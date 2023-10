Trump transforme son procès pour fraude en arrêt de campagne alors qu’il cherche à capitaliser sur ses déboires juridiques

NEW YORK (AP) – Les comparutions judiciaires de Donald Trump ne sont plus une distraction de sa campagne pour son retour à la Maison Blanche. Ils en sont au cœur.

La dynamique était pleinement visible cette semaine alors que l’ancien président et favori du GOP retournait à New York pour les premiers jours d’un procès civil pour fraude l’accusant d’avoir grossièrement gonflé la valeur de ses entreprises.

Trump n’était pas obligé de comparaître et ne s’est pas adressé au tribunal lors des débats publics. Mais il en a néanmoins profité pour créer un spectacle médiatique qui lui a permis de revenir sur le devant de la scène, éclipsant ses rivaux. Et il s’est une fois de plus présenté comme une victime d’un système judiciaire politisé – une posture qui l’a aidé à devenir le leader incontesté de la primaire républicaine de 2024.

Lundi, la scène ressemblait beaucoup à celle qui s’est répétée à maintes reprises depuis le printemps, alors que Trump s’est présenté aux palais de justice et à une prison locale pour être traité dans le cadre de quatre actes d’accusation criminels. Une fois de plus, les journalistes ont fait la queue toute la nuit pour obtenir des sièges dans la salle d’audience ; des hélicoptères de presse ont suivi son trajet en cortège depuis la Trump Tower jusqu’au palais de justice du Lower Manhattan ; et les réseaux câblés ont retransmis le spectacle en direct à la télévision.

Sa comparution mardi a suscité moins d’intérêt, avec des sièges vides dans la salle d’audience et moins de couverture télévisée au milieu d’un barrage d’autres nouvelles, y compris l’effort historique et réussi d’un groupe de républicains extrémistes pour évincer Kevin McCarthy du poste de président de la Chambre.

Néanmoins, la présence de Trump a démontré avec quelle habileté il a utilisé ses problèmes juridiques au profit de sa campagne. Les apparitions de l’ancien président ont attiré bien plus d’attention que n’importe quel meeting de campagne ne l’aurait fait. Et cela a donné à Trump une nouvelle occasion d’énerver sa base et d’alimenter sa collecte de fonds en affirmant que les cas auxquels il est confronté ne sont rien de plus qu’une tentative coordonnée de nuire à sa campagne.

«C’est une arnaque, c’est une imposture», a-t-il déclaré lundi matin. « C’est une chasse aux sorcières et une honte. »

Tout au long de la journée, des sollicitations de financement liées aux débats ont eu lieu.

Alors que certains rivaux pensaient autrefois que la longue liste de problèmes juridiques de Trump pourrait dissuader les électeurs républicains de le choisir comme candidat, sa position dans la primaire républicaine n’a fait que s’améliorer depuis avant les inculpations.

Alors que d’autres hommes politiques pourraient hésiter à attirer davantage l’attention sur les accusations d’actes répréhensibles, Trump a pleinement profité des caméras.

Il s’est adressé à plusieurs reprises aux médias rassemblés à l’extérieur de la salle d’audience, lundi et mardi, s’insurgeant contre l’affaire et se défendant, transformant les rangées de caméras en un jury suppléant devant son tribunal de l’opinion publique.

«Tous les avocats diraient : ‘Ne parlez pas’. Chaque candidat obéirait à l’avocat. Trump se contente de jeter le manuel de jeu », a déclaré l’ancien secrétaire de presse de la Maison Blanche, Ari Fleischer.

Fleischer a déclaré que, pour Trump, les frontières entre la campagne et le tribunal ont désormais été effacées.

« Chaque jour est un jour marquant, que ce soit dans l’Iowa, au New Hampshire ou dans la salle d’audience », a-t-il déclaré, ajoutant : « Chaque comparution est une occasion de sonner la cloche, de faire passer un message, de dire qu’il est victime d’une attaque armée ». ministère de la Justice et il est le seul à pouvoir changer Washington.»

L’affaire de fraude civile, intentée par la procureure générale de New York, Letitia James, accuse Trump et sa société d’avoir trompé les banques, les assureurs et autres en surestimant de manière chronique sa richesse jusqu’à 3,6 milliards de dollars.

Le juge Arthur Engoron a déjà jugé que Trump avait commis une fraude. Si elle est confirmée en appel, l’affaire pourrait coûter à l’ancien président le contrôle de certaines de ses propriétés les plus prisées, notamment la Trump Tower, un immeuble de bureaux de Wall Street et des terrains de golf. James réclame également 250 millions de dollars de pénalités et l’interdiction pour Trump de faire des affaires à New York.

Trump a passé la majeure partie de la journée de lundi assis à la table de la défense, observant les débats, se penchant parfois pour s’entretenir avec ses avocats.

L’ancien président est devenu visiblement en colère lors des déclarations d’ouverture de la matinée, s’insurgeant contre la suggestion selon laquelle il valait moins que ce qu’il prétendait et fustigeant à la fois le juge et James. Trump s’est moqué du procureur général de l’État alors qu’il la dépassait en sortant de la salle d’audience pendant une pause déjeuner, penchant la tête vers elle et la regardant.

Mais en fin de compte, l’humeur de Trump avait changé. Il a quitté la salle d’audience ravi, affirmant qu’il avait remporté une victoire, soulignant les commentaires qui, selon lui, montraient que le juge se ralliait à l’opinion de la défense selon laquelle la plupart des allégations de la poursuite s’étaient produites il y a trop longtemps pour être prises en compte. Engoron a minimisé mardi l’importance de ses commentaires, citant sa décision de la semaine dernière selon laquelle toutes les réclamations étaient admissibles en vertu du délai de prescription.

Les débats de mardi ont été plus dramatiques, avec Trump et ses avocats entrant et sortant à plusieurs reprises de la salle d’audience pour une série de discussions à huis clos.

Il a été révélé plus tard qu’Engoron avait imposé à Trump une ordonnance de silence limitée lui interdisant d’attaquer le personnel du tribunal après que l’ancien président ait publiquement calomnié le principal légiste du juge dans une publication sur les réseaux sociaux. Trump a également reçu l’ordre de le supprimer.

« Les attaques personnelles contre des membres de mon personnel judiciaire sont inacceptables, inappropriées, et je ne les tolérerai pas », a déclaré Engoron.

Trump, selon une personne proche de sa pensée, estime que sa présence dans la salle d’audience aide l’affaire – même si le juge a déjà statué contre lui. Il est furieux que l’État tente de prendre le contrôle d’une entreprise qu’il a passé sa vie à bâtir et a hâte de pouvoir défendre sa version de l’histoire alors qu’il se prépare à faire appel.

La semaine a également montré comment la campagne de Trump entend équilibrer les comparutions devant les tribunaux et la campagne traditionnelle. Après trois jours de procès, il devrait retourner dans l’Iowa samedi et dans le New Hampshire lundi.

« Nous avons montré que nous pouvons faire les deux en même temps et être tout aussi efficaces », a déclaré son porte-parole de campagne, Steven Cheung.

Pourtant, Trump s’est plaint lundi qu’il « adorerait faire campagne au lieu de faire ça ».

« Cela a été un grand succès pour eux parce qu’ils m’ont retiré de la campagne électorale parce que je suis resté assis toute la journée dans un palais de justice au lieu d’être dans l’Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud ou bien d’autres endroits où je pourrais être. .»

Cela va continuer.

Le 15 février, il devra comparaître en personne devant un tribunal de New York avant un procès pénal dans lequel il est accusé d’avoir mal classé les paiements d’argent clandestins versés aux femmes au cours de sa campagne de 2016. Son procès fédéral à Washington pour des accusations liées à ses efforts visant à renverser les élections de 2020 devrait provisoirement commencer le 4 mars, son procès à New York devrait commencer le 25 mars et son procès fédéral dans l’affaire des documents de Mar-a-Lago devrait commencer. débute le 20 mai.

Son procès en Géorgie pour ses efforts visant à renverser les résultats des élections de 2020 dans l’État n’a pas encore été programmé.

Il devrait également retourner à New York pour témoigner lors de son procès civil dans quelques semaines.

___

L’écrivain d’Associated Press Michael R. Sisak a contribué à ce rapport.

Jill Colvin, Associated Press