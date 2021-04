DONALD Trump devrait s’adresser à un événement du Comité national républicain à Mar-a-Lago samedi soir, selon des informations.

L’ancien président devrait dire à la foule de centaines de donateurs républicains que le GOP reprendra la Maison Blanche aux prochaines élections et critiquera Joe Biden pour sa gestion de la frontière américano-mexicaine.

Trump devrait s’adresser à un événement du Comité national républicain à Mar-a-Lago samedi soir Crédits: Getty Images – Getty

L’événement de samedi soir devrait voir environ 400 invités affluer vers la station balnéaire de Trump à Palm Beach pour un banquet fastueux, qui a coûté environ 100000 dollars à assembler, a rapporté le Washington Post.

Des sources proches de la planification de l’événement ont déclaré au NY Post que les donateurs présents sont « au niveau des centaines de milliers ».

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, devrait prononcer un discours lors d’une heure de cocktail de l’événement, ont indiqué des sources, suivi de la présidente du RNC, Ronna McDaniel.

Trump montera ensuite sur le podium vers 19 heures.

Selon les ébauches de son discours, Trump devrait dire que si les républicains s’en tiennent à un programme «Amérique d’abord», le GOP reconquérera le Congrès en 2022 et reprendra la Maison Blanche en 2024.

Trump est également sur le point de parler au président Biden de questions telles que l’annulation de la culture, les propositions de restriction des armes à feu et la flambée record de migrants traversant la frontière sud.

Mar-a-Lago reste le centre de l’univers GOP avec de nombreux événements républicains organisés au Palm Beach Resort ces derniers jours. Crédit: AP: Associated Press

Le sujet de l’immigration, dira Trump, sera un enjeu gagnant pour les républicains pour préparer leur retour au pouvoir, a rapporté Fox News.

« Les passages illégaux des frontières sont désormais plus élevés qu’à n’importe quel moment depuis 2006 », devrait-il dire.

«Sur cette seule question, nous pouvons gagner la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche.

« C’est l’une des plus grandes catastrophes auto-infligées au monde. En confiant à la libérale radicale ouverte des frontières Kamala Harris la responsabilité de la sécurité des frontières, Joe Biden a envoyé un message retentissant à chaque migrant sur terre que les frontières de l’Amérique sont désormais largement ouvertes aux intrusions. . «

En plus de souligner les lacunes perçues par ses successeurs, Trump est également pressenti pour vanter ses réalisations au pouvoir, tout en doublant son programme «America First».

« Je me tiens devant vous ce soir plein de confiance qu’en 2022, nous allons reprendre la Chambre et nous allons reprendre le Sénat – et puis en 2024, un candidat républicain va gagner la Maison Blanche », a-t-il préparé remarques lues.

Trump est alors prêt à plaisanter sur le fait que Biden a mis «l’Amérique en dernier», en plus de perpétuer les guerres culturelles annulées et de ne pas tenir sa promesse de rassembler la nation.

Trump est également pressenti pour vanter ses réalisations au pouvoir, tout en doublant son programme « L’Amérique d’abord » Crédit: AFP ou concédants de licence

Trump se trouve également dans le viseur de sociétés «ridiculement réveillées» – comme Coca-Cola et Delta – qui ont exercé des pressions sur la Major League Baseball pour déplacer son événement annuel All-Star hors de Géorgie au milieu de la controverse sur ses nouvelles lois de vote.

Trump affirmera également que Biden tente de se cacher du public après avoir échoué à livrer une adresse conjointe au Congrès dans les premières semaines de son mandat – comme cela est typique pour les présidents nouvellement élus.

« Les Fake News ne veulent pas le dire, mais Joe Biden n’a pas l’énergie, la capacité ou l’endurance pour prononcer ce discours et affronter le peuple américain », devrait dire Trump.

Bien qu’il ait échoué dans sa tentative d’obtenir un deuxième mandat en novembre, Trump détient toujours une grande influence au sein du Parti républicain – et Mar-a-Lago reste le centre de l’univers GOP.

Vendredi soir, le club a organisé un rassemblement privé pour l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Sarah Hucklebee Sanders, qui se présente pour le gouverneur de l’Arizona.

Trump et Sanders ont tous deux prononcé des remarques lors de l’événement.

Quelques heures plus tôt, le club exclusif a organisé une collecte de fonds pour le déjeuner au profit du sénateur républicain Marco Rubio, et la nuit précédente, il a servi de toile de fond à un dîner organisé par un groupe d’activistes conservateurs.

Le conseiller principal de Trump, Jason Miller, a souligné que Trump était toujours une figure centrale du GOP, dans une déclaration à Fox.

« Le discours de samedi sera un mot bienvenu aux donateurs républicains en visite à Mar-a-Lago pour entendre directement le président Trump », a déclaré Miller.

« Palm Beach est le nouveau centre du pouvoir politique et le président Trump est le meilleur messager du Parti républicain. »