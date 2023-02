Trump veut des pelotons d’exécution et des exécutions télévisées – Rolling Stone – RT World News

Alors que l’équipe de l’ancien président a qualifié le rapport de “fake news”, Trump est un fervent partisan de la peine de mort

L’ancien président Donald Trump a évoqué la possibilité de diffuser l’exécution de groupes de criminels violents pour dissuader les délinquants potentiels, a rapporté mardi Rolling Stone. Bien que la campagne de Trump ait appelé le rapport “ridicule,” Trump a déjà exigé des procès rapides et la peine capitale pour les trafiquants de drogue et les pédophiles.

Avant d’annoncer sa campagne présidentielle de 2024 en novembre, Trump a interrogé certains de ses associés sur la possibilité d’exécuter des criminels par peloton d’exécution, pendaison et guillotine, a affirmé le magazine de gauche, citant “des personnes familières avec la situation.”

Trump a également discuté de la possibilité d’exécuter des criminels en groupe, et “réfléchi à la possibilité” de créer une campagne publicitaire financée par le gouvernement qui montrerait des images de ces exécutions, poursuit l’article.

“Le [former] le président pense que cela aiderait à mettre la peur de Dieu chez les criminels violents », a déclaré l’une des sources. Un ancien responsable de la Maison Blanche a déclaré au magazine que Trump était convaincu de l’idée d’exécuter un grand nombre de trafiquants de drogue et de barons de la drogue, et affirmerait que « ‘Ces gens ne se soucient de rien’ et qu’ils dirigent de toute façon leur empire de la drogue et leurs transactions depuis la prison, puis qu’ils retournent dans la rue… et continuent de commettre des crimes. Par conséquent, ils doivent être éradiqués, pas emprisonnés.















Un porte-parole de Trump a écrit l’article comme “Plus de nouvelles ridicules et fausses d’idiots qui n’ont aucune idée de quoi ils parlent.” Le porte-parole a ajouté que “Soit ces gens fabriquent des mensonges à partir de rien, soit Rolling Stone se laisse duper par ces crétins.”

Néanmoins, Trump est un défenseur de la peine capitale depuis plus d’une décennie, déclarant en 2012 que “pervers” qui enlèvent des enfants doivent faire face à un “procès rapide, [and the] peine de mort.” Il appelé pour un sort similaire pour les personnes qui assassinent des policiers en 2020, et a félicité la Chine pour avoir exécuté des trafiquants de drogue, déclarant que le pays avait “très peu, voire pas du tout” problèmes de drogue qui en résultent.

Treize détenus fédéraux ont été mis à mort pendant l’administration de Trump, tandis que seulement trois exécutions ont eu lieu entre 1963 et 2020. Les exécutions d’État sont plus courantes, avec entre huit et 39 condamnations à mort exécutées dans des établissements publics chaque année depuis 2013. Tous les Trump- les exécutions de l’époque ont été effectuées par injection létale, bien qu’un certain nombre d’États autorisent l’utilisation de la chaise électrique ou des pelotons d’exécution.