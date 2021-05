Trump trolls les critiques après que la théorie du laboratoire de Wuhan sur l’origine de Covid-19 soit devenue courante – RT USA News

L’ancien président américain Donald Trump a pris une sorte de victoire face à la soudaine volonté des médias grand public de parler de la théorie des fuites dans le laboratoire de Wuhan sur l’origine du virus Covid-19 – à laquelle ils se sont initialement opposés parce qu’il la favorisait.

«Maintenant, tout le monde convient que j’avais raison quand j’ai très tôt appelé Wuhan comme la source de [Covid]-19, parfois appelé virus de la Chine, » Trump a publié mardi sur son blog Desk. «Pour moi, c’était évident depuis le début mais j’ai été sévèrement critiqué, comme d’habitude. Maintenant, ils disent tous «Il avait raison». Merci! »

La déclaration semble déroutante à première vue, pour deux raisons. Premièrement, parce qu’aucun des médias qui ont critiqué Trump sur l’origine du virus – le déclarant un «Théorie du complot démystifiée» – l’a remercié ou admis avoir commis une faute de quelque manière que ce soit. Le tabloïd britannique Daily Mail l’a même souligné.

La flip-flop dramatique de COVID des médias libéraux: un an après que les nouvelles de gauche ont détruit la théorie de Trump selon laquelle le virus provenait d’un laboratoire de Wuhan – tout à coup, ils se sont tous maintenant habitués à l’idéehttps: //t.co/mmPmT9Uhdo – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 25 mai 2021

Deuxièmement, la ville chinoise de Wuhan a toujours été acceptée aux États-Unis comme la source du virus. Dans la mesure où quelqu’un a montré un intérêt pour les origines du SRAS-CoV-2, cependant, c’était pour prétendre qu’il a évolué chez les animaux et qu’il a en quelque sorte sauté aux humains dans un incident impliquant peut-être le marché humide de la ville. La Chine a rejeté à la fois le laboratoire et le «Marché humide» les théories d’origine, cependant.

L’affirmation controversée – jusqu’à récemment, c’est-à-dire – était que le virus aurait pu s’échapper de l’Institut de virologie de Wuhan. Il y a quelques semaines, l’ancien journaliste scientifique du New York Times, Nicholas Wade, a publié un essai affirmant que c’était le scénario le plus probable. Puis le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) a interrogé le Dr Anthony Fauci sur «Gain de fonction» recherche financée par les National Institutes of Health des États-Unis et menée à Wuhan. Alors que Fauci essayait de couper les cheveux pour le nier, le barrage a éclaté et tout à coup le « Bien sûr, il s’est peut-être échappé d’un laboratoire » était partout.





Fauci lui-même a admis le « possibilité » et a appelé à une enquête. La directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, a déclaré au Sénat la semaine dernière que « Une origine en laboratoire est certainement une possibilité » pour l’origine du virus.

Les médias ont commencé éditer tranquillement leurs articles qui ont catégoriquement rejeté l’idée en mai 2020 pour faire paraître le contraire. Le vérificateur des faits du Washington Post, Glenn Kessler, a été moqué et évalué pour avoir prétendu qu’il n’avait pas prétendu «Vrais scientifiques» avait dit que c’était « virtuellement impossible » pour que le virus se soit échappé d’un laboratoire. Parmi ceux qui ont trempé Kessler, il y avait un assistant du sénateur Ted Cruz (R-Texas).

Mardi, le récit était en fait devenu la faute de Trump si les médias d’entreprise avaient rejeté à l’origine l’hypothèse de fuite de laboratoire. C’était l’argument réel qu’a fait Maggie Haberman du New York Times lors d’une apparition sur CNN. C’est le même Haberman qui était considéré comme un atout précieux pour «Tee up» histoires pour Hillary Clinton en 2016, par e-mails volés publiés par WikiLeaks.

Selon Maggie Haberman, du NYT, la théorie des fuites dans les laboratoires de Wuhan a été «rendue politique» par Trump et Pompeo parce qu’ils «ont refusé de divulguer les preuves» qu’ils avaient vues. pic.twitter.com/jeKfy9K8Gl – Le post millénaire (@TPostMillennial) 25 mai 2021

Pendant ce temps, c’est le fils de Trump, Donald Trump Jr., qui a souligné que l’hypothèse de fuite de laboratoire «Littéralement toujours eu le plus de sens.»

«Je comprends que les médias narratifs souhaités ont toujours été voulus, mais personne ne pensait que le scénario le plus probable était le virus provoqué par magie aux pieds du laboratoire qui fonctionnait avec?» il a tweeté mardi.

Il n’est pas «soudainement devenu crédible», il a toujours été crédible. C’était littéralement toujours le plus logique. Je comprends que les médias narratifs souhaités ont toujours voulu mais personne ne pensait que le scénario le plus probable était le virus provoqué par magie aux pieds du laboratoire qui travaillait avec? https://t.co/XO4Y5OlKLf – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 25 mai 2021

Pendant la majeure partie de 2020, cependant, les médias d’entreprise américains ont insisté sur le fait que la simple suggestion que le virus aurait pu s’échapper du laboratoire – même par accident, comme l’ont affirmé Trump et son secrétaire d’État Mike Pompeo – était une théorie du complot sans aucun mérite. Les médias sociaux suspendus ou interdits en permanence aux utilisateurs qui en parleraient. La seule explication permise était que le virus a évolué naturellement chez les animaux, puis a sauté aux humains.

Maintenant que Joe Biden est président et que le ton des médias a radicalement changé, l’hypothèse d’une fuite de laboratoire est soudainement acceptable pour discuter – mais il n’y a aucun moyen pour les médias d’admettre que Trump a peut-être eu raison sur quoi que ce soit, jamais, y compris cela.





