Trump veut garder les «communistes» et les «marxistes» hors des États-Unis. Voici ce que dit la loi

WASHINGTON (AP) – Donald Trump a annoncé une nouvelle proposition de campagne sur l’immigration aux États-Unis – interdisant aux «communistes» et aux «marxistes» d’entrer dans le pays.

L’ancien président républicain, qui fait une autre offre en 2024, a déclaré samedi qu’il utiliserait « l’article 212 (f) de la loi sur l’immigration et la nationalité » pour « ordonner à mon gouvernement de refuser l’entrée à tous les communistes et à tous les marxistes ».

L’annonce rappelait l’interdiction imposée par Trump aux voyageurs de plusieurs pays à prédominance musulmane au cours de son premier mandat, qui a été fortement critiquée comme anti-musulmane et finalement révoquée par le président Joe Biden.

« Ceux qui viennent profiter de notre pays doivent aimer notre pays », a déclaré Trump lors d’un discours à la conférence de la Faith and Freedom Coalition à Washington, ajoutant : « Nous allons garder les communistes, marxistes et socialistes étrangers qui détestent les chrétiens Amérique. »

Il a également dit qu’il devait y avoir une « nouvelle loi » pour s’adresser aux communistes et aux marxistes qui ont grandi en Amérique, mais n’a pas précisé ce qu’elle inclurait.

La proposition de Trump a également soulevé des questions quant à savoir si une loi vieille de plusieurs décennies pourrait réellement être utilisée pour interdire tous les immigrants communistes et marxistes aux États-Unis, comment cela fonctionnerait et pourquoi Trump est si concentré sur ces théories politiques dans un pays où peu de résidents les soutiennent. .

Voici un aperçu des lois américaines existantes et à quoi pourrait ressembler la proposition de Trump :

QUE DIT LA LOI ACTUELLE DES ÉTATS-UNIS À CE SUJET ?

La loi américaine sur l’immigration interdit déjà aux personnes membres d’un parti communiste de devenir des citoyens naturalisés ou des détenteurs de cartes vertes, a déclaré Andrew Arthur, ancien juge de l’immigration et membre du Center for Immigration Studies, qui est un groupe de réflexion basé à Washington, DC qui plaide pour moins d’immigration aux États-Unis

La loi américaine sur l’immigration stipule que tout immigrant « … qui est ou a été membre ou affilié au parti communiste ou à tout autre parti totalitaire (ou subdivision ou filiale de celui-ci), national ou étranger, est inadmissible ».

Les origines de cette règle remontent à 1918 lorsque le gouvernement américain s’est inquiété des «menaces extérieures de l’anarchisme et du communisme», selon le manuel des politiques des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis. À cette époque, c’était aussi la fin de la Première Guerre mondiale, le communisme prenait racine en Union soviétique et le pays allait bientôt imposer des quotas d’immigration stricts aux États-Unis.

Mais, il y a quelques exceptions. Par exemple, les personnes qui ont dû adhérer au Parti communiste pour obtenir un emploi ou si leur adhésion a été émise alors qu’elles avaient moins de 16 ans, selon le code de l’immigration.

L’interdiction ne s’applique pas non plus actuellement à quelqu’un qui souhaite visiter les États-Unis, par exemple avec un visa touristique ou en tant qu’étudiant.

Au cours de son discours, Trump a déclaré qu’il utiliserait un article particulier de la loi américaine sur l’immigration – l’article 212 (f) – pour interdire « tous les communistes et tous les marxistes ». Cet article donne une large autorité pour interdire aux personnes qui ne sont pas des citoyens américains d’entrer dans le pays si leur entrée serait « préjudiciable aux intérêts des États-Unis ».

Y A-T-IL UN PRECEDENT A CELA ?

Les commentaires de Trump sur l’interdiction des communistes et des marxistes renvoient à l’une des actions les plus controversées de son administration – souvent qualifiée par les critiques d’interdiction de voyager pour les musulmans. Les opposants ont cité les propres tweets et la rhétorique de Trump en affirmant que l’interdiction de voyager était discriminatoire à l’égard des musulmans. Mais la haute cour a statué 5-4 en faveur de Trump. Le juge en chef John Roberts a déclaré dans l’opinion majoritaire à l’époque que les juges ne se demandaient pas s’il s’agissait d’une bonne politique, mais que cela relevait bien de l’autorité considérable des présidents américains en matière d’immigration et de la responsabilité d’assurer la sécurité de la nation.

Arthur a déclaré que cette affaire était un indicateur clé lui faisant penser que Trump serait sur une base juridique solide s’il tentait d’empêcher les communistes ou les marxistes d’entrer aux États-Unis. Arthur a également déclaré que les ressortissants étrangers essayant d’entrer aux États-Unis n’avaient que peu de droits constitutionnels. Citoyens américains.

Trump n’a pas été le premier président à utiliser ce pouvoir spécifique de la loi sur l’immigration pour limiter les personnes pouvant entrer aux États-Unis. Un rapport du Congressional Research Service de 2020 a noté des cas où il avait été utilisé par divers présidents, mais le rapport a noté que Trump avait utilisé le imposer des restrictions plus larges que ses prédécesseurs.

MAIS COMMENT CELA FONCTIONNERAIT-IL RÉELLEMENT ?

Bill Hing, professeur à l’Université de San Francisco et avocat général du Immigrant Legal Resource Center, basé en Californie, a déclaré que Trump aurait des problèmes juridiques s’il procédait à une exclusion générale de tous les communistes ou marxistes.

Dans l’interdiction de voyager qui a finalement été confirmée par la Cour suprême, Hing a déclaré que le tribunal avait accordé une attention particulière aux mesures que l’administration Trump avait prises pour vérifier auprès des ambassades américaines à l’étranger si elles pouvaient garantir que les personnes venant de ces pays ne seraient pas un menace pour les États-Unis

« Vous devez avoir une justification », a déclaré Hing.

Cette pensée a été reprise par l’avocat de l’immigration Allen Orr, l’ancien président de l’American Immigration Lawyers Association, basée à Washington, DC. Orr a déclaré que la version qui a finalement été portée devant la Haute Cour contenait une « liste complète d’exceptions ».

« Ce n’est pas une interdiction générale s’il y a une tonne d’exceptions », a déclaré Orr.

SI TRUMP EST ÉLU, QUI SERAIT AFFECTÉ PAR CE PLAN ?

Les analystes pointent carrément vers un pays : la Chine, où des dizaines de millions de personnes sont membres du Parti communiste du pays.

Bates Gill est le directeur exécutif du Centre d’analyse de la Chine à l’Asia Society. Il a déclaré qu’une telle interdiction aurait le plus d’impact sur la Chine et devrait être considérée sous cet angle. Gill a déclaré qu’au-delà du grand nombre de membres étant des représentants du gouvernement chinois, l’adhésion au parti a également été traditionnellement une voie pour les personnes mobiles ascendantes en Chine qui sont souvent bien éduquées, urbaines et tournées vers l’international. Depuis la fin des années 1990, a déclaré Gill, des hommes d’affaires ont également rejoint le parti.

« Essentiellement, vous interdiriez à l’élite chinoise d’entrer aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Ce serait vaste et radical et bien sûr très préjudiciable à la relation avec la Chine. »

Y A-T-IL DES COMMUNISTES ET DES MARXISTES EN AMÉRIQUE MAINTENANT ?

Il y en a quelques-uns, mais à en juger par le nombre de membres du Parti communiste national, c’est un nombre assez restreint.

Le Parti communiste américain compte environ 15 000 personnes sur sa liste de membres, a déclaré le coprésident du parti, Joe Sims. La liste est « élaguée régulièrement », a-t-il dit, mais certains membres de ce groupe peuvent ne pas être des membres actifs.

Le parti se développe avec environ 2 000 à 3 000 nouveaux membres par an et a présenté des candidats au conseil scolaire local et au conseil municipal, a ajouté Sims.

Cependant, il n’y a personne dans un bureau élu au niveau fédéral ou étatique et n’a pas présenté de ticket présidentiel depuis le milieu des années 1980, a-t-il déclaré.

ALORS POURQUOI TRUMP EN PARLE-T-IL BEAUCOUP?

Semer des craintes que les communistes et les marxistes soient sur le point de prendre le contrôle du pays s’est avéré un moyen efficace pour l’ancien président d’animer sa base.

Bien qu’il n’y ait aucun risque réel que les États-Unis deviennent bientôt un «régime marxiste du tiers monde», comme l’a suggéré Trump, ces attaques l’ont aidé à cibler les émotions des électeurs dans un pays avec une longue histoire de sentiment anticommuniste.

La tactique a également aidé Trump à faire appel à certains immigrants dont les familles ont été confrontées à l’oppression et à la persécution politique sous les régimes communistes dans des pays comme le Venezuela, Cuba et le Vietnam.

Trump a également fait référence sans fondement à ses rivaux démocrates avec ces termes depuis qu’il est apparu pour la première fois sur la scène politique, mais le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et d’autres républicains ont récemment multiplié les attaques similaires, affirmant que les politiques «réveillées» en Amérique faisaient partie d’un Marxiste ordre du jour.

Les experts disent qu’il est faux de suggérer que les communistes ou les marxistes dirigent les grandes institutions américaines.

Biden, par exemple, est un défenseur du capitalisme qui a pris des mesures exécutives pour promouvoir la concurrence économique.

Swenson a rapporté de New York.

Rebecca Santana et Ali Swenson, Associated Press