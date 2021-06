L’ancien président américain Donald Trump a chahuté son successeur Joe Biden avant le sommet avec le russe Vladimir Poutine, et a rappelé leur réunion de 2018 à Helsinki, qui a réussi malgré les espions américains et les médias.

« Bonne chance à Biden dans ses relations avec le président Poutine, ne vous endormez pas pendant la réunion et présentez-lui mes salutations les plus chaleureuses! » Trump a déclaré jeudi dans un communiqué.

Biden doit rencontrer Poutine à Genève la semaine prochaine. Moscou a qualifié la réunion de « très, très important», mais a averti que personne ne devrait avoir de grands espoirs quant à son résultat. Il y a « aucune raison de s’attendre à des progrès dans la recherche d’une compréhension mutuelle » ou parvenir à une réinitialisation des relations, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Trump a convoqué le sommet de juillet 2018 à Helsinki, en Finlande « une réunion formidable et très productive » dans lequel les États-Unis « beaucoup gagné, y compris le respect du président Poutine et de la Russie » malgré la « représentation tardive de Fake News » de ce qui s’est passé.





Aussi sur rt.com

Suite du sommet d’Helsinki : la « démocratie » américaine en action







Les grands médias américains avaient perdu la tête à propos du sommet, car Trump s’était prétendument rangé du côté de Poutine au sujet de la communauté du renseignement américain, qui a insisté sur le fait que la Russie s’était mêlée de l’élection présidentielle de 2016 qui a vu Trump vaincre Hillary Clinton – que la plupart des médias approuvaient et considéraient comme la préféré.

« Quant à qui faire confiance, ont-ils demandé, la Russie ou notre « Intelligence » de l’ère Obama, c’est-à-dire des gens comme Comey, McCabe, les deux amants, Brennan, Clapper et de nombreux autres sacs à dos, ou la Russie, la réponse, après tout qui a été découvert et écrit, devrait être évident », Trump a déclaré jeudi. « Notre gouvernement a rarement eu de tels voyous comme ceux-ci travaillant pour lui. »

James Comey était le directeur du FBI à l’époque, et Andrew McCabe était son adjoint. L’agent Peter Strzok et l’avocate Lisa Page étaient des personnages clés de l’enquête du FBI sur Trump, surnommée « Crossfire Hurricane », et avaient une liaison extraconjugale. Strzok et Page étaient également à l’origine de l’enquête falsifiée sur le premier conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn.





Aussi sur rt.com

« Je lui ferai savoir ce que je veux qu’il sache »: Biden tire un « avertissement » sur Poutine avant la réunion







Le directeur du renseignement national James Clapper a travaillé en étroite collaboration avec le directeur de la CIA John Brennan pour produire le tristement célèbre « évaluation de la communauté du renseignement » qui prétendait que la Russie était intervenue dans l’élection présidentielle américaine de 2016.

C’est le « fausse Russie, Russie, Russie Hoax » Trump a fait référence, affirmant que cela l’avait désavantagé, lui et les États-Unis, face à Poutine, mais qu’il l’avait néanmoins surmonté. Le peu qu’il soit « inventé et payé par les démocrates et la Crooked Hillary Clinton » était une référence au dossier notoire compilé par un espion britannique Christopher Steele – payé par la campagne de Clinton à travers une série de découpes.

Entièrement non fondé, le dossier Steele a été utilisé par les médias pour prétendre que Trump était un agent russe. Il a également été utilisé par le FBI pour obtenir une série de mandats de la FISA pour espionner la campagne de Trump via l’assistant Carter Page, bien au cours de la première année de son administration.





Aussi sur rt.com

La Russie est prête à discuter des droits de l’homme si Biden le veut, mais à commencer par l’arrestation des manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole américain, selon FM Lavrov







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!