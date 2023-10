Trump utilise la guerre entre Israël et le Hamas pour dire que Biden apporte « le chaos et la terreur » au rassemblement

Donald Trump a utilisé la guerre en Israël pour tester de nouvelles lignes d’attaque contre Joe Biden lors d’un événement républicain mercredi à Palm Beach, alors que sa campagne cherchait à transformer en arme à des fins politiques le conflit qui pourrait encore faire rage au moment de l’élection présidentielle de 2024. élection.

Les remarques approfondies de l’ancien président sur Israël, lors d’un événement organisé par le groupe pro-Trump de longue date Club 47, ont donné un aperçu clair de l’intention de Trump d’utiliser la guerre comme un bâton contre Biden sur les questions clés de politique étrangère.

Il s’agit également de ses remarques les plus importantes sur la guerre depuis que les militants du Hamas ont lancé des attaques contre des civils israéliens ce week-end.

Netanyahu met en place un gouvernement d’union israélien d’urgence et un cabinet de guerre En savoir plus

La question plus large du mini-rassemblement, qui s’est déroulé à quelques minutes en voiture de son club de Mar-a-Lago, était de savoir comment la guerre en Israël pourrait affecter la dynamique des élections de 2024, de la manière dont la guerre en Ukraine est devenue de manière inattendue un éclair. une tige pour la base de Trump au sein du parti républicain.

Le thème central de Trump au cours de son discours d’une heure et 40 minutes était que Biden était responsable de l’augmentation des conflits au cours de son mandat, bien que le dossier factuel n’étaye que peu de ses prétendus arguments.

« Sous ma direction, le monde était paisible et calme parce que l’Amérique était respectée… avec le tordu Joe Biden, vous avez le chaos, l’effusion de sang, la guerre, la terreur et la mort », a déclaré Trump. « Joe Biden est arrivé et a jeté Israël aux jihadistes assoiffés de sang », a ajouté Trump sans apporter de preuves.

Trump a dénaturé à plusieurs reprises les circonstances entourant les 6 milliards de dollars d’aide humanitaire à l’Iran que les États-Unis ont dégelés en échange de cinq prisonniers américains, insinuant que ces fonds avaient ensuite été transférés par l’Iran au Hamas pour alimenter les attaques contre Israël.

Le problème avec la ligne de Trump est, selon les responsables américains, qu’aucun argent n’a été débloqué à ce jour et reste sur un compte bancaire au Qatar contrôlé par le Trésor américain, qui doit approuver chaque sortie de fonds.

Trump a également affirmé qu’il était « fier d’être le meilleur ami qu’Israël ait jamais eu », citant sa décision d’installer l’ambassade américaine à Jérusalem, bien que d’anciens responsables de la défense aient également noté que Trump s’était parfois montré ambivalent à l’égard de l’aide militaire, notant qu’en En 2016, il a déclaré qu’Israël devrait payer les États-Unis pour tout soutien.

Mais les réalités et les nuances des déclarations inexactes de Trump sur Israël n’ont pas semblé comprendre la plupart des participants présents à Make America Great Again – un baromètre instructif puisque les principaux républicains du Congrès et de la campagne électorale continuent de lire leurs vibrations pour se diriger vers les élections de 2024.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Notre briefing du matin aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »us-morning-newsletter », »successDescription »: »Notre briefing matinal aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » config= »{« renderingTarget » : »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

L’événement était en grande partie rempli de la base de Trump, qui a attendu plus de deux heures avant que Trump ne monte sur scène orné de sa toile de fond préférée composée de dizaines de drapeaux américains. Ils ont dansé et applaudi en attendant que Trump apparaisse avec environ une heure de retard, selon le calendrier.

Les partisans de Trump semblent également détachés de la façon dont sa campagne de 2024 et ses défenses juridiques ont commencé à converger ces derniers temps : les avocats des coaccusés de Trump dans l’affaire des documents classifiés doivent se présenter devant le tribunal fédéral jeudi pour une audience visant à régler d’éventuels conflits d’intérêts.

Le membre du Congrès de Floride, Matt Gaetz, n’a pas fait d’apparition à l’événement du Club 47, bien qu’il ait été présenté comme l’autre orateur majeur, ayant apparemment annulé après que les républicains de la Chambre se soient réunis au Capitole pour nommer un candidat au poste de président de la Chambre après que Gaetz ait évincé Kevin McCarthy du parti. rôle la semaine dernière.

Trump et Gaetz avaient tous deux soutenu le membre du Congrès de l’Ohio et président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, mais quelques heures avant son discours, le vainqueur du concours interne du GOP à la Chambre était le whip de la majorité, Steve Scalise, que les critiques de Trump ont utilisé pour suggérer que son influence sur les républicains pourrait être déclin.