Trump tente de troller Harris en servant des frites dans un McDonald’s de Pennsylvanie

L’ancien président Donald Trump a servi dimanche des frites dans un McDonald’s de la région de Philadelphie, salant trop de patates et pimentant quelques coups à la vice-présidente Kamala Harris.

La visite de campagne dans cet État critique du champ de bataille, à peine plus de deux semaines après le jour du scrutin, avait pour but de troller Harris, qui a parlé de travailler dans l’un des restaurants de la chaîne de restauration rapide quand elle était plus jeune. Sans preuves, Trump a accusé Harris d’avoir menti sur cette expérience afin d’améliorer sa crédibilité auprès de la classe ouvrière.

Trump a réitéré dimanche ses affirmations non fondées.

« Une grande partie de son CV indique qu’elle a travaillé chez McDonald’s – à quel point c’était un travail difficile », a déclaré Trump au restaurant de Feasterville, en Pennsylvanie. « Elle… a préparé les frites et elle a parlé de la chaleur : ‘C’était tellement dur.’ Elle n’a jamais travaillé chez McDonald’s.

Le porte-parole de Harris, Ian Sams, a répliqué dans une déclaration à NBC News.

« Quand Trump se sent désespéré, tout ce qu’il sait faire, c’est mentir », a déclaré Sams. « Il ne comprend pas ce que c’est que d’avoir un job d’été parce qu’on lui a donné des millions sur un plateau d’argent, pour ensuite tout gâcher. »

Harris, selon sa campagne, travaillait dans un McDonald’s à Alameda, en Californie, au cours de l’été 1983. Elle était alors étudiante à l’Université Howard et travaillait à la caisse, ainsi qu’aux machines à frites et à glaces.

L’amour de Trump pour la restauration rapide est bien documenté. Lors d’une fermeture du gouvernement en 2019, il célèbre servi McDonald’s, Burger King, Wendy’s et Domino’s pizza sur des plateaux d’argent pour accueillir et célébrer le champion national de football universitaire Clemson Tigers lors de sa visite à la Maison Blanche.

Trump s’est émerveillé à plusieurs reprises de la façon dont les frites sont emballées, à l’aide d’un appareil semblable à une pelle.

Trump a préparé dimanche des frites dans un McDonald’s de Feasterville, en Pennsylvanie.

Au cours de son quart de travail d’une demi-heure dimanche, Trump a troqué sa veste de costume contre un tablier et a reçu un bref tutoriel d’un cuisinier de frites. Il a ensuite fait un tour lui-même à la friteuse, laissant tomber deux lots de pommes de terre dans l’huile chaude et attendant qu’elles cuisent. Il a pour la plupart suivi les instructions, même s’il a oublié de vider complètement l’huile d’un lot et a semblé être plus généreux avec le sel.

« Jamais touché par une main humaine », a-t-il déclaré à un moment donné. « Agréable et propre. »

Trump a ensuite tourné son attention vers la fenêtre du service au volant, remplissant plusieurs commandes et discutant avec les clients qui passaient dans leur voiture.

« Ce n’est pas une situation normale, n’est-ce pas ? » a-t-il fait remarquer, avant d’assurer aux clients qu’ils n’auraient pas à payer pour leur nourriture et de se vanter d’avoir préparé leurs frites lui-même.

« Il n’y aura pas de frais », a-t-il déclaré. « Trump en paie le prix. … Tout dépend de Trump, ai-je le droit de faire ça ?

Plusieurs clients ont crié le slogan de Trump « Make America Great Again » alors qu’ils franchissaient la file d’attente.

« Ce travail ne me dérangerait pas », a déclaré Trump. «J’aime ce travail. Je reviendrais et je recommencerais.

Donald Trump travaille au service au volant alors qu’il visite dimanche un restaurant McDonald’s à Feasterville-Trevose, en Pennsylvanie.

La franchise a été fermée pour ses activités normales lors de la visite de dimanche, et il n’était pas immédiatement clair comment les clients du service au volant servis par Trump avaient été sélectionnés. Dans un communiqué, le propriétaire et exploitant du lieu, Derek Giacomantonio, a déclaré qu’il avait décidé de participer à l’événement de campagne Trump parce que « c’est une valeur fondamentale de mon organisation que nous ouvrions fièrement nos portes à tous ceux qui visitent la communauté de Feasterville ».

Trump a également servi des frites et répondu aux questions des journalistes rassemblés. Il a esquivé la question de savoir si le salaire minimum fédéral devait être augmenté.

« Oh, vous êtes très avare en produit », dit-il à un employé qui remplissait des sacs de frites. « Regardez ça. C’est une bonne travailleuse. C’est le genre de personnes que vous voulez avoir. Elle leur a donné une frite pour 30 journalistes.

Vers la fin de sa comparution, Trump a été informé que c’était le 60e anniversaire de Harris.

«Je pense que je vais lui offrir des fleurs», dit-il. « Peut-être que je vais lui apporter des frites. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com