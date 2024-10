Trump utilise une interview sur l’économie pour promouvoir les droits de douane et riffer sur ses thèmes favoris

CHICAGO– CHICAGO (AP) — Donald Trump a profité mardi d’une occasion pour faire entendre son argument fréquent selon lequel imposer des droits de douane énormes sur les produits étrangers équivaudrait à un élixir économique – un élixir qui, selon lui, permettrait de récolter d’énormes sommes d’argent pour le gouvernement, de protéger les entreprises américaines de la concurrence étrangère et d’inciter les entreprises étrangères à ouvrir des usines aux États-Unis. les États-Unis.

S’adressant à un public amical à l’Economic Club de Chicago, le candidat républicain à la présidence a affirmé à plusieurs reprises que les droits de douane étaient considérés à tort comme un outil économique.

« Pour moi », a déclaré Trump, « le plus beau mot du dictionnaire est tarif. C’est mon mot préféré. Il a besoin d’une société de relations publiques. »

Si les tarifs ont besoin d’une refonte de leur image, c’est probablement parce que disent les économistes traditionnels ils équivalent en fait à une taxe sur les consommateurs américains qui rendrait l’économie moins efficace et ferait monter l’inflation aux États-Unis.

Le modérateur, John Micklethwait, rédacteur en chef de Bloomberg News, a souvent eu du mal à maintenir la conversation centrée sur l’économie et les affaires. À la question de savoir, par exemple, si le gouvernement devrait démanteler Google après une affaire antitrustTrump a commencé à parler de la lutte contre la fraude électorale en Virginie et de la façon dont, selon lui, Google l’avait traité injustement.

À plusieurs reprises, Trump a redirigé l’interview vers un terrain familier, répétant d’anciennes histoires et points de discussion sur les immigrants, la fraude électorale et les athlètes transgenres. Il a même utilisé un faux accent étranger pour raconter ses relations avec le président français Emmanuel Macron et l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel.

En tant que président pour un second mandat, a déclaré Trump, il utiliserait la menace de droits de douane pour obtenir des concessions de la part des dirigeants étrangers. Il a proposé un droit de douane de 60 % sur les marchandises en provenance de Chine et un droit de douane allant jusqu’à 20 % sur tout le reste importé par les États-Unis. Il a parfois menacé d’imposer des droits de douane encore plus élevés aux entreprises mexicaines et américaines qui envisagent de s’implanter à l’étranger.

Trump a déclaré qu’il avait commencé l’entretien en sachant que lui et Micklethwait avaient des points de vue très différents sur le commerce et l’économie. Devant un public favorable, il semblait prendre plaisir à dire à Micklethwait qu’il avait tort. Même s’ils n’étaient pas aussi bruyants que ses foules habituelles lors du rassemblement, les membres du public rassemblés dans un hôtel non loin de celui de Trump étaient toujours amicaux, riant de ses plaisanteries et applaudissant.

Parfois, la dynamique est devenue tendue, Micklethwait affirmant que les tarifs douaniers de Trump entraîneraient une hausse des prix pour les consommateurs et que ses promesses de divers allègements fiscaux feraient exploser le déficit parce que « vous inondez la chose de cadeaux ».

Trump a surtout répondu par des anecdotes et des histoires familières. Et il a insisté sur le fait que les économistes et les journalistes traditionnels se trompaient sur l’impact des droits de douane, insistant sur le fait qu’ils étaient payés par les pays étrangers et non par les consommateurs américains.

« Cela doit être difficile pour vous de passer 25 ans à qualifier les tarifs douaniers de négatifs et ensuite de vous faire expliquer que vous avez totalement tort », a-t-il déclaré à Micklethwait, provoquant le rire.

L’ancien président a réitéré sa fausse affirmation selon laquelle il y avait eu un transfert pacifique du pouvoir après les élections de 2020. En fait, son s des partisans ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, pour tenter d’empêcher le Congrès de compter officiellement les votes du Collège électoral qui avaient donné la présidence à Joe Biden.

Qualifiant les Républicains de parti du « bon sens », Trump a déclaré : « Nous avons besoin de frontières. Nous avons besoin d’élections équitables. Nous ne voulons pas que les hommes pratiquent des sports féminins. Nous ne voulons pas d’opérations transgenres sans le consentement des parents. »

Il a également réitéré son affirmation selon laquelle l’administration Biden avait intentionnellement autorisé des criminels étrangers endurcis à entrer aux États-Unis.

« Ils sont en prison pour meurtre, certains pour avoir été condamnés à la peine de mort », a déclaré Trump. «Ils ont été relâchés dans notre pays.»

Trump ne se soumet pas souvent aux interviews critiques. Bien qu’il parle souvent avec des commentateurs conservateurs et des animateurs de podcasts, il s’assoit rarement pour de longues séances de questions-réponses avec les principaux médias.

Trump, qui a été ridiculisé par les démocrates et d’autres critiques pour ses rassemblements décousus, a accusé Micklethwait de passer d’un sujet à l’autre.

« Vous devez être capable de mener à bien une pensée », a déclaré Trump à Micklethwait, qui revenait souvent sur des sujets pour essayer de faire pression sur Trump pour qu’il réponde à ses questions.

« Vous êtes passé du dollar à Macron », a noté Micklethwait.

Trump a répondu qu’il faisait le « tissage », un terme qu’il a utilisé récemment pour expliquer son style rhétorique.

L’interview a bien plu aux partisans de Trump. Son ancien assistant de la Maison Blanche et actuel conseiller, Stephen Miller, a publié sur X, anciennement Twitter : « L’interview de Trump à Bloomberg à l’Economic Club de Chicago a été la plus grande interview en direct qu’un dirigeant politique ou un homme politique ait jamais faite sur l’économie de notre vie.

___

Wiseman a rapporté de Washington.