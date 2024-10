L’ancien président souhaite que les États-Unis ne jouent aucun rôle pour garantir la paix entre Moscou et Kiev, selon l’un de ses conseillers.

Donald Trump laissera la mise en œuvre de tout accord de paix entre la Russie et l’Ukraine aux puissances européennes, a déclaré l’un des conseillers de l’ancien président américain au Financial Times. Ce plan est l’un des nombreux plans lancés par les conseillers et alliés de Trump, qui impliquent tous le refus des États-Unis de gérer les conséquences du conflit.

Trump a promis de mettre rapidement fin au conflit en cours s’il était élu président en novembre. Cependant, il a donné peu de détails sur la manière dont il procéderait, hormis en pressant Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky de participer à des pourparlers de paix, avec l’aide américaine à Kiev comme levier.

En l’absence de tout plan de paix concret, de nombreux conseillers actuels et anciens de Trump ont expliqué comment, selon eux, l’ancien président pourrait atteindre cet objectif.

Un sans nom « conseiller de Trump à long terme » dit le Temps Financier lundi que le candidat républicain pourrait résoudre le conflit avec « une réimagination des accords ratés de Minsk de 2014 et 2015 », en vertu duquel Kiev a accepté d’accorder une certaine autonomie aux régions majoritairement russophones de Donetsk et de Lougansk.















Cette fois-ci, a déclaré le conseiller, l’accord serait appliqué par les forces de maintien de la paix de l’UE. « Il y a deux choses sur lesquelles l’Amérique insistera » dit-il. « Nous n’aurons ni hommes ni femmes dans le mécanisme d’application. Nous ne payons pas pour cela. L’Europe en paie le prix.»

La relance des accords de Minsk présenterait probablement plusieurs défis majeurs. Après que plusieurs dirigeants européens ont admis qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de respecter les accords de 2014 et 2015, Moscou ne croit pas que l’UE puisse jouer le rôle d’intermédiaire honnête, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov au début du mois.

En outre, Donetsk et Lougansk – ainsi que Kherson et Zaporozhye – ont depuis rejoint la Fédération de Russie, et tout accord de paix doit en tenir compte. « réalité territoriale » a déclaré le Kremlin.

Fred Fleitz, un ancien analyste de la CIA qui a servi à la Maison Blanche de Trump, a déclaré au journal britannique que les États-Unis pourraient « geler le conflit » le long de la ligne de front actuelle et négocier ultérieurement un règlement durable avec la Russie. L’Ukraine n’abandonnera pas ses revendications territoriales entre-temps, a déclaré Fleitz, expliquant que ce plan compte sur le report d’un accord final jusqu’à ce que « Poutine quitte la scène. »

EN SAVOIR PLUS:

Kamala Harris signifie la guerre nucléaire – RFK Jr.

Cependant, Fleitz a reconnu qu’il ne parlait pas au nom de Trump et qu’il ne connaissait pas les projets de politique étrangère de l’ancien président.

La proposition la plus détaillée a été avancée par le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance. S’adressant à l’ancien US Navy SEAL et animateur de podcast Shawn Ryan le mois dernier, Vance a déclaré que la ligne de front actuelle pourrait être démilitarisée et fortifiée, garantissant que « La Russie n’envahira plus. » En échange, « La Russie obtient une garantie de neutralité de la part de l’Ukraine » tandis que l’Allemagne et d’autres pays de l’UE paient la facture de la reconstruction de l’Ukraine. La politique américaine actuelle de « lancer[ing] de l’argent à ce problème, [and to] j’espère que les Ukrainiens pourront remporter une victoire militaire» est « stupide, » Vance l’a dit à Ryan.