Trump utilise des mensonges électoraux pour jeter les bases d’une contestation des résultats de 2024 s’il perd

NEW YORK– NEW YORK (AP) — Donald Trump a passé des mois à préparer le terrain pour contester les résultats des élections de 2024 s’il perdait – tout comme il l’a fait il y a quatre ans.

Rassemblement après rassemblement, il exhorte ses partisans à remporter une victoire « trop grande pour être truquée », leur disant que la seule façon de perdre est que les démocrates trichent. résultat. Et il a affirmé que la tricherie était déjà en cours, citant des affirmations démystifiées ou des théories scandaleuses sans aucun fondement dans la réalité.

« La seule chose qui peut nous arrêter, c’est la tricherie. C’est la seule chose qui peut nous arrêter », a-t-il déclaré lors d’un événement en Arizona jeudi soir.

En 2020, Trump victoire déclarée prématurément de la Maison Blanche. Il lancé un effort juridique et politique pour annuler sa défaite contre le démocrate Joe Biden qui a culminé avec la prise du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021.

Les démocrates craignent qu’il fasse la même chose cette année avant le déclenchement de la course. Il n’a pas répondu vendredi à une question à Dearborn, dans le Michigan, sur ces préoccupations démocrates, se tournant plutôt vers l’attaque de la vice-présidente Kamala Harris.

Trump a placé les mensonges électoraux au cœur de sa campagne de 2024, émettant des avertissements fébriles concernant la fraude tout en promettant de se venger contre les gens qu’il considère comme se dressant sur son chemin.

Cette année, il est soutenu par une opération sophistiquée « d’intégrité électorale » construite par sa campagne et le Comité national républicain qui a déjà intenté plus de 130 poursuites et recruté plus de 230 000 volontaires formés pour être déployés en tant qu’observateurs et agents électoraux à travers le pays. pays le jour du scrutin.

Voici un aperçu de la stratégie de Trump pour semer le doute lors des élections de cette année et des faits derrière chaque affirmation.

LA RÉCLAMATION : Trump a allégué, sans preuveque les démocrates ont permis à des millions de migrants d’entrer illégalement dans le pays afin de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales. Dans un entretien avec Newsmax en septembreTrump a affirmé que de tels efforts étaient déjà en cours.

« Ils font des heures supplémentaires pour essayer de convaincre les gens, illégalement, de voter aux élections », a-t-il affirmé. « Ils font des heures supplémentaires pour faire signer les gens et les enregistrer – bon nombre des mêmes personnes que vous voyez traverser la frontière. Quelle est probablement leur pensée initiale, car sinon, pourquoi voudraient-ils détruire notre pays ?

LES FAITS : Il faut des années aux nouveaux arrivants pour devenir citoyens et seuls les citoyens peuvent légalement voter aux élections fédérales. Cas isolés de non-citoyens surpris en train d’essayer de voter – comme un étudiant chinois de l’Université du Michigan arrêtés pour avoir prétendument voté illégalement – ​​ne reflètent pas un complot plus vaste.

Des recherches ont montré que des non-citoyens s’inscrivent et votent illégalement est extrêmement rare et généralement fait par erreur.

LA RÉCLAMATION : Trump a souligné les efforts des démocrates pour obtenir les votes des Américains vivant à l’étranger comme une autre opportunité de fraude. Il a allégué qu’ils « se préparent à TRICHER ! » et « vouloir « diluer le VRAI vote de nos belles militaires et de leurs familles ».

LES FAITS : L’ancien président a lui-même fait campagne pour les votes des Américains à l’étranger, promettant de mettre fin ce qu’on appelle la « double imposition » pour les personnes qui paient souvent des impôts dans le pays où ils résident ainsi qu’au gouvernement américain.

LA RÉCLAMATION : Trump a commencé à suggérer que Harris pourrait avoir accès à une sorte d’informations secrètes privilégiées sur l’issue d’une course qui n’a pas encore été décidée.

Depuis que le vice-président a pris un jour de congé pour s’asseoir pour des entretiens avec Telemundo et NBC, il a suggéré à plusieurs reprises : « Peut-être qu’elle sait quelque chose que nous ne savons pas. »

Dans le Michigan le week-end dernier, il a laissé entendre qu’il était impossible que Harris fasse campagne avec Beyoncé – l’une des plus grandes stars du monde – si la course était vraiment aussi serrée que le suggèrent les sondages.

« Premièrement, ils trichent comme un diable. Alors peut-être qu’ils savent quelque chose que nous ignorons, n’est-ce pas ? » a-t-il dit. « Ils savent peut-être quelque chose que nous ignorons, je ne sais pas. Pourquoi diable ferait-elle la fête alors que tu es à terre ? Peut-être – je n’y avais jamais pensé – peut-être qu’elle sait quelque chose que nous ignorons. Mais nous n’allons pas laisser cela arriver.

LES FAITS : Il n’existe aucune preuve pour étayer une conspiration démocrate. En effet, Trump a attisé les craintes concernant sa propre planification interne lors d’un rassemblement au Madison Square Garden de New York lorsqu’il a regardé le président de la Chambre, Mike Johnson, et a parlé d’un « petit secret » qu’ils avaient.

Johnson, avant de devenir président, a pris les devants en rédigeant un mémoire largement critiqué cherchant à annuler la défaite de Trump en 2020 et faisant écho à certaines des théories du complot les plus farfelues pour expliquer sa perte.

Interrogé sur la référence de Trump à un « petit secret », Johnson a publié une déclaration qui comprenait ce qui suit : « Par définition, un secret ne doit pas être partagé – et je n’ai pas l’intention de partager celui-ci. » (Il a ensuite déclaré à un auditoire que cela était lié à « l’une de nos tactiques pour faire sortir le vote », selon The Hill. La campagne de Trump a publié une déclaration soulignant qu’il avait « organisé d’innombrables télé-rassemblements » pour aider à renforcer le Congrès républicain. candidats.)

LA RÉCLAMATION : Ces derniers jours, Trump a tourné sa colère contre la Pennsylvanie, un État que les deux campagnes considèrent comme critique et où il a affirmé que la tricherie était déjà en cours.

Plus tôt cette semaineil a affirmé que le comté de York, en Pennsylvanie, avait « reçu des MILLIERS de formulaires d’inscription des électeurs et de demandes de vote par correspondance potentiellement FRAUDULEUX d’un groupe tiers. » Il a également souligné le comté de Lancaster, qui, selon lui, avait été « surpris avec 2 600 faux bulletins de vote ». et Forms, tous écrits par la même personne. Des trucs vraiment mauvais.

Lors d’un événement de campagne à Allentown mardi, l’ancien président a déclaré : « Ils ont déjà commencé à tricher à Lancaster. Ils ont triché. Nous les avons attrapés avec 2 600 voix. Non, nous les avons attrapés froids. 2 600 voix. Pensez à ceci, pensez à ceci. Et chaque vote a été rédigé par la même personne.

LES FAITS : À Lancaster, la procureure du comté, Heather Adams, une élue républicaine, a déclaré que les travailleurs électoraux avaient exprimé leurs inquiétudes concernant deux séries de demandes d’inscription sur les listes électorales en raison de ce qu’elle décrit comme de nombreuses similitudes. Les autorités examinent actuellement un total d’environ 2 500 formulaires.

Pour être clair, Lancaster examine les demandes d’inscription des électeurs, et non les « votes ». Les responsables de Lancaster ont déclaré que certains formulaires contenaient de faux noms, une écriture suspecte, des signatures douteuses, des adresses incorrectes ou d’autres détails problématiques, mais n’ont pas précisé qu’ils avaient tous été rédigés par la même personne.

Le greffier en chef du comté de York, Greg Monskie, a confirmé cette semaine que son comté examinait les formulaires suspects. La commissaire du comté, Julie Wheeler, a publié une déclaration indiquant que les formulaires d’inscription des électeurs et les demandes de vote par correspondance faisaient partie d’une « livraison importante contenant des milliers de documents liés aux élections » que le bureau électoral du comté a reçu d’une organisation tierce.

Les responsables de l’État affirment que la découverte et l’enquête sur les demandes – et non sur les votes – sont la preuve que le système fonctionne comme il le devrait.

LA RÉCLAMATION : Trump a menacé de graves conséquences pour ceux qui se livrent à ce qu’il considère comme un « comportement sans scrupules ».

Dans un article sur les réseaux sociaux qui cite faussement « la tricherie et les magouilles généralisées qui ont eu lieu par les démocrates lors de l’élection présidentielle de 2020 », il a averti que « QUAND JE GAGNERAI, les personnes qui ont TROMPÉ seront poursuivies dans toute la mesure du possible ». la loi, qui comprendra des peines de prison de longue durée.

Les messages menacent ensuite « les personnes impliquées dans des comportements sans scrupules », y compris les responsables électoraux, les avocats et les donateurs, qui, selon lui, « seront recherchés, arrêtés et poursuivis à des niveaux, malheureusement jamais vus auparavant dans notre pays ».

LES FAITS : Les juges, les responsables électoraux et même le propre procureur général de Trump, William Barr, ont tous affirmé qu’il n’y a pas eu de tricherie généralisée lors des élections de 2020.

S’il est réélu, Trump s’est engagé à s’en prendre à ses rivaux qu’il considère comme des « ennemis de l’intérieur », affirmant notamment qu’il nommerait un procureur spécial pour cibler Biden. C’est plus qu’une menace théorique étant donné que lorsqu’il était président, Trump a insisté à plusieurs reprises pour que des enquêtes soient menées sur ses adversaires politiques présumés.

Bien que le ministère de la Justice ait mis en place des contrôles destinés à conjurer toute influence politique, Trump pourrait nommer des dirigeants qui faciliteraient l’ouverture de dossiers à sa demande.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Christine Fernando à Chicago, Adriana Gomez Licon à Dearborn, Michigan et Eric Tucker à Washington ont contribué à ce rapport.