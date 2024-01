Trump tente de transformer la course du GOP en un casting pour la vice-présidence

Donald J. Trump n’a remporté qu’une seule course à l’investiture, mais ses candidats potentiels à la vice-présidence sont déjà plus nombreux que ses rivaux présidentiels en campagne électorale.

Alors qu’il vise une victoire sur Nikki Haley dans le New Hampshire qui le mènerait sur la voie de l’investiture, M. Trump semble organiser des appels à candidatures pour d’éventuels candidats à la vice-présidence sur scène lors de ses rassemblements et lors d’autres événements.

Ses objectifs sont clairs : montrer l’étendue de son soutien institutionnel au Parti républicain. Injectez un sentiment d’inévitabilité dans la course. Et bien sûr, voyez quel subalterne le flattera le plus.

Rien que vendredi, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, le sénateur JD Vance de l’Ohio et la représentante Elise Stefanik de New York ont ​​rallié ses partisans. Mme Stefanik a organisé un deuxième événement samedi.