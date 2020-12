L’administration Trump a payé des bourreaux privés en espèces et acheté des médicaments dans une pharmacie secrète dans le cadre d’une ruée vers l’exécution du plus grand nombre de prisonniers fédéraux depuis la Seconde Guerre mondiale, révèlent des documents judiciaires obtenus par ProPublica.

Les archives judiciaires, qui n’ont pas été signalées auparavant, montrent à quel point l’administration Trump se dépêche d’utiliser ses derniers jours pour exécuter les détenus fédéraux.

Deux détenus ont été exécutés ce mois-ci seulement, dont un qui s’est déroulé malgré les appels et les objections de Kim Kardashian.

C’est la première fois en plus de 130 ans que des exécutions fédérales ont lieu pendant une période de canard boiteux.

Parmi les détails inclus dans les archives judiciaires, il y a le fait que les bourreaux privés ont été payés en espèces, des médicaments ont été achetés à une pharmacie qui a échoué aux tests de qualité et que les exécutions ont progressé au milieu de la nuit.

L’administration Trump et le ministère de la Justice, sous la direction du procureur général Bill Barr, a tué 10 détenus fédéraux depuis juillet et prévoit d’en faire trois autres avant l’investiture de Joe Biden le mois prochain.

DÉTENUS FÉDÉRAUX EXÉCUTÉS EN 2020 Juillet: Daniel Lewis Lee Wesley Ira Purkey Dustin Lee Honken Août: Lezmond Charles Mitchell Keith Dwayne Nelson Septembre: William Emmett Lecroy, Jr Christopher Andre Vialva Novembre: Salle Orlando Cordia Décembre: Brandon Bernard Alfred Bourgeois Prévu pour janvier: Lisa Montgomery Corey Johnson Dustin Higgs

On ne sait pas pourquoi des entrepreneurs privés ont été engagés pour effectuer les exécutions. Un avocat du Bureau of Prisons a été cité dans une déposition disant: «Si nous ne les payions pas en espèces, ils ne participeraient probablement pas».

Une exécution a eu lieu alors qu’un appel était toujours en instance.

Les autorités ont également laissé Daniel Lewis Lee, qui était le premier détenu fédéral exécuté en juillet, attaché à une civière pendant que les avocats tentaient de retirer une ordonnance de la Cour suprême, selon les documents judiciaires.

Il a été exécuté dès que les avocats du gouvernement ont éliminé l’obstacle juridique.

« Aujourd’hui, Lee a finalement fait face à la justice qu’il méritait », a déclaré Barr dans un communiqué à l’époque.

La Maison Blanche n’a pas commenté le rapport de ProPublica concernant la précipitation à exécuter les détenus.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice a déclaré: « La peine de mort et l’exécution de peines de mort ne sont pas une question politique, et des considérations politiques n’ont pas non plus influencé les décisions du département.

« La peine de mort est une question d’application de la loi et de sécurité publique, et le département est obligé de reporter ces peines, quel que soit le président ou le procureur général. »

Barr a eu son dernier jour avec le ministère de la Justice mercredi.

L’administration Trump a maintenant exécuté plus de détenus fédéraux que tout autre président depuis que Franklin Roosevelt a procédé à 16 exécutions à la fin des années 1930 et au début des années 1940.

Le gouvernement américain a également procédé à plus d’exécutions en une seule année que tous les États qui procèdent encore à des exécutions, selon un rapport annuel sur la peine de mort publié au début du mois.

EXÉCUTÉ: (dans le sens des aiguilles d’une montre) Alfred Bourgeois, Brandon Bernard, Orlando Cordia Hall, Christopher Vialva, William Emmett Lecroy, Jr et William Emmett Lecroy, Jr

Le nombre décroissant d’États dotés de programmes de peine de mort actifs n’a procédé qu’à sept exécutions en 2020 avant que certains interrompent leurs programmes d’exécution pour attendre la pandémie.

Trump a supervisé une reprise à plein régime des exécutions fédérales cette année après une pause de 17 ans, procédant à 10 exécutions alors même que le soutien à la peine capitale diminuait.

L’administration Trump a trois autres exécutions prévues avant son départ de la Maison Blanche.

L’une des personnes devant être exécutées est Lisa Montgomery, la seule femme condamnée à mort au niveau fédéral. Elle a été reconnue coupable d’avoir utilisé une corde pour étrangler une femme enceinte, Bobbie Jo Stinnett, 23 ans, en 2004, puis d’avoir utilisé un couteau de cuisine pour couper la petite fille de l’utérus, ont déclaré les autorités.

Si Montgomery est exécutée comme prévu le 12 janvier, elle serait la première femme exécutée par le gouvernement fédéral depuis une soixantaine d’années.

La dernière exécution fédérale est prévue le 15 janvier, anniversaire de Martin Luther King Jr., et cinq jours seulement avant l’inauguration de Biden.

EXÉCUTÉ: (photo dans le sens des aiguilles d’une montre) Lezmond Charles Mitchell, Dustin Lee Honken, Daniel Lewis Lee et Wesley Ira Purkey

Les deux exécutions qui ont eu lieu ce mois-ci comprenaient un chauffeur de camion de Louisiane qui a gravement maltraité sa fille de 2 ans pendant des semaines en 2002, puis l’a tuée en lui cognant la tête à plusieurs reprises contre les fenêtres et le tableau de bord d’un camion.

Alfred Bourgeois, 56 ans, a été exécuté le 11 décembre à Terre Haute, Indiana.

Les avocats de Bourgeois ont déclaré que la précipitation apparente de Trump pour obtenir des exécutions avant l’investiture de Biden prive leur client de ses droits d’épuiser ses options juridiques.

Le ministère de la Justice a donné à Bourgeois un préavis de seulement 21 jours pour son exécution selon des protocoles qui ont réduit le délai de préavis requis de 90 jours, a déclaré l’un de ses avocats.

Brandon Bernard a été mis à mort un jour plus tôt le 10 décembre pour son rôle dans le meurtre en 1999 d’un couple religieux de l’Iowa après que lui et d’autres membres adolescents d’un gang aient enlevé et volé Todd et Stacie Bagley au Texas.

Bernard, qui avait 18 ans au moment des meurtres, était une rare exécution d’une personne qui était dans son adolescence lorsque son crime a été commis.

La star de la télé-réalité Kim Kardashian West avait appelé Trump à commuer la peine de Bernard en vie, citant, entre autres, les remords que Bernard avait exprimés au fil des ans.