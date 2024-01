Trump va verser 83,3 millions de dollars supplémentaires à E. Jean Carroll dans une affaire de diffamation.

NEW YORK — Un jury a accordé 83,3 millions de dollars de dommages et intérêts supplémentaires à la chroniqueuse E. Jean Carroll, qui affirme que l’ancien président Donald Trump a porté atteinte à sa réputation en la traitant de menteuse après l’avoir accusé d’agression sexuelle.

Le verdict a été rendu vendredi par un jury composé de sept hommes et deux femmes lors d’un procès auquel assistait régulièrement Trump, qui a brusquement quitté la salle d’audience pendant les plaidoiries finales de l’avocat de Carroll, pour y revenir plus tard.

Carroll sourit à la lecture du verdict. À ce moment-là, Trump avait quitté le bâtiment dans son cortège.

“Absolument ridicule!” a-t-il déclaré dans un communiqué peu après l’annonce du verdict. Il a juré de faire appel. « Notre système juridique est hors de contrôle et est utilisé comme une arme politique. »

C’était la deuxième fois en neuf mois qu’un jury rendait un verdict lié à l’affirmation de Carroll selon laquelle une rencontre coquette et fortuite avec Trump en 1996 dans un magasin Bergdorf Goodman s’était terminée dans la violence. Elle a déclaré que Trump l’avait plaquée contre le mur d’une loge, avait baissé ses collants et s’était imposé sur elle.

En mai, un autre jury a accordé à Carroll 5 millions de dollars. Il a déclaré que Trump n’était pas responsable du viol, mais était responsable d’avoir abusé sexuellement de Carroll, puis de l’avoir diffamée en affirmant qu’elle avait inventé l’affaire. Il fait appel de cette sentence.

Trump a sauté le premier procès. Il a ensuite exprimé ses regrets de ne pas être présent et a insisté pour témoigner lors du deuxième procès, bien que le juge ait limité ce qu’il pouvait dire, estimant qu’il avait raté l’occasion de faire valoir son innocence. Il n’a passé que quelques minutes à la barre des témoins jeudi, au cours desquelles il a nié avoir attaqué Carroll, puis a quitté le tribunal en grommelant “ce n’est pas l’Amérique”.

Il a seulement été demandé à ce nouveau jury combien Trump, 77 ans, devrait payer à Carroll, 80 ans, pour deux déclarations qu’il a faites en tant que président lorsqu’il répondait aux questions des journalistes après la publication d’extraits des mémoires de Carroll dans un magazine – des dommages qui n’ont pas pu être décidés plus tôt. en raison de recours en justice. Il n’a pas été demandé aux jurés de reconsidérer la question de savoir si l’agression sexuelle avait réellement eu lieu.

Les avocats de Carroll avaient demandé 24 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et « une indemnité punitive inhabituellement élevée ».

Son avocate, Roberta Kaplan, a exhorté les jurés lors de sa plaidoirie finale vendredi à punir Trump suffisamment pour qu’il mette fin à un flux constant de déclarations publiques accusant Carroll de menteur et de « débile ».

Trump secoua vigoureusement la tête pendant que Kaplan parlait, puis se leva soudainement et sortit, emmenant des agents des services secrets avec lui. Sa sortie est intervenue quelques minutes seulement après que le juge, sans la présence du jury, a menacé d’envoyer l’avocate de Trump, Alina Habba, en prison pour avoir continué à parler alors qu’il lui avait dit qu’elle avait fini.

« Vous êtes sur le point de passer du temps en cellule. Maintenant, asseyez-vous », a dit le juge à Habba, qui a immédiatement obéi.

Le procès a atteint sa conclusion alors que Trump se dirige vers la victoire à l’investiture présidentielle républicaine pour la troisième fois consécutive. Il a cherché à transformer ses divers procès et vulnérabilités juridiques en un avantage, les présentant comme la preuve d’un système politique militarisé.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve que le président Joe Biden ou qui que ce soit à la Maison Blanche ait influencé les poursuites judiciaires engagées contre lui, l’argumentation de Trump a trouvé un écho auprès de ses partisans les plus fidèles qui considèrent les procédures avec scepticisme.

Carroll a déclaré au début du procès que les déclarations publiques de Trump avaient conduit à des menaces de mort.

“Il a brisé ma réputation”, a-t-elle déclaré. “Je suis ici pour retrouver ma réputation et l’empêcher de mentir à mon sujet.”

Elle a déclaré qu’elle avait fait installer une clôture électronique autour de la cabane du nord de l’État de New York où elle vit, qu’elle avait averti ses voisins des menaces et acheté des balles pour une arme à feu qu’elle garde près de son lit.

“Auparavant, j’étais simplement connu comme un journaliste et j’avais une chronique, et maintenant je suis connu comme le menteur, le fraudeur et le détraqué”, a témoigné Carroll.

L’avocat de Trump, Habba, a déclaré aux jurés que Carroll s’était enrichie de ses accusations contre Trump et avait atteint la renommée dont elle rêvait. Elle a déclaré qu’aucun dommage n’était justifié.

Pour soutenir la demande de Carroll de plusieurs millions de dommages et intérêts, la sociologue Ashlee Humphreys de l’Université Northwestern a déclaré au jury que les déclarations de Trump en 2019 avaient causé entre 7,2 et 12,1 millions de dollars de dommages à la réputation de Carroll.

Lorsque Trump a finalement témoigné, Kaplan lui a laissé peu de marge de manœuvre, car il ne pouvait pas être autorisé à tenter de relancer les questions réglées lors du premier procès.

“C’est un principe juridique très bien établi dans ce pays qui empêche les justiciables déçus de refaire leur affaire”, a déclaré Kaplan.

« Il l’a perdu et il est lié. Et le jury sera informé que, peu importe ce qu’il dit devant le tribunal aujourd’hui, c’est lui qui l’a fait, en ce qui les concerne. C’est la loi », a déclaré Kaplan peu avant le témoignage de Trump.

Après avoir juré de dire la vérité, on a demandé à Trump s’il maintenait sa déposition dans laquelle il qualifiait Carroll de « menteur » et de « cinglé ». Il a répondu : « 100 pour cent. Oui.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait nié l’allégation parce que Carroll avait porté une accusation, il a répondu : « C’est tout à fait vrai. Elle a dit quelque chose, je considère que c’est une fausse accusation. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà demandé à quelqu’un de blesser Carroll, il a répondu : « Non. Je voulais juste me défendre, défendre ma famille et, franchement, la présidence.

Le juge a ordonné au jury de ne pas tenir compte du commentaire sur la « fausse accusation » et de tout ce que Trump a dit après le « non » à la dernière question.

Plus tôt dans le procès, Trump a testé la tolérance du juge. Lorsqu’il se plaignait auprès de ses avocats d’une « chasse aux sorcières » et d’une « escroquerie » à portée de voix des jurés, Kaplan a menacé de l’expulser de la salle d’audience si cela se reproduisait. “J’adorerais ça”, a déclaré Trump. Plus tard dans la journée, Trump a déclaré lors d’une conférence de presse que Kaplan était un « mauvais juge ».