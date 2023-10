Trump tente de rejeter l’affaire du 6 janvier alors qu’il réfléchit à une visite au Capitole – le dernier

Letitia James condamne « le spectacle de Donald Trump » alors que l’ancien président quitte son procès pour fraude

Donald Trump envisage une visite au Capitole américain – la première depuis que ses partisans ont attaqué le bâtiment le 6 janvier 2021 – alors que les républicains réfléchissent à qui devrait remplacer Kevin McCarthy comme président après son éviction cette semaine.

Certains partisans de la ligne dure du GOP ont déclaré ils voteraient pour que l’ancien président assume ce rôle .

Pendant ce temps, les contestations judiciaires de M. Trump se poursuivent à un rythme soutenu alors que son équipe a déposé une requête visant à rejeter la plainte fédérale portée contre lui pour son implication dans l’affaire. Émeute au Capitole. Il cherche également à faire abandonner son affaire pénale à New York, affirmant qu’elle saboterait sa campagne présidentielle de 2024.

L’ancien président est rentré mercredi en Floride après avoir assisté aux premiers jours de son mandat. New York procès civil pour fraude, après avoir affirmé qu’il avait l’intention de témoigner « au moment opportun ».

M. Trump a utilisé la mêlée médiatique dans les couloirs du palais de justice pour s’en prendre au procureur général de New York. Létitia James et juge de la Cour suprême de New York Arthur Engoron – avant qu’il ne soit frappé d’une ordonnance de silence pour avoir attaqué le greffier du tribunal sur les réseaux sociaux.

Après son départ, Mme James a déclaré aux journalistes elle ne se laisserait pas intimider et le « spectacle de Donald Trump est terminé ».