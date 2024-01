Trump tourne sa colère contre Haley, avec un barrage de tirs politiques, personnels et conspirateurs

“Comme vous l’avez probablement entendu, Nikki Haley compte sur les démocrates et les libéraux pour infiltrer votre primaire républicaine afin de la placer au premier rang dans cet État – ce qui n’est pas une surprise, puisque sa campagne est financée par les démocrates”, a déclaré Trump. “Si Haley gagne, Biden gagne.”

Il a insisté sur le fait qu’il l’avait seulement choisie comme ambassadrice de l’ONU pour élever son allié, Henry McMaster, au poste de gouverneur de Caroline du Sud en faisant sortir Haley de ce poste. Haley, a-t-il ajouté, serait « tuée » par Biden lors d’un affrontement pour les élections générales.

En ligne – à la manière de Trump – les attaques ont été lancées dans des termes plus personnels.

Dans un article de Truth Social, Trump a promu une fausse théorie du complot selon laquelle Haley n’est pas éligible aux élections parce que ses parents, immigrants indiens, n’étaient pas citoyens américains à sa naissance. Trump a publié un mème comparant Haley à Hillary Clinton. Et dans un autre message, il l’a désignée par son prénom, Nimarata, bien qu’il l’ait mal orthographié Nimrada. Haley s’appelait Nimarata, mais elle s’appelle plutôt Nikki et a pris le nom de famille de son mari, Haley.

Les attaques semblent conçues pour atteindre deux types très différents de publics républicains. Mais leur objectif est le même : faire couler Haley à la primaire du New Hampshire la semaine prochaine et obtenir la nomination du GOP plus tôt. Signe de cette concentration, près de la moitié des extraits du discours de mercredi envoyés à l’avance aux journalistes par la campagne se sont concentrés sur Haley.

Mercredi, Haley a également augmenté d’un cran, en consacrant une partie de son discours plus long que d’habitude à Trump – dénonçant les mensonges que son ancien patron a racontés sur son bilan politique et le narguant pour ne pas avoir débattu d’elle.

“Il pense honnêtement que s’il dit quelque chose, cela devient tout simplement vrai”, a déclaré Haley, déclarant qu’elle “n’a littéralement jamais dit” ce que Trump lui avait attribué à propos de sa volonté de mettre fin aux prestations de sécurité sociale.

Haley a orienté vers lui les critiques sur les questions politiques, affirmant que Trump avait déjà exprimé son soutien au relèvement de l’âge de la retraite à 70 ans et à l’augmentation de la taxe sur l’essence de 25 cents.

« Ce sont des choses dont il doit répondre. Oh, c’est vrai, » dit Haley, avec une forte dose de sarcasme. “Il ne montera pas sur la scène du débat.”

L’ancienne ambassadrice de l’ONU a également tenté de se démarquer lors du rassemblement de Trump plus tôt dans la journée en publiant une nouvelle publicité numérique notant toutes les fois où Trump l’avait félicitée lorsqu’elle était dans son administration. Et un super PAC pro-Haley a diffusé deux publicités intitulées « Tantrum » et « Bully » sur un panneau d’affichage mobile à l’extérieur de l’événement de Trump.

Mais Trump a une longueur d’avance en direction de l’État après sa victoire déséquilibrée lors des caucus de l’Iowa de lundi. Deux sondages publiés mercredi lui donnaient une avance à deux chiffres sur Haley dans le New Hampshire. L’ancienne ambassadrice a investi des ressources dans l’État, estimant que l’indépendance de l’État lui offrait une opportunité.

Dans le New Hampshire, il existe un nombre beaucoup plus important d’indépendants auto-identifiés que dans d’autres États primaires antérieurs. De plus, les électeurs non déclarés sont autorisés à voter aux primaires républicaines et démocrates. Cependant, la date limite pour que les résidents changent d’affiliation politique est dépassée début octobre.

Les efforts de Trump pour toucher des électeurs plus modérés dans le New Hampshire se sont révélés évidents à d’autres égards. Lui et son équipe ont lancé des publicités dans l’État contre Haley en

en les plaçant sur des chaînes comme MSNBCqui ont un public plus libéral et ont le potentiel d’atteindre certains des indépendants auxquels la campagne de Haley a fait appel dans l’État.

Et dans son discours de mercredi soir, Trump a parfois semblé adapter son message à un État doté de ce type de composition partisane. Il a fait référence à plusieurs reprises aux positions de Haley sur l’assurance-maladie et la sécurité sociale – qui, selon elle, doivent toutes deux être réformées pour les générations futures.

“Nikki a dit qu’elle voulait augmenter l’âge de la retraite pour l’adapter à l’espérance de vie, ce qui signifie en réalité qu’elle parle de 77 ou 78 ans. Est-ce que tout le monde est content de cela ?” Le public a crié « non ». «Je ne le pensais pas. Vous allez travailler toute votre vie et vous l’avez mérité », a déclaré Trump. Certaines des attaques de Trump échappent à toute forme de reconnaissance de son propre bilan. Par exemple, dans ses remarques préparées, Trump a déclaré qu’une nomination de Haley entraînerait la perte des républicains de la Maison Blanche, de la Chambre et du Sénat. Lors des élections de 2020, qui ont eu lieu sous Trump, les Républicains ont perdu le Sénat et la Maison Blanche sans parvenir à reconquérir la Chambre.

Pourtant, le public a adoré. Les participants entassés dans un hôtel Sheraton attendaient Trump, qui était arrivé avec deux heures de retard. Ils se sont accrochés à ses longues diatribes et à ses méandres, se régalant des lignes d’attaque qu’il a prononcées d’innombrables fois auparavant. Par moments, le discours ressemblait davantage à un appel et à une réponse. Pendant que Trump parlait, un participant a crié : « Enfermez-la ! », le slogan utilisé pour dénigrer Hillary Clinton lors de la campagne de 2016. À un autre endroit, une personne a crié « Cerveau d’oiseau ! » Le surnom choisi par Trump pour Haley. Ils l’ont applaudi alors qu’il dénigrait leur propre gouverneur, un républicain.

Bill Trujillo était parmi les personnes présentes. Employé de l’aviation privée de Lee, New Hampshire, il avait quitté son travail à 13 heures pour se rendre sur le lieu du discours à 14 h 30. Trump n’a commencé à parler que vers 8h30. Quant à Haley, il n’avait aucune inquiétude.

“Elle n’était même pas sur mon radar”, a déclaré Trujillo. “Je suis convaincu que non, elle ne va pas gagner.”