Trump, Vance et Musk mentent sur l’application d’immigration CBP One

Donald Trump et le Parti républicain répandent des mensonges sur une application mobile utilisée pour aider les migrants – et les douanes et la protection des frontières américaines – dans la procédure d’asile.

Les derniers mensonges s’alignent sur ceux de la campagne Trump des propos alarmistes racistes à l’égard des migrants à quelques semaines des élections.

Lors de son débat contre le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz la semaine dernière, le colistier de Trump, JD Vance, a fait l’affirmation absurde suivante:

Il existe une application appelée CBP One, qui vous permet de devenir migrant illégal, de demander l’asile et une libération conditionnelle, et d’obtenir un statut légal d’un simple coup de baguette de Kamala Harris.

Trump a fait une affirmation similaire dans le Wisconsin la semaine dernière:

Ils ont une application qui est utilisée par les dirigeants du cartel — les gens qui [are] gagner des milliards de dollars. Les chefs du cartel n’ont qu’à appeler l’application et ils disent où déposer les migrants illégaux.

Trump a référé à l’application CBP One comme « l’application téléphonique Kamala pour le trafic de clandestins », mais l’application était en réalité lancé sous son administration. Et le milliardaire technologique Elon Musk, qui est habitué à colporter des théories du complot, réclamé la semaine dernière qu ‘«il faut moins de 5 minutes et aucun document pour obtenir l’approbation» pour l’entrée aux États-Unis à l’aide de l’application CBP One.

Toutes ces affirmations sont de purs mensonges. Comme le bord expliquéla véritable nature de l’application est presque à l’opposé de ce que Trump et Vance ont affirmé. Le point de vente a rapporté :

[I]Au lieu de se voir accorder un statut immédiat, comme le prétendait Vance, les migrants qui utilisent le CBP One pour demander un rendez-vous pour l’asile ne font que commencer la première étape d’une procédure judiciaire qui peut prendre des mois, voire des années, et qui peut finalement aboutir à un ordre d’expulsion. Ces rendez-vous sont difficiles à obtenir. Le CBP ne prend que 1 450 rendez-vous par jour sur l’ensemble de la frontière (contre 1 000 lorsque l’application a été déployée pour la première fois pour les demandeurs d’asile). Bien que plus de 5 millions de demandes de rendez-vous aient été faites sur CBP One entre janvier 2023 et février de cette année, seuls 547 000 migrants ont pu en obtenir une, selon les données du CBP. On rapporte que des migrants attendent jusqu’à six mois pour obtenir un rendez-vous, souvent dans des villes dangereuses le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

En d’autres termes, la suggestion selon laquelle l’application CBP One faciliterait l’entrée sans entrave des migrants aux États-Unis serait une surprise pour les États-Unis. les centaines de milliers de migrants qui ont utilisé l’application. En réalité, de nombreux migrants ont s’est plaint de problèmes et d’autres dysfonctionnements sur l’application qui ont causé retards dans le processus de demande d’asile. Les militants des droits des migrants ont a dénoncé la collecte par l’application de données biométriques appartenant aux migrants qui l’utilisent. Et haïtien et migrant africainLes s, que Trump et Vance ont diabolisés, ont a revendiqué le logiciel de reconnaissance faciale de l’application a entravé leur processus d’immigration en raison de son incapacité à détecter les tons chair plus foncés.

Au nom de leurs invectives anti-immigrés, Trump et Vance remplissent le creux de MAGA de mensonges putrides et disent à leurs partisans de manger.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com