportunité ?

C’est l’une des questions désormais sur la table après que la vice-présidente Kamala Harris a défié Trump samedi lors d’un deuxième débat organisé par CNN le mois prochain.

Le seul débat convenu restant de cette saison électorale présidentielle est l’affrontement du 1er octobre entre les candidats à la vice-présidence, Vance et Tim Walz.

CBS organise le débat entre les vice-présidents et autorise d’autres chaînes à diffuser simultanément le match, tout comme CNN l’a fait en juin et ABC plus tôt ce mois-ci. Les contrastes entre Walz, 60 ans, et Vance, 40 ans, sont assurément fascinants.

Mais historiquement, le débat pour la vice-présidence n’a jamais été le dernier d’un cycle électoral, les colistiers étant généralement intercalés entre les débats entre les candidats en tête de liste.

Bien sûr, le cycle électoral de cette année a été inhabituel pour de nombreuses raisons, notamment le premier débat électoral général entre le président Joe Biden et Trump, et l’accession tardive de Harris comme candidate.

Mais il semblerait certainement décevant de voir Walz et Vance diriger le dernier débat du cycle.

Plusieurs chaînes de télévision se sont bousculées pour organiser des débats présidentiels supplémentaires cet automne. L’équipe de campagne de Harris a fait savoir qu’elle serait intéressée, mais seulement après le débat entre les vice-présidents.

CNN a proposé d’accueillir Harris et Trump le 23 octobre à Atlanta, où se tiendra le duel Biden-Trump en juin. (Trump a déclaré avoir remporté ce débat et Biden s’est retiré de la course trois semaines plus tard, donc un retour dans le studio d’Atlanta pourrait être intéressant pour lui.)

Samedi après-midi, Harris a publiquement accepté de participer au sommet du 23 octobre et a encouragé Trump à la rejoindre.

La directrice de campagne de Harris, Jen O’Malley Dillon, a déclaré dans un communiqué que « Trump ne devrait avoir aucun problème à accepter » puisque « c’est le même format et la même configuration que le débat de CNN auquel il a assisté et qu’il a déclaré avoir remporté en juin, lorsqu’il a fait l’éloge des modérateurs, des règles et des audiences de CNN. »

NBC, la plus grande chaîne de télévision qui n’a pas encore organisé de débat cette année, a également souhaité accueillir Harris et Trump. Les conseillers de Harris ont peut-être calculé que Trump serait plus susceptible d’accepter l’événement de CNN.

Mais l’équipe de campagne de Trump a rapidement réagi samedi en réitérant la déclaration du républicain selon laquelle il n’y aurait pas d’autre débat, en faisant référence à son message sur les réseaux sociaux de la semaine dernière qui disait : « IL N’Y AURA PAS DE TROISIÈME DÉBAT ! »

Lors d’un rassemblement samedi après-midi, Trump a déclaré que le 23 octobre était « tout simplement trop tard » car « le vote a déjà commencé ».

Mais comme le politologue Larry Sabato, directeur du Centre de politique de l’Université de Virginie, observé sur XLes personnes qui votent des semaines à l’avance sont principalement des « électeurs qui n’étaient probablement pas inflexibles ». Un débat plus proche du jour du scrutin « pourrait influencer le petit pourcentage d’indécis et motiver (ou démotiver) de nombreux électeurs des deux côtés ».

Le dernier débat présidentiel du cycle électoral de 2020 a eu lieu le 22 octobre.

Mais Trump se préoccupe énormément des audiences télévisuelles, et on peut donc se demander s’il va vraiment laisser passer une chance d’atteindre 60 à 80 millions de téléspectateurs une fois de plus avant le jour de l’élection.

Les deux premiers débats présidentiels de cette année ont été incontestablement précieux pour les dizaines de millions d’électeurs qui les ont suivis.



Les Américains auraient intérêt à organiser un autre débat, a déclaré CNN dans un communiqué publié samedi, car le public pourrait « entendre davantage ces candidats lorsqu’ils prendront leur décision finale ».