Trump utilise le conflit Israël-Hamas comme une arme et dit que c’est la faute de Biden

« Nous avions l’habitude de dire que la politique s’arrête au bord de l’eau et, surtout lorsqu’il s’agissait d’Israël, il y avait un front assez uni », a déclaré Brett Bruen, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale sous l’administration Obama. «Certains hommes politiques tentent de marquer des points politiques grâce à ce qui n’est qu’une horrible tragédie.»

L’ancien président Donald Trump et d’autres candidats républicains à la Maison Blanche en 2024 ont cherché à accuser la politique de Biden d’enhardir les militants. Les membres du Congrès, opérant sans président de la Chambre, ont assuré que les États-Unis se tiendraient aux côtés d’Israël. Et les alliés de Biden ont repoussé ce qu’ils appellent la propagation de la désinformation de la part des opposants politiques du président.

Lors d’un rassemblement électoral à Waterloo, dans l’Iowa, Trump a condamné « l’invasion terroriste du Hamas » et a encouragé Israël à réagir « très puissamment ».

Il a allégué, sans preuve, que l’accord conclu par l’administration Biden avec l’Iran, libérant 6 milliards de dollars de fonds pétroliers, était à l’origine de l’agression accrue du Hamas.

« Je ne serais pas du tout surpris si une partie de cette énorme richesse qu’ils viennent d’accumuler était soudainement investie en raison de ce niveau d’agression », a déclaré Trump, qui s’est vanté d’entretenir des relations particulièrement étroites avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. . « Ils n’avaient pas ce niveau d’agressivité envers moi. »

Trump semblait refléter l’allégation selon laquelle un accord conclu par l’administration Biden avec l’Iran le mois dernier – impliquant un échange de prisonniers et la libération d’environ 6 milliards de dollars de fonds pétroliers iraniens gelés – avait contribué à financer l’attaque surprise de samedi par le Hamas. Les fonds impliqués dans l’accord, qui comprenait la libération de cinq citoyens américains détenus en Iran, n’étaient pas l’argent des contribuables américains mais de l’argent iranien qui avait été gelé en vertu des sanctions américaines. D’autres candidats républicains à la présidentielle, dont l’ancien vice-président Mike Pence, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le sénateur Tim Scott et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, ont fait écho à cette allégation.