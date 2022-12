Trump vend des cartes à collectionner NFT à 99 $ de lui-même, déroutant ses alliés

“Je ferai également des appels Zoom, des réunions individuelles, des souvenirs autographiés et bien plus encore”, déclare M. Trump dans la vidéo.

L’ancien président avait encaissé 100 millions de dollars avant son annonce présidentielle sur plusieurs comptes politiques, mais aucun de cet argent ne peut être utilisé pour financer directement sa candidature.

Dans le même temps, les assistants de M. Trump ont publié, à un utilisateur amical de Twitter, une vidéo de l’ancien président dans laquelle il fait des promesses de sévir contre la censure en ligne s’il récupère son ancien bureau. Mais le discours direct de M. Trump pour les cartes à collectionner a souligné à quel point sa campagne présidentielle a semblé secondaire par rapport à ses efforts personnels au cours du mois dernier.

Pendant une journée, les républicains et même certains démocrates ont spéculé sur ce que M. Trump aurait pu prévoir pour son annonce majeure, en supposant qu’elle était liée à sa campagne ou même à la course à la présidence de la Chambre. L’incrédulité à l’annonce ultime était palpable.

La société vendant les cartes, NFT INT LLC, a été fondée en février dans le Delaware, selon les archives publiques. Le site Web de la carte à collectionner répertorie une adresse d’entreprise qui correspond à une boîte aux lettres dans un magasin UPS à Park City, Utah.

Sur le site, la société note qu’elle n’est “pas détenue, gérée ou contrôlée par Donald J. Trump” et dit qu’elle utilise son nom, sa ressemblance et son image “sous licence payante” d’une société appelée CIC Digital LLC, qui a été formée en avril 2021 à une adresse qui correspond au Trump International Golf Club à West Palm Beach, en Floride, selon les archives publiques. Les archives publiques montrent qu’une société appelée CIC Ventures LLC, fondée en 2021, a Nick Luna, un ancien assistant de M. Trump, et John Marion, l’un des avocats de l’ancien président, comme administrateurs.

Le site Web promet que les acheteurs de cartes seront inscrits à un tirage au sort “pour avoir une chance de gagner des milliers de prix incroyables et de rencontrer le seul et unique #45 !” Les petits caractères sur le site indiquent que la valeur totale de tous les prix est de 54 695 $, mais indique également que la valeur en dollars pour une réunion de 20 minutes avec M. Trump à Mar-a-Lago est « inestimable ». Il indique également que les gagnants des réunions en face à face devront couvrir leurs propres frais de voyage et d’hébergement pour se rendre à Mar-a-Lago.