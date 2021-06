Trump va lancer une tournée de conférences avec Bill O’Reilly – The Right Scoop

Il est rapporté que Trump effectuera une tournée de conférences avec Bill O’Reilly plus tard cette année, où Trump fournira une » vue de l’intérieur » de son administration :

LA COLLINE – L’ancien président Trump lance une tournée de conférences avec l’ancien animateur de Fox News Bill O’Reilly qui visera à « fournir une vue intérieure jamais entendue de son administration ».

La série, surnommée « The History Tour », présentera quatre conversations en direct à travers le pays entre Trump et O’Reilly en décembre.

La tournée « discutera exactement de la façon dont les choses ont été accomplies, ainsi que des défis, bons et mauvais », selon un communiqué de presse annonçant la série.

Trump dans un communiqué a déclaré que les conversations seront des « sessions merveilleuses mais percutantes » qui discuteront des « vrais problèmes » qui se produisent aux États-Unis

« Je me concentrerai sur la grandeur pour notre pays, un sujet rarement abordé dans le dialogue politique. Si nous ne rendons pas à nouveau notre pays grand, nous n’aurons bientôt plus de pays ! J’ai hâte de travailler avec Bill, qui a actuellement le livre le plus vendu, pour discuter ouvertement des vrais problèmes de notre pays et de la façon de les résoudre », a déclaré Trump.

« De plus, ce sera amusant, amusant, amusant, pour tous ceux qui y assisteront! » il ajouta.

O’Reilly, l’ancien animateur de « The O’Reilly Factor » de Fox News, qui a finalement été évincé du réseau en 2017 à la suite d’allégations de harcèlement sexuel, a déclaré que les conversations avec Trump « ne seront pas ennuyeuses ».

« Mon travail en tant qu’historien/journaliste consiste à consigner les choses importantes dans le dossier d’une manière factuelle. Ces conversations avec le 45e président ne seront pas ennuyeuses », a déclaré O’Reilly dans un communiqué.

La tournée débutera le 11 décembre à Sunrise, en Floride, et se rendra ensuite à Houston et à Dallas. L’une des dates de la conversation n’a pas encore déterminé de lieu.

Les billets pour la tournée devraient être mis en vente la semaine prochaine.