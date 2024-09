Trump trompe Nicky Jam (« Elle est canon ! ») dans son dernier soutien à la présidence

Ligne supérieure

Ces dernières semaines, des voix de célébrités se sont fait entendre dans la course à la présidentielle de 2024 de diverses manières, et certains des plus grands noms de la politique et d’Hollywood ont prêté leur voix à un candidat particulier dans l’espoir de faire bouger les choses en novembre.

Taylor Swift se produit sur scène au stade de Wembley le 15 août à Londres. Gareth Cattermole/Getty Images pour TAS Rights Management

Faits essentiels

Lors d’un rassemblement vendredi à Las Vegas, Trump a remercié la star du reggaeton Nicky Jam pour son soutien, mais il pensait apparemment qu’il était une femme, en disant : « Tu connais Nicky ? Elle est canon. Où est Nicky ? » – avant de se reprendre après que Jam soit monté sur scène, en disant : « Oh, regarde, je suis content qu’il soit venu. » Après avoir refusé de soutenir un candidat en 2020, Martha Stewart Jeudi, lors du Retail Influencer CEO Forum, elle a déclaré qu’elle soutiendrait Kamala Harris lors des élections parce qu’elle veut un président « qui ne déteste pas New York » et « qui ne déteste pas la démocratie ». La bête quotidienne signalé. Pop star milliardaire Taylor Swift a soutenu Kamala Harris dans une publication Instagram mardi soir, quelques minutes après la fin d’un débat entre Harris et Donald Trump, avec une photo d’elle tenant son chat qui a depuis été recréée par plusieurs autres célébrités. Actrice Place Aubrey a posté une photo d’elle sur Instagram tenant Grumpy Cat, le visage d’un mème célèbre, avec la légende « HARRIS 🇺🇸 WALZ. » Mel Brooks a déclaré qu’il était « à fond » pour le ticket Harris et Walz dans un message à réseaux sociaux tenant son chien, ajoutant « Je n’ai pas de chat, donc un chien fera l’affaire ! » Stevie Nicks n’a pas nommé de candidat particulier lorsqu’elle a encouragé ses partisans à voter dans un Publication Instagram cette semaine, mais elle a copié l’image de Swift posant avec un animal de compagnie et a signé son message « Childless Dog Lady », une référence au candidat républicain à la vice-présidence JD Vance adage « Une bande de chattes sans enfants » dirige le pays. Atout remercié Brittany Mahomesépouse de la superstar de la NFL Patrick Mahomes, pour l’avoir « défendu » après s’en être pris aux utilisateurs des réseaux sociaux qui l’avaient critiquée pour avoir aimé plusieurs publications pro-Trump le mois dernier (Mahomes n’a pas officiellement soutenu un candidat).

Brittany Mahomes, épouse de Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City, le 28 janvier 2024. Getty Images

Quelles autres célébrités ont soutenu Harris ?

Plusieurs des plus grands noms d’Hollywood ont apporté leur soutien à Biden avant qu’il ne se retire de la course, avant de tourner leur soutien vers Harris. Olivia Rodrigo, a soutenu la vice-présidente Kamala Harris par partage une vidéo d’un discours prononcé par le vice-président promettant de « mettre un terme aux interdictions extrêmes de l’avortement de Donald Trump ». Une importante collecte de fonds pour le parti démocrate George Clooney, qui a utilisé un essai du New York Times pour appeler Biden à abandonner la course, a apporté son soutien à Harris et Barbra Streisand a déclaré qu’elle soutiendrait Harris en raison de sa promesse de se battre pour les droits reproductifs. John Legendqui s’est produit à la Convention nationale démocrate en 2024, a déclaré qu’il était « tellement prêt » pour une présidence Harris. Spike LeeCréateur de « West Wing » Aaron Sorkin, directeur Ken Burns et acteur de Star Wars Mark Hamill ont apporté leur soutien à Harris, ainsi qu’aux actrices Rosie O’Donnell et Jamie Lee Curtis. Robert De Niroqui a raconté une publicité pour la campagne Biden, a salué le « patriotisme désintéressé » du président dans une déclaration qui n’a pas mentionné Harris mais a déclaré « qu’il n’y a rien de plus important pour notre pays que de vaincre Donald Trump aux urnes ». Artiste pop britannique Charli XCX La rappeuse a fait entrer Harris dans la génération Z en tweetant « Kamala IS brat », une approbation qui a été accueillie par l’équipe de Harris en changeant la photo d’arrière-plan de son compte X en vert « brat » et en utilisant la même police que celle utilisée sur l’album de Charli XCX du même nom. Cardi B, OMS en mai a dit elle ne soutiendrait pas Biden, a tweeté « AHAHAHAHA C’EST PARTI JE VOUS L’AVAIS DIT QUE KAMALA ÉTAIT SUPPOSÉE ÊTRE LA CANDIDATE DE 2024… » Musicien pop Kesha dit elle prévoit de soutenir Harris en novembre et, lorsqu’on lui demande ce qu’elle pense de Vance, a répondu « Putain, cet homme. » Beyoncé n’a pas fait d’approbation publique mais a donné la campagne de Harris La mère et femme d’affaires de Beyoncé a donné son accord pour utiliser sa chanson « Freedom » dans une vidéo de sa première visite officielle au siège de sa campagne, une approbation rare de la part de la musicienne superstar. Tina Knowles a soutenu Harris avec une publication Instagram. L’ancien président Barack Obama et sa femme Michelle et ancien président Bill Clinton et son épouse, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, ont également apporté leur soutien à Harris. L’ancien président Jimmy Carter99, apparemment La semaine dernière, il a dit à son fils qu’il essayait de fêter ses 100 ans pour pouvoir voter pour Kamala Harris. L’actrice de « Sex in the City » et ancienne candidate au poste de gouverneur de New York Cynthia Nixon a apporté son soutien à Harris et à son choix de vice-président, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, dans un poste qui a lu: « Je valse dans les airs ! » Milliardaire Marc Cubain, qui avait précédemment déclaré qu’il était déterminé à voter pour Biden, a également soutenu Harris et approuvé Walz dans le rôle de son colistier, le qualifiant de quelqu’un qui « peut s’asseoir à la table de la cuisine et vous donner l’impression de le connaître depuis toujours ». Acteur Tony GoldwynCommentateur politique républicain Ana Navarrocomédien Mindy Kaling et actrice Kerry Washington chacun a soutenu la campagne Harris-Walz en organisant une soirée de la Convention nationale démocrate. Nick Offerman, Jane Fonda, Ben Stiller, Kathy Griffin, Jean Stamos, Ed Helms, Tiffany Haddish et Ike Barinholtz étaient parmi ceux qui sont apparus lors d’un rassemblement virtuel « Comics for Harris » via Zoom, qui apparemment a récolté près d’un demi-million de dollars pour la campagne de Harris. Au cours du week-end de la fête du Travail, une collecte de fonds pour le ticket démocrate à Southampton, New York, a été organisée. hébergé par le rédacteur en chef de Vogue Anna Wintour et créateur de mode Tory Burch, entre autres. Acteurs Matt Damon et Lin-Manuel Miranda participera à une collecte de fonds à New York en septembre – pour laquelle les billets sont vendus à 25 000 $ par personne – pour soutenir le ticket Kamala Harris-Tim Walz, a déclaré Bloomberg signalé.

Quelles autres célébrités ont soutenu Trump ?

Ancien lutteur professionnel Hulk Hogan Le mois dernier, il a arraché sa chemise alors qu’il était sur scène à la Convention nationale républicaine pour révéler un t-shirt de campagne Trump-Vance en dessous, et a qualifié Trump de « héros » et de « plus grand président des États-Unis ». Le rocheux a exprimé ouvertement son soutien à Trump dans le passé et a remanié sa chanson « American Bad Ass » lors du RNC pour y inclure des références à Trump. Président et personnalité de l’UFC Dana White a qualifié Trump d’« être humain le plus dur et le plus résilient ». Le rappeur et star de télé-réalité Ambre Rose a prononcé un discours au RNC en soutien à Trump. Les stars de la musique country Chris Janson et Jason Aldean est également apparu à la convention. Le fondateur de Barstool Sports Dave Portnoy en janvier a dit voter pour Trump plutôt que pour Biden était une « évidence ». Les milliardaires connus du public comme Elon Musk et Steve Wynn ont également soutenu l’ancien président. Actrice Rosanne Barr, un partisan conservateur de longue date de Trump, a riposté Le rappeur a salué le soutien de Cuban au ticket Harris-Walz et a qualifié le choix de vice-président de « une autre raison pour laquelle Harris est un désastre ». Banques Azealia l’année dernière, elle a déclaré qu’elle voterait pour Donald Trump en novembre et elle est apparue à une rallier en Floride cet été. Acteur Jon Voight a défendu Trump à plusieurs reprises. 50 centimesLa chanson de 2023 « Many Men (Wish Death) » de Trump a commencé à faire le buzz en ligne après la tentative d’assassinat de Trump le mois dernier. Le rappeur a réagi en mettant le visage de Trump sur la couverture de son album « Get Rich or Die Tryin ». Bien qu’il soit difficile de qualifier cette réponse d’approbation officielle, il a semblé soutenir le président en 2020 avant de le faire apparemment retour en arrière. Parmi les autres célébrités qui ont soutenu Trump dans le passé, mais qui ne l’ont pas encore pleinement soutenu cette saison électorale, on peut citer Lil Wayne et la star de « Happy Days » Scott Baio.

Qui n’a pas soutenu Trump ou Harris ?

Parmi les noms notables qui manquent à la liste des soutiens publics figurent le milliardaire Michael Bloombergqui a qualifié la décision de « trop importante pour être précipitée ».

