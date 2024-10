Trump veut désespérément que Biden revienne à seulement 18 jours des élections

Donald Trump Il regrette l’époque où il affrontait Joe Biden pour l’élection présidentielle de 2024. Dans sa dernière tirade Truth Social sur Kamala Harris ‘ 60 minutes entretien, le candidat du GOP a déclaré que la décision de CBS de diffuser une version abrégée de l’une des réponses du vice-président était « LE PLUS GRAND SCANDALE DE L’HISTOIRE DE LA DIFFUSION » – si flagrant, en fait, que « Kamala devrait faire l’objet d’une enquête et être expulsé de la campagne, et Joe Biden autorisé à reprendre la place qui lui revient (il a obtenu 14 millions de voix aux primaires, elle n’en a obtenu aucune !). Trump a se plaignait fréquemment à propos du clip édité ces derniers jours, dans lequel CBS a ajouté une réponse plus ciblée et concise à une question sur l’influence de l’Amérique sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, plutôt que sa réponse complète avec la première partie diffusée dans un teaser sur Affrontez la nation. Harris a revigoré la candidature du Parti démocrate à la présidence en devenant sa candidate après que Biden ait abandonné à la suite d’un débat désastreux en juin contre Trump. Les deux sont actuellement interrogés au coude à coude alors qu’ils font fiévreusement campagne pour remporter la présidence à quelques jours des élections générales du 5 novembre.