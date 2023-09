Trump veut geler les élections à la mi-temps

Trump n’a pas participé au premier débat républicain en août parce que, dit-il, le public le connaissait déjà et savait ce qu’il représentait. « Pourquoi devrais-je permettre aux gens de 1 ou 2 % et de 0 % de me poser des questions toute la nuit ? » dit-il dans un Interview de Fox News en juin. Maintenant, il est aussi sauter le deuxième débat du GOP en faveur de prononcer un discours concurrent à Détroit au milieu de la grève de l’UAW comme s’il était déjà le candidat. C’est comme si un manager essayait d’amener les umps à décider d’un match en sa faveur en quatrième manche simplement parce que son équipe mène 5-0 et, en plus de cela, affirmant que son avance le rend digne du trophée des World Series. aussi. Il s’agit d’une reprise mineure du comportement de Trump le soir des élections de 2020, lorsqu’il s’est déclaré vainqueur avant que tous les votes n’aient été comptés ou qu’aucun des réseaux n’ait projeté un vainqueur. « Notre élection s’est terminée à 22 heures du soir », a-t-il déclaré.. Seul un enfant penserait qu’il a gagné parce qu’il mène à la mi-temps. Seul un fraudeur pourrait insister, comme Trump l’a fait, sur le fait que les élections ont été truquées une fois que l’appel a été défavorable à lui.

Installé dans une campagne électorale plus fainéante, Trump voudrait prétendre que rien de substantiel ne changera au cours des 14 prochains mois et qu’il devrait donc obtenir son deuxième mandat maintenant. Il n’est pas nécessaire d’être zoologiste pour comprendre que le monde ne s’arrête pas lorsqu’un ours hiberne. Trump voudra peut-être prétendre que le reste de la campagne n’est qu’une mascarade dénuée de sens, mais une grande partie de l’histoire est sur le point de s’écouler entre aujourd’hui et novembre 2024. Au dernier décompte, Trump a été inculpé dans trois États et dans le District de Columbia pour tout, de complot visant à escroquer les États-Unis à la rétention de documents classifiés et plus encore. Un juge de New York vient a jugé qu’il avait commis une fraude et l’a relevé du contrôle de certaines de ses propriétés dans l’État. Comme Ambre Phillips du Washington Post Comme indiqué le mois dernier, Trump sera devant les tribunaux avec deux procès pendant une grande partie du mois de mars, le moment précis où un candidat voudrait faire campagne dans près de 30 États et territoires prévus pour organiser des primaires ce mois-là. Son carte de danse légale L’année 2024 est tellement chargée que si les audiences rapportaient des miles de fidélisation, Trump pourrait faire un aller-retour sur la lune avec sa famille et avoir encore suffisamment de points pour visiter Hawaï trois ou quatre fois. Il y aura des requêtes, de nouvelles preuves et peut-être même des verdicts – peut-être même davantage de procès – qui pourraient faire dérailler sa victoire « inévitable ».

Il faut reconnaître que Trump a tenté de geler cryogéniquement le terrain jusqu’à ce que ses adversaires (et les électeurs) aient sombré dans un état de torpeur métabolique. Mais le véritable blâme réside dans la meute endormie qui l’attaque, qui, à l’exception de Chris Christie, a surtout choisi de se blottir dans son antre plutôt que de le réveiller avec une rhétorique provocante. La plupart des candidats – de Ron DeSantis à Mike Pence en passant par Vivek Ramaswamy et même, dans une certaine mesure, Nikki Haley – se présentent sur des plateformes trumpiennes modifiées qui lui permettent de ne pas répondre facilement. La plupart de ces candidats semblent réellement se présenter pour M. Congeniality, et non pour président, en concédant poliment la victoire à Trump sans même essayer.

La léthargie peut être une stratégie de survie efficace dans le règne animal ou en campagne. (Cela a fonctionné pour Biden la dernière fois, après tout.) Mais ce n’est pas infaillible. Les harpies et les jaguars chassent les paresseux. Les requins-marteaux se nourrissent de requins nourrices. Les serpents se nourrissent de lézards pygmées à langue bleue. Trump est peut-être en tête des sondages républicains avec une large marge désormais, mais traiter la campagne comme une partie de plaisir risque de tenter le destin électoral inconstant. Aucun animal n’hiberne pendant 14 mois. Vous pouvez donc parier que les opposants de Trump – et les électeurs – se réveilleront à un moment donné pour découvrir que cette course n’est pas encore terminée.

